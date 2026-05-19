अमेझॉनतर्फे नवी फायर टीव्ही स्टिक एचडी लाँच; किंमत किती? जाणून घ्या सविस्तर

पुणे : अमेझॉनने भारतीय बाजारपेठेत नवी ‘फायर टीव्ही स्टिक एचडी’ सादर करत घरगुती मनोरंजन क्षेत्रातील स्पर्धा अधिक तीव्र केली आहे. आधीच्या पिढीच्या तुलनेत ही नवी साधनसामग्री सरासरी ३० टक्के अधिक वेगाने कार्य करत असल्याचा दावा कंपनीने केला असून, ग्राहकांना अधिक जलद, अखंड आणि सुलभ चित्रप्रवाहाचा अनुभव देण्यावर भर देण्यात आला आहे. पूर्ण एचडी दर्जातील चित्रप्रवाह, अधिक स्थिर बिनतारी जाळे जोडणी, वेगवान प्रतिसाद क्षमता आणि नव्या स्वरूपातील वापर प्रणाली ही या उत्पादनाची प्रमुख वैशिष्ट्ये मानली जात आहेत.
कंपनीच्या मते, ही आतापर्यंतची सर्वात सडपातळ आणि हलकी ‘फायर टीव्ही स्टिक’ असून ती थेट दूरचित्रवाणी संचाच्या ‘यूएसबी’ जोडणीद्वारे चालवता येते. त्यामुळे स्वतंत्र विद्युत जोडणी किंवा अतिरिक्त तारा वापरण्याची गरज राहत नाही. आकाराने लहान असल्याने ती प्रवासादरम्यान सहज बरोबर नेता येणार असून ग्राहकांना कुठेही त्यांच्या आवडत्या मालिका, चित्रपट किंवा थेट कार्यक्रमांचा आनंद घेता येणार आहे.
नव्या प्रणालीमध्ये चित्रपट, मालिका, थेट कार्यक्रम आणि विनामूल्य सामग्रीसाठी स्वतंत्र विभाग देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना हवे असलेले मनोरंजन कमी वेळेत शोधणे शक्य होणार आहे. याशिवाय, घरातील वातानुकूलन यंत्रणा, पंखे, दिवे आणि इतर स्मार्ट उपकरणांचे नियंत्रणही या प्रणालीद्वारे करता येणार आहे. आवाजाद्वारे आदेश देण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली असून त्यामुळे कार्यक्रम शोधणे आणि सुरू करणे अधिक सोपे होणार आहे. अमेझॉनने यंदाच्या सुरुवातीला भारतात ‘फायर टीव्ही’साठी नव्या स्वरूपातील भ्रमणध्वनी अनुप्रयोगही सादर केला होता. या माध्यमातून ग्राहकांना भ्रमणध्वनीवरूनच कार्यक्रम शोधणे, पाहण्याची यादी तयार करणे आणि दूरचित्रवाणीवर थेट कार्यक्रम सुरू करणे शक्य झाले आहे.
मनोरंजनाबरोबरच खेळप्रेमी ग्राहकांनाही लक्षात घेऊन या साधनामध्ये मेघाधारित खेळांचा पर्याय देण्यात आला आहे. त्यामुळे स्वतंत्र खेळयंत्रांशिवाय विविध खेळांचा अनुभव घेता येणार आहे. अमेझॉनच्या ‘फायर टीव्ही’ विभागाच्या प्रमुख सयंतनी चौधरी म्हणाल्या, “ग्राहकांना अधिक वेगवान आणि प्रतिसादक्षम मनोरंजन अनुभव अपेक्षित असतो. चित्रफिती जलद सुरू होणे, कार्यक्रम सहज शोधता येणे आणि अडथळामुक्त चित्रप्रवाह मिळणे या गरजा लक्षात घेऊन आम्ही नवी ‘फायर टीव्ही स्टिक एचडी’ विकसित केली आहे. ही आमची आतापर्यंतची सर्वात सडपातळ आणि सोयीस्कर साधनसामग्री असून ती दूरचित्रवाणीच्या मागे सहज बसते. कार्यक्षमता, रचना आणि वापरातील सुलभता यांचा समतोल साधत भारतीय ग्राहकांसाठी हे उत्पादन सादर करताना आम्हाला आनंद होत आहे.”
नवी ‘फायर टीव्ही स्टिक एचडी ४ हजार ९९९ रुपयांत उपलब्ध करण्यात आली असून, ग्राहकांना ती अमेझॉनसह विविध ऑनलाइन खरेदी आणि त्वरित वितरण मंचांवरून खरेदी करता येणार आहे. लवकरच ती किरकोळ विक्री केंद्रांमध्येही उपलब्ध होणार असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले.
