दिंड्यांना 2 कोटी 80 लाखांचे अनुदान मंजूर, थेट खात्यात वाटप सुरू; प्रत्येक दिंडीला मिळणार तब्बल...

बारामती : महाराष्ट्राची सांस्कृतिक आणि धार्मिक अस्मिता असलेल्या आषाढी वारीसाठी राज्य सरकारने वारकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळामार्फत गेल्या दोन वर्षांपासून मानाच्या १० पालख्यांसोबत येणाऱ्या दिंड्यांना देण्यात येणारे आर्थिक अनुदान यावर्षीही निरंतर सुरू ठेवण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्त पुणे तथा व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ यांच्या थेट देखरेखीखाली या निधीचे वारकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट वाटप सुरू करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत नव्याने स्थापन झालेल्या “मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ” मार्फत तीर्थक्षेत्र पंढरपूर येथील आषाढी एकादशी वारी सन २०२६ करीता हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. २ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार (GR), यावर्षी वारीकरीता येणाऱ्या दिंड्यांना प्रत्येकी रुपये २०,००० (वीस हजार) प्रमाणे एकूण रुपये २ कोटी ८० लाख इतके वित्तीय अनुदान वितरित करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे.
वारीच्या नेटके नियोजनासाठी पाऊल
महाराष्ट्राला वारकरी संप्रदायाची आणि भक्ती मार्गाची शेकडो वर्षांची समृद्ध परंपरा लाभलेली आहे. या पायी वारीमध्ये प्रामुख्याने राज्यातील कष्टकरी, शेतकरी आणि कामगार बांधव मोठ्या संख्येने आणि अत्यंत श्रद्धेने सहभागी होतात. या वारकरी बांधवांना वारीदरम्यान सुयोग्य सोयी-सुविधा पुरवणे तसेच वारीचे सूक्ष्म व नेटके नियोजन करणे या पवित्र हेतूने शासनाने दिंड्यांना हे आर्थिक अनुदान देण्यास सुरुवात केली आहे.
निधी वाटपाची सद्यस्थिती आणि उद्दिष्ट
एकूण उद्दिष्ट: चालू वर्षामध्ये एकूण १,४०० दिंड्यांना हे अनुदान वितरित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पात्र दिंड्या : प्राप्त अधिकृत माहितीनुसार, सद्यस्थितीत एकूण १,१९९ पात्र दिंड्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
थेट लाभ : यापैकी १,००० दिंड्यांचे बँक तपशील प्राप्त झाले असून, त्यांच्या खात्यात थेट रक्कम वर्ग करण्याची प्रक्रिया अत्यंत गतिमान करण्यात आली आहे.
उर्वरित प्रक्रिया: उर्वरित १९९ दिंड्यांच्या बँक खात्यांचे तपशील प्राप्त होताच तात्काळ निधी वर्ग करण्यात येईल. तसेच वारीमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या ४१ नवीन दिंड्यांच्या बाबतीतही आवश्यक ती पडताळणी व प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करण्यात येत आहे.
हे सुद्धा वाचा : नवराष्ट्रच्या बातमीचा धसका! चोरीला गेलेले कारचे तीन टायर अवघ्या २४ तासांत पुन्हा जागेवर
दिंडी प्रमुखांना महत्त्वाचे आवाहन
“ज्या दिंड्यांचे बँक तपशील अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत, अशा दिंडी प्रमुखांनी आपले बँक खाते आणि आवश्यक कागदपत्रे संबंधित प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडे किंवा विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे यांच्याकडे त्वरित सादर करावेत. जेणेकरून अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात विनाविलंब जमा करता येईल,” असे आवाहन मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक तथा विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी केले आहे.