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Pune Metro line 3: हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो कधी सुरू होणार? उद्घाटनाचा पुन्हा नवा मुहूर्त

Updated On: Jul 16, 2026 | 02:16 PM IST
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सारांश

Pune Metro Line 3: गणेशखिंड रस्त्यावरील कामांना झालेल्या विलंबामुळे संपूर्ण प्रकल्पाच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाला. दरम्यान, या मार्गावरील सर्व स्थानकांवर पूर्ण क्षमतेने मेट्रो सेवा सुरू होण्यासाठी पुढील वर्षीच्या मार्चपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

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Pune Metro: हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो कधी सुरू होणार? उद्घाटनाचा पुन्हा नवा मुहूर्त

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विस्तार
  • हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिकेच्या उद्घाटनासाठी पुन्हा एकदा नवा मुहूर्त
  • हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कला पुण्याच्या मध्यवर्ती भाग असलेल्या शिवाजीनगरला जोडणारी तिसरी मेट्रो मार्गिका
  • हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाला मुदतीपेक्षा वर्षभराहून अधिक विलंब झाल्याने प्रकल्पाच्या खर्चात सुमारे २० टक्क्यांनी वाढ
Pune Metro line 3 : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडकरांसासाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. हिंजवडी ते शिवाजीनगर या बहुप्रतीक्षित मेट्रो मार्गिकेच्या उद्घाटनासाठी पुन्हा एकदा नवा मुहूर्त निश्चित करण्यात आला आहे. नियोजनानुसार, ही मेट्रो सेवा जुलैअखेरीस किंवा ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे. ही सेवा सुरू झाल्यानंतर हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये काम करणाऱ्या हजारो आयटी कर्मचाऱ्यांसह लाखो प्रवाशांचा प्रवास अधिक जलद आणि सुकर होणार आहे.

वारंवार पुढे ढकलले गेले उद्घाटन

हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कला पुण्याच्या मध्यवर्ती भाग असलेल्या शिवाजीनगरला जोडणारी तिसरी मेट्रो मार्गिका आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) आणि पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड (PITCMRL) यांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

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ही सेवा मूळतः मार्च २०२५ मध्ये सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, विविध कामे अपूर्ण राहिल्यामुळे उद्घाटन वारंवार पुढे ढकलावे लागले. त्यानंतर अनेक वेळा नव्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या, मात्र प्रत्यक्षात सेवा सुरू होऊ शकली नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मार्च महिन्यात पुण्यातील एका कार्यक्रमात पहिला टप्पा मेमध्ये आणि दुसरा टप्पा जुलैमध्ये सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तेही वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाही.

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प्रकल्प खर्चात २० टक्क्यांनी वाढ

हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाला मुदतीपेक्षा वर्षभराहून अधिक विलंब झाल्याने प्रकल्पाच्या खर्चात सुमारे २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. वाढीव खर्चाचा भार पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड (PITCMRL) उचलणार असल्याची माहिती आहे.

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, गणेशखिंड रस्त्यावरील कामांना झालेल्या विलंबामुळे संपूर्ण प्रकल्पाच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाला. दरम्यान, या मार्गावरील सर्व स्थानकांवर पूर्ण क्षमतेने मेट्रो सेवा सुरू होण्यासाठी पुढील वर्षीच्या मार्चपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

 

मेट्रो उद्घाटनाचे बदललेले मुहूर्त

हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोच्या उद्घाटनासाठी आतापर्यंत अनेक वेळा तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

– मार्च २०२५
– सप्टेंबर २०२५
– डिसेंबर २०२५
– मार्च २०२६
– मे २०२६
– १५ जून २०२६
– १५ जुलै २०२६
– आता जुलैअखेरीस किंवा ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात सेवा सुरू होण्याचे नियोजन

मेट्रो सेवा प्रत्यक्षात कधी सुरू होते, याकडे आता पुणेकर आणि विशेषतः हिंजवडी आयटी पार्कमधील कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

 

 

 

Web Title: Hinjawadi shivajinagar metro line 3 inauguration july august pmrda pitcmrl

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Published On: Jul 16, 2026 | 02:16 PM

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