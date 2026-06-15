क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये एफडीएची कारवाई! दिशाभूल करणाऱ्या सौंदर्य प्रसाधनांचा साठ जप्त; कांदिवलीतही टाकली धाड

मागील काही दिवसांपासून अन्न व औषध प्रशासनाकडून अनेक ठिकाणी छप्पेमारी करण्यात आली आहे. यामध्ये दूध, चीज, पनीर तर जीवनावश्यक वस्तूंच्या वापरात केलेली भेसळ थांबवण्यासाठी अनेक छप्पेमारी करून खराब वस्तू गोळा केल्या जातात. मोठ्या प्रमाणावर केमिकलचा वापर करून बनवलेल्या पदार्थांमुळे शरीराला गंभीर हानी पोहचू शकते. मुंबईतील सुप्रसिद्ध क्रॉफर्ड मार्केट परिसरात दिशाभूल करणारे दावे करणाऱ्या सौंदर्य प्रसाधनांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने मोठी कारवाई करत १.२० लाख रुपयांचा साठा जप्त केला आहे. तर कांदिवलीतील एका संस्थेवर कारवाई करून परवानगीविना साठवलेली सौंदर्य प्रसाधने, कच्चा माल आणि उत्पादन प्रक्रियेसाठी वापरण्यात येणारी यंत्रसामग्री असा ३.९६ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. राज्यभर सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत सातारा, क्रॉफर्ड मार्केट आणि कांदिवली येथे करण्यात आलेल्या कारवाईत एकूण ३४.६२ लाख रुपयांच्या सौंदर्य प्रसाधनांच्या साठ्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
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८७ जनतेव्या आरोग्याशी संबंधित कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकारांना अन्न व औषध प्रशासन शून्य सहनशीलतेच्या भूमिकेतून सामोरे जाणार आहे. भ्रामक, दिशाभूल करणारे अथवा नियमबाह्य उत्पादने तयार करणे, साठवणे किंवा विक्री करणे खपवून घेतले जाणार नाही, अशी माहिती तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, यांनी दिली आहे.
एफडीएने १३ जून रोजी क्रॉफर्ड मार्केटमधील एम/एस ब्युटी सेंटर येथे तपासणी केली असता, काही सौंदर्यप प्रसाधनांच्या उत्पादनांमध्ये आवश्यक वैज्ञानिक पडताळणीचा अभाव असल्याचे निदर्शनास आले.तसेच उत्पादनांबाबत करण्यात आलेले काही दावे दिशाभूल करणारे असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला.यामध्ये शरीराच्या विशिष्ट अवयवांची वाढ चरबी कमी करणे, शरीराचा आकार बदलणे आदीदावे करणाऱ्या विविध उत्पादनांचा समावेश होता. संबंधित उत्पादनांवरील माहिती अपुरी आढळल्याने सुमारे १.२० लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला.दरम्यान, सातारा जिल्ह्यातील कराड येथे तपासणीदरम्यान ‘मिसब्रँडेड’ सौंदर्य प्रसाधनांचा २९.४५ लाख रुपयांचा साठा प्रतिबंधित करण्यात आला. एफडीएने संबंधितांविरुद्ध औषधे व सौंदर्य प्रसाधनेअधिनियम, १९४० आणि त्याअंतर्गत नियमांनुसार पुढील कारवाई सुरू केलीआहे.