  • Khandala Shines In Satara District Wing Gram Panchayat Secures First Place In The Chief Ministers Samruddha Panchayat Campaign

सातारा जिल्ह्यात खंडाळ्याचा डंका; मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत अभियानमध्ये विंग ग्रामपंचायत प्रथम

Updated On: May 24, 2026 | 11:22 AM IST
सारांश

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत अभियान स्पर्धेत तालुक्यातील विंग, हरिपूर, वाघोशी या गावांनी उल्लेखनीय यश संपादन करत संपूर्ण तालुक्याची मान उंचावली आहे.

विस्तार

खंडाळा : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत अभियान स्पर्धेमध्ये खंडाळा तालुक्यातील विंग ग्रामपंचायत प्रथम, हरिपूर ग्रामपंचायत व्दितीय, तर वाघोशी ग्रामपंचायतीने तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. सातारा जिल्ह्यात खंडाळ्याचा डंका वाजत असून, ही तिन्ही गावे जिल्हास्तरीय तपासणीसाठी सज्ज झाली आहेत.

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत अभियान स्पर्धेत तालुक्यातील विंग, हरिपूर, वाघोशी या गावांनी उल्लेखनीय यश संपादन करत संपूर्ण तालुक्याची मान उंचावली आहे. या स्पर्धेत विंग ग्रामपंचायतीने प्रथम क्रमांक पटकावत १५ लाखांच्या पारितोषिकावर नाव कोरले, तर हरिपूर ग्रामपंचायतीने द्वितीय क्रमांक मिळवत १२ लाख तर वाघोशी ग्रामपंचायतीने तृतीय क्रमांक मिळवत ८ लाखाचे बक्षिस पटकावले. या तिन्ही गावांची आता जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली असून, तालुक्यातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

खंडाळा तालुक्यातील ६३ ग्रामपंचायतींपैकी १३ ग्रामपंचायतींनी या अभियानात सहभाग घेतला होता. गटविकास अधिकारी अनिल वाघमारे यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत गावांनी लोकसहभाग, स्वच्छता, नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि ग्रामविकासाच्या विविध संकल्पनांवर प्रभावी कामे उभी केली. पंधरा दिवसांपूर्वी पालघर येथील गटविकास अधिकारी पारस्कर यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने गावांची पाहणी करून गुणांकन केले होते. त्यानुसार विंग, हरिपूर, वाघोशी या गावांनी बाजी मारली.

विंग गावाने विविध वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रम, ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग आणि विकासात्मक कामांच्या जोरावर प्रथम क्रमांक मिळवत तालुक्याचा मान उंचावली. गावाच्या एकजुटीने आणि नियोजनबद्ध कार्यपद्धतीने परीक्षकांवर छाप पाडली.

दरम्यान, पूर्वी छोटी वाडी म्हणून ओळख असलेल्या हरिपूर गावानेही विकासाचा आदर्श निर्माण केला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पुणे विभागीय अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष हरीष पाटणे यांच्या नेतृत्वाखाली गावाने विकासाचा नवा इतिहास घडवला. तब्बल ५६ वर्षांची बिनविरोध ग्रामपंचायत निवडणुकीची परंपरा जपणाऱ्या हरिपूरने या गावाने लोकसहभाग, ग्रामएकजूट आणि कल्पक उपक्रमांच्या जोरावर द्वितीय क्रमांक तर वाघोशी ग्रामपंचायतीनेही विकासकामांमध्ये सातत्य राखत तृतीय क्रमांक मिळवला. ग्रामस्थांच्या सहभागातून राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांमुळे वाघोशी गावाने तालुक्याच्या यशात मोलाचा वाटा उचलत तृतीय क्रमांक पटकावला आहे.

तालुक्यातील विंग, हरिपूर, वाघोशी ही तिन्ही गावे जिल्हास्तरीय तपासणीसाठी सज्ज झाली असून, त्यांच्या यशामुळे खंडाळा तालुक्याचा सातारा जिल्ह्यात डंका वाजला आहे.त्यामुळे तिन्ही गावातील पदाधिकारी, ग्रामस्थ यांचे सर्वस्तरातून कौतुक होत आहे.

“आरक्षण गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही,” ओबीसी क्रिमी लेयर मुद्द्यावरून प्रकाश आंबेडकर यांचे मोठे विधान

Published On: May 24, 2026 | 11:22 AM

Russia Airstrike Kyiv : रशियन मिसाईल अन् ड्रोन हल्ल्यांनी हादरलं युक्रेन ; कीव्हमध्ये हाहा:कार

Nashik Crime: पत्नीसमोरच मेहुणीची हत्या; नाशिकमधील कौटुंबिक वादाचा रक्तरंजित शेवट

Car Overheating : कार चालवताना ‘या’ 6 गोष्टी दिसल्या तर त्वरित गाडी घ्या बाजूला; नाहीतर इंजिन होईल कायमचे निकामी

पुणे विद्यापीठात 133 कंत्राटी प्राध्यापकांची भरती, दरमहा 50 हजार रुपये मानधन; ‘या’ तारखेपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत

स्टायलिश केस आणि मॉडर्न लूक… Xiaomi च्या नव्या ईयरबड्सवर यूजर्स झाले फिदा, AI फीचर्ससह मिळणार प्रीमियम अनुभव

झेडपीची गोठवलेली बँक खाती अखेर पूर्ववत; पेन्शनधारकांचे थकीत वेतन तातडीने वितरित होणार

Quetta Blast: पाकिस्तानच्या क्वेट्टा शहरात मोठा बॉम्बस्फोट; आत्मघाती हल्लेखोराने रेल्वे रुळ उडवला, 23 जण ठार, VIDEO

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

