Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Ethanol Blending Increase In Petrol From 20 Per Cent To 25 Per Cent Amid West Asia Tension Marathi News

Ethanol Blending: Petrol मध्ये 25% इथेनॉल? तेल संकटात भारताचा ‘हा’ मेगाप्लॅन तुमच्या गाड्यांवर करणार मोठा परिणाम?

भारत सरकार आपल्या ऊर्जा धोरणात एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्याच्या तयारीत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार आता पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवणार आहे. त्याचा तुमच्या गाड्यांवर काय परिणाम होणार?

Updated On: May 10, 2026 | 01:35 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारत सरकार ऊर्जा धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल
  • पेट्रोलमधील इथेनॉल प्रमाण वाढवण्याचा विचार
  • तुमच्या गाड्यांवर नेमका काय परिणाम होणार?
Crude Oil Crisis: पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींबाबतची अनिश्चितता लक्षात घेता, भारत सरकार आपल्या ऊर्जा धोरणात एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्याच्या तयारीत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार आता पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण आता २० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. पण याचा तुमच्या गाड्यांवर नेमका काय परिणाम होणार? सविस्तर जाणून घेऊयात.

Post Office RD Scheme: रोज फक्त 333 रुपयांची सेव्हिंग आणि मिळतील 1700000… पोस्टऑफिसच्या या तगड्या स्कीमबाबत जाणून घ्या

आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणं

द टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, या निर्णयाचा मुख्य उद्देश कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा बळकट करणे हा आहे. पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक तेल पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, परिणामी कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारत आता देशांतर्गत ऊर्जा स्रोतांवर आणि नवीकरणीय ऊर्जेवर आपले लक्ष वेगाने केंद्रित करत आहे. या बदलांमुळे एकाबाजूल किंमती कंट्रोल करण्यास मदत होईल.

‘मेगा प्लॅन’ काय आहे?

Ethanol Blending Program ने भारताच्या अर्थव्यवस्थेत यापूर्वीच महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
सरकारी अंदाजानुसार, २०% इथेनॉल मिश्रणामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीमध्ये वार्षिक सुमारे ४.५ कोटी बॅरल्सची बचत झाली आहे.
शिवाय, यामुळे देशाच्या तिजोरीतून सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाचा होणारा बाह्य प्रवाह रोखला गेला आहे.
आता, अधिकारी ही मर्यादा २५% पर्यंत वाढवण्याच्या शक्यतेची चाचपणी करत आहेत; पण ही सर्व अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे.

ग्राहकांवर याचा काय परिणाम होणार?

सरकार २५% मिश्रणाच्या दिशेने सावधगिरीने पावले टाकत आहे; कारण यामध्ये काही तांत्रिक बाबींचा समावेश आहे. त्या बाबी खालीलप्रमाणे आहेत: इथेनॉलचे प्रमाण अधिक असलेल्या मिश्रणाच्या वापरामुळे वाहनांच्या इंजिनांमध्ये काही फेरबदल करण्याची आवश्यकता भासू शकते. जुन्या वाहनांवर होणाऱ्या या परिणामाची सध्या तपासणी केली जात आहे. इथेनॉलचे प्रमाण वाढल्यामुळे वाहनाच्या मायलेजवर काय परिणाम होतो, याविषयीचे मूल्यमापन सध्या सुरू आहे. वाहनांच्या इंजिनातील विविध घटकांवर या बदलाचा दीर्घकालीन परिणाम काय होईल, याविषयी अधिकारी अत्यंत काळजीपूर्वक काम करत आहेत.

इतर आघाड्यांवरही काम सुरूच

ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी, भारत केवळ बायोफ्युएल्सवर अवलंबून न राहता, इतर आघाड्यांवरही काम करत आहे. राजस्थानमधील ‘बाडमेर रिफायनरी’चे कामकाज सुरू झाले आहे. याव्यतिरिक्त, ‘नुमालीगड रिफायनरी’चा विस्तार करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील महा-रिफायनरी प्रकल्पासोबतच, आता गुजरातमध्येही एका नवीन रिफायनरी सुविधेसाठीच्या योजना आखल्या जात आहेत. आपत्कालीन परिस्थितींचा सामना करण्याच्या तयारीचा एक भाग म्हणून, सरकारने देशाच्या Strategic Petroleum Reserve क्षमता वाढवण्यास सुरुवात केली आहे; जेणेकरून जागतिक पुरवठ्यात व्यत्यय आला, तरीही देशाला इंधनाच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागणार नाही.

घर खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या काय आहे Property Tax? वेळेत भरला नाहीत तर लागू शकते Penalty

Web Title: Ethanol blending increase in petrol from 20 per cent to 25 per cent amid west asia tension marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 10, 2026 | 01:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UAE मध्ये बंदी, जनहित याचिकेनंतरही भारतात धुमाकूळ घालतेय ‘Aakhri Sawal ’, राष्ट्रपती भवनात होणार विशेष प्रक्षेपण
1

UAE मध्ये बंदी, जनहित याचिकेनंतरही भारतात धुमाकूळ घालतेय ‘Aakhri Sawal ’, राष्ट्रपती भवनात होणार विशेष प्रक्षेपण

Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?
2

Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा
3

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात
4

Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Indian Army : इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना थेट सैन्यात अधिकारी होण्याची संधी! आता अर्ज करण्याची अंतिम तारिख पहा एका क्लिकवर..

Indian Army : इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना थेट सैन्यात अधिकारी होण्याची संधी! आता अर्ज करण्याची अंतिम तारिख पहा एका क्लिकवर..

May 17, 2026 | 01:43 PM
दिवे घाटात हातात कोयते अन् बुलेटस्वारांचा धुडगूस; पोलिसांनी केली ‘ही’ मोठी कारवाई

दिवे घाटात हातात कोयते अन् बुलेटस्वारांचा धुडगूस; पोलिसांनी केली ‘ही’ मोठी कारवाई

May 17, 2026 | 01:37 PM
Kalyan Crime: संतापजनक! रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आधी मोबाइल हिसकावला नंतर…

Kalyan Crime: संतापजनक! रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आधी मोबाइल हिसकावला नंतर…

May 17, 2026 | 01:35 PM
Bank Account मध्ये चुकून आलेत पैसे? खुश होऊ नका; एक चूक आणि थेट 60% टॅक्ससह बसणार मोठा पेनाल्टीचा झटका!

Bank Account मध्ये चुकून आलेत पैसे? खुश होऊ नका; एक चूक आणि थेट 60% टॅक्ससह बसणार मोठा पेनाल्टीचा झटका!

May 17, 2026 | 01:30 PM
Smart Car Key : 90% लोकांना माहीतच नाही! कारच्या चावीमध्ये लपलीत ‘ही’ 5 गुप्त वैशिष्ट्ये; उन्हाळ्यात होईल मोठा फायदा

Smart Car Key : 90% लोकांना माहीतच नाही! कारच्या चावीमध्ये लपलीत ‘ही’ 5 गुप्त वैशिष्ट्ये; उन्हाळ्यात होईल मोठा फायदा

May 17, 2026 | 01:26 PM
सुरतमधून लव्ह जिहादचे नवे प्रकरण उघड, रहिम नाही रोहन बनून महिला वकिलाला जाळ्यात ओढले, शारीरिक शोषणाचा आरोप

सुरतमधून लव्ह जिहादचे नवे प्रकरण उघड, रहिम नाही रोहन बनून महिला वकिलाला जाळ्यात ओढले, शारीरिक शोषणाचा आरोप

May 17, 2026 | 01:23 PM
RCB vs PBKS: आरसीबी विरुद्ध पंजाबच्या ‘करो या मरो’ सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

RCB vs PBKS: आरसीबी विरुद्ध पंजाबच्या ‘करो या मरो’ सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

May 17, 2026 | 01:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM