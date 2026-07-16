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रक्षकच झाला भक्षक! पोलिसानेच केला अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग; मुलगी आरोपीच्या घरी गेली अन् त्याने…

Updated On: Jul 16, 2026 | 03:13 PM IST
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सारांश

पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत तेरा वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी पालघर पोलीस मुख्यालयात कार्यरत असलेल्या एका पोलिस कर्मचाऱ्याला अटक करण्यात आली आहे.

रक्षकच झाला भक्षक! पोलिसानेच केला अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग; मुलगी आरोपीच्या घरी गेली अन् त्याने...

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पालघर : राज्यासह देशभरात अल्पवयींन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. वाढत्या घटनांमुळे अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशातच आता एक संतपाजनक प्रकार समोर आला आहे. पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत तेरा वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी पालघर पोलीस मुख्यालयात कार्यरत असलेल्या एका पोलिस कर्मचाऱ्याला अटक करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे पोलिस दलात खळबळ उडाली असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तातडीने कारवाई केली आहे.

 

आरोपी पोलिस कर्मचारी आणि पीडित मुलीचे कुटुंब शेजारी राहतात. काही कामानिमित्त अल्पवयीन मुलगी आरोपीच्या घरी गेली असता त्याने तिच्याशी अयोग्य वर्तन करत विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. घडलेल्या प्रकारामुळे घाबरलेल्या मुलीने घरी परतल्यानंतर संपूर्ण घटना आपल्या कुटुंबीयांना सांगितली. त्यानंतर कुटुंबीयांनी तत्काळ सातपाटी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रार प्राप्त होताच पालघरचे पोलिस अधीक्षक यतिश देशमुख यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्वरित गुन्हा नोंदवण्याचे आणि आरोपीविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

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सातपाटी पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध संबंधित कायद्यांनुसार, तसेच बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण कायदा (पॉक्सो) अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे. पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि अन्य बाबींची पडताळणी सुरू आहे. अल्पवयीन मुलांवरील अत्याचारांच्या घटनांबाबत शून्य सहनशीलतेचे धोरण अवलंबले जाईल, असा संदेश या कारवाईतून देण्यात आला असून, दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असे पोलीस प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

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लातूरच्या उदगीरमधील संतापजनक घटना

लातूर जिल्ह्यातून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. मुखेड तालुक्यातील १५ वर्षीय मुलीवर चॉकलेट देण्याचे आमिष दाखवून अत्याचार केल्याप्रकरणी उदगीर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात एका संशयिताविरुद्ध पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना १० जुलै रोजी सकाळी साडेसात ते साडेनऊच्या दरम्यान घडली आहे. पीडित मुलगी दुकानात गेली असता संशयिताने तिला चॉकलेट देण्याच्या बहाण्याने जबरदस्तीने दुचाकीवर बसवले. त्यानंतर शहरातील अवलकोंडा रोडवरील जयहिंद महाविद्यालयाच्या पाठीमागील मोकळ्या जागेत नेऊन तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. तसेच हा प्रकार कोणाला सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकीही दिल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.

Web Title: An incident where a police molested a minor girl has occurred in palghar

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Published On: Jul 16, 2026 | 03:13 PM

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