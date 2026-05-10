Ethanol Blending: Petrol मध्ये 25% इथेनॉल? तेल संकटात भारताचा ‘हा’ मेगाप्लॅन तुमच्या गाड्यांवर करणार मोठा परिणाम?

Post Office RD Scheme: रोज फक्त 333 रुपयांची सेव्हिंग आणि मिळतील 1700000… पोस्टऑफिसच्या या तगड्या स्कीमबाबत जाणून घ्या
द टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, या निर्णयाचा मुख्य उद्देश कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा बळकट करणे हा आहे. पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक तेल पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, परिणामी कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारत आता देशांतर्गत ऊर्जा स्रोतांवर आणि नवीकरणीय ऊर्जेवर आपले लक्ष वेगाने केंद्रित करत आहे. या बदलांमुळे एकाबाजूल किंमती कंट्रोल करण्यास मदत होईल.
Ethanol Blending Program ने भारताच्या अर्थव्यवस्थेत यापूर्वीच महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
सरकारी अंदाजानुसार, २०% इथेनॉल मिश्रणामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीमध्ये वार्षिक सुमारे ४.५ कोटी बॅरल्सची बचत झाली आहे.
शिवाय, यामुळे देशाच्या तिजोरीतून सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाचा होणारा बाह्य प्रवाह रोखला गेला आहे.
आता, अधिकारी ही मर्यादा २५% पर्यंत वाढवण्याच्या शक्यतेची चाचपणी करत आहेत; पण ही सर्व अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे.
सरकार २५% मिश्रणाच्या दिशेने सावधगिरीने पावले टाकत आहे; कारण यामध्ये काही तांत्रिक बाबींचा समावेश आहे. त्या बाबी खालीलप्रमाणे आहेत: इथेनॉलचे प्रमाण अधिक असलेल्या मिश्रणाच्या वापरामुळे वाहनांच्या इंजिनांमध्ये काही फेरबदल करण्याची आवश्यकता भासू शकते. जुन्या वाहनांवर होणाऱ्या या परिणामाची सध्या तपासणी केली जात आहे. इथेनॉलचे प्रमाण वाढल्यामुळे वाहनाच्या मायलेजवर काय परिणाम होतो, याविषयीचे मूल्यमापन सध्या सुरू आहे. वाहनांच्या इंजिनातील विविध घटकांवर या बदलाचा दीर्घकालीन परिणाम काय होईल, याविषयी अधिकारी अत्यंत काळजीपूर्वक काम करत आहेत.
ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी, भारत केवळ बायोफ्युएल्सवर अवलंबून न राहता, इतर आघाड्यांवरही काम करत आहे. राजस्थानमधील ‘बाडमेर रिफायनरी’चे कामकाज सुरू झाले आहे. याव्यतिरिक्त, ‘नुमालीगड रिफायनरी’चा विस्तार करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील महा-रिफायनरी प्रकल्पासोबतच, आता गुजरातमध्येही एका नवीन रिफायनरी सुविधेसाठीच्या योजना आखल्या जात आहेत. आपत्कालीन परिस्थितींचा सामना करण्याच्या तयारीचा एक भाग म्हणून, सरकारने देशाच्या Strategic Petroleum Reserve क्षमता वाढवण्यास सुरुवात केली आहे; जेणेकरून जागतिक पुरवठ्यात व्यत्यय आला, तरीही देशाला इंधनाच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागणार नाही.
घर खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या काय आहे Property Tax? वेळेत भरला नाहीत तर लागू शकते Penalty