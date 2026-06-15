Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Fda Cracks Down At Crawford Market Stock Of Misleading Cosmetics Seized Raid Also Conducted In Kandivali

क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये एफडीएची कारवाई! दिशाभूल करणाऱ्या सौंदर्य प्रसाधनांचा साठ जप्त; कांदिवलीतही टाकली धाड

Updated On: Jun 15, 2026 | 08:35 AM IST
जाहिरात
सारांश

राज्यभर सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत सातारा, क्रॉफर्ड मार्केट आणि कांदिवली येथे करण्यात आलेल्या कारवाईत एकूण ३४.६२ लाख रुपयांच्या सौंदर्य प्रसाधनांच्या साठ्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.

क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये एफडीएची कारवाई! दिशाभूल करणाऱ्या सौंदर्य प्रसाधनांचा साठ जप्त; कांदिवलीतही टाकली धाड

क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये एफडीएची कारवाई! दिशाभूल करणाऱ्या सौंदर्य प्रसाधनांचा साठ जप्त; कांदिवलीतही टाकली धाड

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मागील काही दिवसांपासून अन्न व औषध प्रशासनाकडून अनेक ठिकाणी छप्पेमारी करण्यात आली आहे. यामध्ये दूध, चीज, पनीर तर जीवनावश्यक वस्तूंच्या वापरात केलेली भेसळ थांबवण्यासाठी अनेक छप्पेमारी करून खराब वस्तू गोळा केल्या जातात. मोठ्या प्रमाणावर केमिकलचा वापर करून बनवलेल्या पदार्थांमुळे शरीराला गंभीर हानी पोहचू शकते. मुंबईतील सुप्रसिद्ध क्रॉफर्ड मार्केट परिसरात दिशाभूल करणारे दावे करणाऱ्या सौंदर्य प्रसाधनांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने मोठी कारवाई करत १.२० लाख रुपयांचा साठा जप्त केला आहे. तर कांदिवलीतील एका संस्थेवर कारवाई करून परवानगीविना साठवलेली सौंदर्य प्रसाधने, कच्चा माल आणि उत्पादन प्रक्रियेसाठी वापरण्यात येणारी यंत्रसामग्री असा ३.९६ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. राज्यभर सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत सातारा, क्रॉफर्ड मार्केट आणि कांदिवली येथे करण्यात आलेल्या कारवाईत एकूण ३४.६२ लाख रुपयांच्या सौंदर्य प्रसाधनांच्या साठ्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.(फोटो सौजन्य – AI)

Mumbai News: मुंबई महापालिकेचा ‘एआय’ दणका! नालेसफाईत लबाडी करणाऱ्या कंत्राटदारांना सव्वा नऊ कोटींचा दंड, थेट बिलातून वसुली

८७ जनतेव्या आरोग्याशी संबंधित कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकारांना अन्न व औषध प्रशासन शून्य सहनशीलतेच्या भूमिकेतून सामोरे जाणार आहे. भ्रामक, दिशाभूल करणारे अथवा नियमबाह्य उत्पादने तयार करणे, साठवणे किंवा विक्री करणे खपवून घेतले जाणार नाही, अशी माहिती तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, यांनी दिली आहे.

राज्यभरात विविध ठिकाणी जोरदार छापेमारी

एफडीएने १३ जून रोजी क्रॉफर्ड मार्केटमधील एम/एस ब्युटी सेंटर येथे तपासणी केली असता, काही सौंदर्यप प्रसाधनांच्या उत्पादनांमध्ये आवश्यक वैज्ञानिक पडताळणीचा अभाव असल्याचे निदर्शनास आले.तसेच उत्पादनांबाबत करण्यात आलेले काही दावे दिशाभूल करणारे असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला.यामध्ये शरीराच्या विशिष्ट अवयवांची वाढ चरबी कमी करणे, शरीराचा आकार बदलणे आदीदावे करणाऱ्या विविध उत्पादनांचा समावेश होता. संबंधित उत्पादनांवरील माहिती अपुरी आढळल्याने सुमारे १.२० लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला.दरम्यान, सातारा जिल्ह्यातील कराड येथे तपासणीदरम्यान ‘मिसब्रँडेड’ सौंदर्य प्रसाधनांचा २९.४५ लाख रुपयांचा साठा प्रतिबंधित करण्यात आला. एफडीएने संबंधितांविरुद्ध औषधे व सौंदर्य प्रसाधनेअधिनियम, १९४० आणि त्याअंतर्गत नियमांनुसार पुढील कारवाई सुरू केलीआहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Fda cracks down at crawford market stock of misleading cosmetics seized raid also conducted in kandivali

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 15, 2026 | 08:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अन्न भेसळविरोधी कारवाईची धास्ती, पनीरसह भेसळीचे दुग्धजन्य पदार्थ गायब; खुले खाद्यतेलही बाजारातून गायब
1

अन्न भेसळविरोधी कारवाईची धास्ती, पनीरसह भेसळीचे दुग्धजन्य पदार्थ गायब; खुले खाद्यतेलही बाजारातून गायब

Mumbai News: मुंबई महापालिकेचा ‘एआय’ दणका! नालेसफाईत लबाडी करणाऱ्या कंत्राटदारांना सव्वा नऊ कोटींचा दंड, थेट बिलातून वसुली
2

Mumbai News: मुंबई महापालिकेचा ‘एआय’ दणका! नालेसफाईत लबाडी करणाऱ्या कंत्राटदारांना सव्वा नऊ कोटींचा दंड, थेट बिलातून वसुली

Mumbai News: मुंबईतील व्यापाऱ्यांकडून मराठीचे जोरदार स्वागत! नियम मोडणाऱ्या १,१२४ दुकानांना पालिकेचा दणका; प्रभावी अमलबजावणीवर भर
3

Mumbai News: मुंबईतील व्यापाऱ्यांकडून मराठीचे जोरदार स्वागत! नियम मोडणाऱ्या १,१२४ दुकानांना पालिकेचा दणका; प्रभावी अमलबजावणीवर भर

Kitchen Tips: कांदा कापताना डोळ्यांत पाणी येते? ‘या’ घरगुती उपायांनी होईल समस्या दूर
4

Kitchen Tips: कांदा कापताना डोळ्यांत पाणी येते? ‘या’ घरगुती उपायांनी होईल समस्या दूर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Archery World Cup: धीरज बोम्मादेवराने मिळवले आर्चरी विश्व कपमध्ये Double Gold, फायनलमध्ये साऊथ कोरियाच्या खेळाडूला मात

Archery World Cup: धीरज बोम्मादेवराने मिळवले आर्चरी विश्व कपमध्ये Double Gold, फायनलमध्ये साऊथ कोरियाच्या खेळाडूला मात

Jun 15, 2026 | 10:30 AM
आईच्या मृत्यूच्या दिवशीही शूटिंगसाठी पोहोचला ‘हा’ अभिनेता; सलमान खानने दिला मोठा आधार

आईच्या मृत्यूच्या दिवशीही शूटिंगसाठी पोहोचला ‘हा’ अभिनेता; सलमान खानने दिला मोठा आधार

Jun 15, 2026 | 10:26 AM
AI in Education: चॅटजीपीटीमुळे अभ्यास सोपा झाला पण त्याच्या अतिवापरावर शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली ‘ही’ मोठी चिंता!

AI in Education: चॅटजीपीटीमुळे अभ्यास सोपा झाला पण त्याच्या अतिवापरावर शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली ‘ही’ मोठी चिंता!

Jun 15, 2026 | 10:25 AM
Uttarpradesh Crime: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून सहाय्यक पोस्टमास्तरची आत्महत्या; सुसाईड नोटमधून तरुणाची आर्त हाक

Uttarpradesh Crime: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून सहाय्यक पोस्टमास्तरची आत्महत्या; सुसाईड नोटमधून तरुणाची आर्त हाक

Jun 15, 2026 | 10:17 AM
Oil Market Crash: युद्धाच्या उंबरठ्यावरून US-Iranची माघार! आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईल 4% घसरले; भारतात ‘अशी’ सद्यस्थिती

Oil Market Crash: युद्धाच्या उंबरठ्यावरून US-Iranची माघार! आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईल 4% घसरले; भारतात ‘अशी’ सद्यस्थिती

Jun 15, 2026 | 10:10 AM
स्ट्रीट फूड खाण्याची खूप जास्त इच्छा झाली आहे? मग १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरकुरीत पनीर टिक्का काठी रोल्स

स्ट्रीट फूड खाण्याची खूप जास्त इच्छा झाली आहे? मग १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरकुरीत पनीर टिक्का काठी रोल्स

Jun 15, 2026 | 10:07 AM
US-Iran Peace Deal : शांतता करार की पोकळ दावा? अमेरिका-इराण करारावर ट्रम्प यांची घोषणा, इराण मात्र मौन

US-Iran Peace Deal : शांतता करार की पोकळ दावा? अमेरिका-इराण करारावर ट्रम्प यांची घोषणा, इराण मात्र मौन

Jun 15, 2026 | 10:04 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा