कच्च्या तेलाचा भाव गडगडला! US – Iran रजामंदीच्या बातम्यांनी किमतीत मोठी पडझड; Petrol Diesel स्वस्त होणार?

Auto Pay ची एक चूक आणि Bank Account होईल ‘झिरो’! ‘या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका
घसरणीमागील मुख्य कारण म्हणजे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव निवळत असल्याच्या बातम्या आहेत. दोन्ही राष्ट्रे एका प्राथमिक कराराच्या उंबरठ्यावर असल्याचे संकेत मिळत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही असे संकेत दिले आहेत की, अमेरिका आपले “प्रोजेक्ट फ्रीडम” हे नौदल अभियान तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करत आहे. हे तेच अभियान होते, ज्याअंतर्गत ‘हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी’मध्ये जहाजांना सुरक्षा पुरवली जात होती. जगाच्या एकूण तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे २० टक्के पुरवठ्यासाठी हा सागरी मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या प्रदेशातील तणाव कमी होणे याचा अर्थ असा की, तेल पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची भीती आता मावळली आहे. ही भीती मावळताच, बाजारात मोठ्या प्रमाणावर विक्रीची लाट उसळली.
अलीकडील काळात तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली होती. परिणामी, अनेक गुंतवणूकदारांनी profit booking सुरुवात केली, ज्यामुळे किमतींवर आणखीच खालील दिशेने दबाव निर्माण झाला. शिवाय, यापूर्वीच्या उच्च किमतींचा मागणीवर प्रतिकूल परिणाम होईल, अशीही भीती व्यक्त केली जात होती. आता मात्र किमतींचा कल खालील दिशेने असल्याने, मागणी हळूहळू पुन्हा पूर्ववत पातळीवर येईल, अशी अपेक्षा बाजारात व्यक्त केली जात आहे.
तेलाच्या किमतींमधील घसरणीचे प्रतिबिंब शेअर बाजारातही उमटले. भारतीय बाजार तेजीसह बंद झाले. बीएसई सेन्सेक्समध्ये सुमारे ९४० pointsची मोठी वाढ झाली, तर निफ्टी ५० मध्येही साधारणपणे २९८ अंशांची वाढ दिसून आली. तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे कंपन्यांचा operating costs घटतो; परिणामी, त्यांच्या नफ्यात वाढ होण्याची अपेक्षा बळावते. याच कारणामुळे बाजारात पुन्हा एकदा खरेदीचा जोर वाढला.
जर अमेरिका आणि इराण यांच्यातील करार पुढे सरकला आणि परिस्थिती पूर्णपणे स्थिर झाली, तर तेलाचा पुरवठा आणखी वाढू शकतो. यामुळे किमतींमध्ये आणखी नरमाई येण्याची शक्यता आहे. पण पुरवठा त्वरित पूर्णपणे पूर्ववत होणार नाही. तरीही, बाजारावर जी घबराट पसरली होती, ती आता निवळली आहे. किमतींमध्ये झालेली ही मोठी घसरण याच गोष्टीचा परिणाम आहे.
Nykaa ला मोठा धक्का! 20000000 रुपयांच्या मानहानीचा दावा करत कंपनीला खेचलं कोर्टात; नक्की प्रकरण काय?