पुणेकरांनो, जरा जपूनच ! पुढील दोन दिवसांत उकाड्यात वाढ होणार; कमाल तापमानही वाढणार

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील किमान आणि कमाल तापमानामध्ये होणारी वाढ कायम आहे. तर पुढील तीन ते चार दिवसांत हवामानामध्ये हळूहळू बदल होणार असून, कमाल आणि किमान तापमानामध्ये आणखी वाढ होणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. परिणामी, शहरात उकाडा वाढण्याची शक्यता आहे.
शहर आणि परिसरात गुरूवारी (ता. १२) किमान आणि कमाल तापमान स्थिर होते. त्यामुळे १४.४ अंश सेल्सिअस इतके किमान तर ३२ अंश सेल्सिअस इतके कमाल तापमान नोंदवण्याचे समोर आले. दरम्यान, शहरात सकाळी आणि रात्री गारवा तर दुपारी कडक ऊन असे संमिश्र वातावरण पुणेकर अनुभवत आहेत. तर पुढील तीन ते चार दिवसांत यामध्ये हळूहळू वाढ होण्याची शक्यता आहे. पुणे आणि परिसरात शुक्रवारी (ता. १३) कमाल आणि किमान तापमान स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअस तर १४ अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदविण्यात येणार आहे.
दरम्यान, आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून सकाळी विरळ धुके पडण्याची शक्यता आहे. तर शनिवारपासून (ता. १४) कमाल आणि किमान तापमानात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३४ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान १६ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात येणार असून, आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे.
अनेक ठिकाणी जारी करण्यात आला ऑरेंज अलर्ट
दुसरीकडे, गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात कमालीचा बदल जाणवत आहे. त्यातच देहरादूनमध्ये मुसळधार पावसासह हिमवृष्टीचा इशारा दिला गेला आहे. या इशाऱ्यामुळे जिल्ह्यातील इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळा-महाविद्यालये बंद जाहीर करण्यात आल्या आहेत. हवामान विभागाने जिल्ह्यासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे, ज्यामध्ये वादळासह पाऊस आणि हिमवृष्टीची शक्यता व्यक्त केली आहे.