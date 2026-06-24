Tukaram Munde News: तुकाराम मुंढे यांना पालक सचिवपदावरून तडकाफडकी का हटवले?

तुकाराम मुंडे मंत्रालयात (राज्य सचिवालयात) सचिव असताना त्यांची परभणी जिल्ह्याचे पालक सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. आता ते सचिव नसल्यामुळे पालक सचिवांची जबाबदारी दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार ही जबाबदारी स्वीकारणार असून, ते सध्या राज्याच्या ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभागाचे सचिव आहेत.
एखाद्या विशिष्ट जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची पालक सचिव म्हणून नियुक्ती करते. हे एक महत्त्वाचे पद मानले जाते. पालक सचिव हे जिल्ह्यातील शासकीय धोरणात्मक निर्णय आणि कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असतात.
पालक सचिवांना विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी वर्षातून चार वेळा, म्हणजेच किमान दर तीन महिन्यांनी एकदा, आपल्या जिल्ह्याला भेट देणे आवश्यक असते. जिल्ह्याच्या विकासासाठी विशिष्ट उपाययोजना सुचवणे आणि त्या उपाययोजनांवर अहवाल सादर करणे हीदेखील त्यांची जबाबदारी असते.
एफडीए आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून गतिमान आयएएस अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे तुकाराम मुंडे यांनी अनेक कठोर कारवाया केल्या आहेत. राज्यभरातील विविध ठिकाणी छापे टाकून त्यांनी भेसळीची अनेक प्रकरणे उघडकीस आणली. इतकेच नव्हे तर या प्रकरणांमध्ये सामील असलेल्या अनेकांवर गुन्हे दाखल केले. परिणामी, राज्यभरातील भेसळीत सामील असलेले व्यापारी आणि मध्यस्थ दहशतीच्या छायेत आहेत.
राज्यभरातून तुकाराम मुंडे यांच्या कारवाईचे कौतुक करत आहे. या कठोर कारवाईमुळे ते व्यापाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडणार नाहीत आणि अन्न व औषध प्रशासनातून त्यांची बदली होणार नाही, अशी आशा नागरिक व्यक्त करत आहेत.