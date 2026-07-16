Study in Germany: १२ वी नंतर परदेशात शिक्षणाचे स्वप्न होईल पूर्ण! जर्मनीतील ‘या’ ५ टॉप युनिव्हर्सिटीजमध्ये मिळते मोफत शिक्षण

Study in Germany Free Education :१२ वीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याचे स्वप्न असते. मात्र, परदेशात जाणे तितके सोपे नसते, कारण तिथे शिक्षणाचा मोठा खर्च असतो आणि विविध प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. परदेशात शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना राहण्या-खाण्याच्या खर्चाव्यतिरिक्त ट्युशन फी इत्यादींची व्यवस्था करावी लागते. जगभरात असे अनेक देश आहेत, जिथे भारतीय विद्यार्थ्यांचा लाखो रुपयांचा खर्च होऊ शकतो; परंतु काही देश असेही आहेत जिथे पदवी मिळवण्यासाठी जास्त खर्च करावा लागत नाही.
जर्मनीमध्ये अशा काही सरकारी संस्था आहेत, जिथे परदेशी विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जाते. विद्यार्थी अगदी नाममात्र फी भरून विविध कोर्सेसमध्ये प्रवेश घेऊ शकतात. जर्मनीमध्ये राहण्याचा एकूण खर्च महिन्याला साधारण ७० हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत येऊ शकतो. चला तर मग जाणून घेऊया जर्मनीतील टॉप ५ युनिव्हर्सिटीज बद्दल…
१. आरडब्ल्यूटीएच आचेन युनिव्हर्सिटी
‘द’ रँकिंगमध्ये RWTH आचेन युनिव्हर्सिटीला जगभरात ९२ वे स्थान मिळाले आहे. युरोपमधील एक प्रसिद्ध टेक्निकल युनिव्हर्सिटी म्हणून ही संस्था ओळखली जाते. विज्ञान (सायन्स) शाखेशी संबंधित कोर्सेससाठी बहुतांश विद्यार्थी येथे प्रवेश घेतात. ही युनिव्हर्सिटी आर्किटेक्चर, इंजिनिअरिंग, अप्लाइड सायन्सेस आणि कॉम्प्युटर सायन्ससाठी प्रसिद्ध आहे.
२. हमबोल्ट युनिव्हर्सिटी ऑफ बर्लिन (Humboldt University of Berlin)
‘टाइम्स हायर एज्युकेशन’ रँकिंगमध्ये हमबोल्ट युनिव्हर्सिटी ऑफ बर्लिनला ८९ वे स्थान मिळाले आहे. ही युनिव्हर्सिटी जर्मनीतील बर्लिन येथे स्थित आहे. या युनिव्हर्सिटीमध्ये सोशल सायन्स, नॅशनल सायन्स, ह्युमॅनिटीज आणि इकॉनॉमिक्स यांसारखे कोर्सेस प्रसिद्ध आहेत. ही संस्था मोठ्या प्रमाणावरील संशोधनासाठी देखील ओळखली जाते.
३. हायडेलबर्ग युनिव्हर्सिटी
THE रँकिंगमध्ये हायडेलबर्ग युनिव्हर्सिटी ४९ व्या क्रमांकावर आहे. ही युनिव्हर्सिटी मेडिसिन, फिजिक्स, ह्युमॅनिटीज आणि लाईफ सायन्ससाठी ओळखली जाते. १०० हून अधिक देशांतील विद्यार्थी येथे शिक्षण घेतात. संशोधनासाठी ही युनिव्हर्सिटी अत्यंत प्रसिद्ध असून, जर्मनीतील सर्वात लोकप्रिय विद्यापीठांपैकी ही एक आहे.
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४. एलएमयू म्यूनिख
जगभरात LMU म्यूनिख युनिव्हर्सिटीला ३४ वे स्थान मिळाले आहे. जर्मनीतील सर्वात उत्तम रिसर्च युनिव्हर्सिटी म्हणून ही संस्था ओळखली जाते. ही युनिव्हर्सिटी सोशल सायन्स, मेडिसिन, ह्युमॅनिटीज, लॉ आणि नॅचरल सायन्सच्या शिक्षणासाठी सर्वोत्तम मानली जाते. येथे राबवले जाणारे ‘एक्सचेंज प्रोग्राम्स’ विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या उत्तम संधी उपलब्ध करून देतात.
५. टेक्निकल युनिव्हर्सिटी ऑफ म्यूनिख
टेक्निकल युनिव्हर्सिटी ऑफ म्यूनिख (TUM) ही देखील जर्मनीतील अग्रगण्य संस्था आहे. येथे मिळणारे दर्जेदार शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील कोर्सेस जगभरात प्रसिद्ध आहेत.
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जर्मनीच्या टॉप युनिव्हर्सिटीजमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश मिळू शकतो, परंतु त्यासाठी त्यांना विद्यापीठाच्या अटी व शर्तींचे पालन करावे लागेल. प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना काही प्रवेश परीक्षांना (एंट्रन्स टेस्ट) सामोरे जावे लागते, ज्या उत्तीर्ण झाल्यानंतर ते प्रवेशासाठी अर्ज करू शकतात. नियमांबद्दल अधिक माहितीसाठी संबंधित युनिव्हर्सिटीच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट देता येईल. जर्मनीतून पदवी मिळवण्यासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांना कोणत्या परीक्षा द्याव्या लागतात? हे तुम्ही या लिंकवर (Germany University Admission Entrance Test) क्लिक करून जाणून घेऊ शकता.