Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Crude Oil Prices Dropped 8 Percent Due To Us Iran Deal Impact On Petrol Diesel See More

कच्च्या तेलाचा भाव गडगडला! US – Iran रजामंदीच्या बातम्यांनी किमतीत मोठी पडझड; Petrol Diesel स्वस्त होणार?

बुधवारी कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण दिसून आली. जागतिक मापदंड मानल्या जाणाऱ्या 'ब्रेंट क्रूड'च्या किमती ७ टक्क्यांनी कोसळल्या आणि ते $१०२.२२ प्रति बॅरल दराने विकले गेले. अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण संकेत ठरते

Updated On: May 06, 2026 | 06:34 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • बाजारात मोठ्या प्रमाणावर विक्रीची लाट
  • इतर कोणत्या घटकांमुळे दबाव वाढला?
  • पुढे काय घडू शकतं?
Crude Oil Rate : बुधवारी कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण दिसून आली. जागतिक मापदंड मानल्या जाणाऱ्या ‘ब्रेंट क्रूड’च्या किमती ७ टक्क्यांनी कोसळल्या आणि ते $१०२.२२ प्रति बॅरल दराने विकले गेले. दरम्यान, अमेरिकन कच्चे तेल WTI च्या किमतीतही ७ टक्क्यांहून अधिक घट नोंदवली गेली. ‘वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट’ सध्या $९४.३६ या दराने व्यवहार करत असून, त्यात जवळपास ८ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. तेलाच्या किमतींची ही कहाणी केवळ एका विशिष्ट वस्तूपुरती मर्यादित नाही; तर त्याचा थेट परिणाम महागाई, शेअर बाजार, चलनाचे मूल्य आणि सर्वसामान्य माणसाच्या खिशावर होत असतो. परिणामी, ही झालेली घसरण केवळ व्यापाऱ्यांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वपूर्ण संकेत ठरते. त्यामुळे या घटकांचा कशा परिणाम दिसून येईल पेट्रोल – डिझेलचे दर कमी होणार का? सविस्तर जाणून घेऊयात.

Auto Pay ची एक चूक आणि Bank Account होईल ‘झिरो’! ‘या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका

बाजारात मोठ्या प्रमाणावर विक्रीची लाट

घसरणीमागील मुख्य कारण म्हणजे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव निवळत असल्याच्या बातम्या आहेत. दोन्ही राष्ट्रे एका प्राथमिक कराराच्या उंबरठ्यावर असल्याचे संकेत मिळत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही असे संकेत दिले आहेत की, अमेरिका आपले “प्रोजेक्ट फ्रीडम” हे नौदल अभियान तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करत आहे. हे तेच अभियान होते, ज्याअंतर्गत ‘हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी’मध्ये जहाजांना सुरक्षा पुरवली जात होती. जगाच्या एकूण तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे २० टक्के पुरवठ्यासाठी हा सागरी मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या प्रदेशातील तणाव कमी होणे याचा अर्थ असा की, तेल पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची भीती आता मावळली आहे. ही भीती मावळताच, बाजारात मोठ्या प्रमाणावर विक्रीची लाट उसळली.

इतर कोणत्या घटकांमुळे दबाव वाढला?

अलीकडील काळात तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली होती. परिणामी, अनेक गुंतवणूकदारांनी profit booking सुरुवात केली, ज्यामुळे किमतींवर आणखीच खालील दिशेने दबाव निर्माण झाला. शिवाय, यापूर्वीच्या उच्च किमतींचा मागणीवर प्रतिकूल परिणाम होईल, अशीही भीती व्यक्त केली जात होती. आता मात्र किमतींचा कल खालील दिशेने असल्याने, मागणी हळूहळू पुन्हा पूर्ववत पातळीवर येईल, अशी अपेक्षा बाजारात व्यक्त केली जात आहे.

बाजारावरील परिणाम

तेलाच्या किमतींमधील घसरणीचे प्रतिबिंब शेअर बाजारातही उमटले. भारतीय बाजार तेजीसह बंद झाले. बीएसई सेन्सेक्समध्ये सुमारे ९४० pointsची  मोठी वाढ झाली, तर निफ्टी ५० मध्येही साधारणपणे २९८ अंशांची वाढ दिसून आली. तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे कंपन्यांचा operating costs घटतो; परिणामी, त्यांच्या नफ्यात वाढ होण्याची अपेक्षा बळावते. याच कारणामुळे बाजारात पुन्हा एकदा खरेदीचा जोर वाढला.

पुढे काय घडू शकतं?

जर अमेरिका आणि इराण यांच्यातील करार पुढे सरकला आणि परिस्थिती पूर्णपणे स्थिर झाली, तर तेलाचा पुरवठा आणखी वाढू शकतो. यामुळे किमतींमध्ये आणखी नरमाई येण्याची शक्यता आहे. पण पुरवठा त्वरित पूर्णपणे पूर्ववत होणार नाही. तरीही, बाजारावर जी घबराट पसरली होती, ती आता निवळली आहे. किमतींमध्ये झालेली ही मोठी घसरण याच गोष्टीचा परिणाम आहे.

Nykaa ला मोठा धक्का! 20000000 रुपयांच्या मानहानीचा दावा करत कंपनीला खेचलं कोर्टात; नक्की प्रकरण काय?

Web Title: Crude oil prices dropped 8 percent due to us iran deal impact on petrol diesel see more

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 06, 2026 | 06:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

May 18, 2026 | 07:45 PM
Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

May 18, 2026 | 07:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM