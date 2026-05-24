सातारा जिल्ह्यात खंडाळ्याचा डंका; मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत अभियानमध्ये विंग ग्रामपंचायत प्रथम

खंडाळा : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत अभियान स्पर्धेमध्ये खंडाळा तालुक्यातील विंग ग्रामपंचायत प्रथम, हरिपूर ग्रामपंचायत व्दितीय, तर वाघोशी ग्रामपंचायतीने तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. सातारा जिल्ह्यात खंडाळ्याचा डंका वाजत असून, ही तिन्ही गावे जिल्हास्तरीय तपासणीसाठी सज्ज झाली आहेत.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत अभियान स्पर्धेत तालुक्यातील विंग, हरिपूर, वाघोशी या गावांनी उल्लेखनीय यश संपादन करत संपूर्ण तालुक्याची मान उंचावली आहे. या स्पर्धेत विंग ग्रामपंचायतीने प्रथम क्रमांक पटकावत १५ लाखांच्या पारितोषिकावर नाव कोरले, तर हरिपूर ग्रामपंचायतीने द्वितीय क्रमांक मिळवत १२ लाख तर वाघोशी ग्रामपंचायतीने तृतीय क्रमांक मिळवत ८ लाखाचे बक्षिस पटकावले. या तिन्ही गावांची आता जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली असून, तालुक्यातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
खंडाळा तालुक्यातील ६३ ग्रामपंचायतींपैकी १३ ग्रामपंचायतींनी या अभियानात सहभाग घेतला होता. गटविकास अधिकारी अनिल वाघमारे यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत गावांनी लोकसहभाग, स्वच्छता, नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि ग्रामविकासाच्या विविध संकल्पनांवर प्रभावी कामे उभी केली. पंधरा दिवसांपूर्वी पालघर येथील गटविकास अधिकारी पारस्कर यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने गावांची पाहणी करून गुणांकन केले होते. त्यानुसार विंग, हरिपूर, वाघोशी या गावांनी बाजी मारली.
विंग गावाने विविध वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रम, ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग आणि विकासात्मक कामांच्या जोरावर प्रथम क्रमांक मिळवत तालुक्याचा मान उंचावली. गावाच्या एकजुटीने आणि नियोजनबद्ध कार्यपद्धतीने परीक्षकांवर छाप पाडली.
दरम्यान, पूर्वी छोटी वाडी म्हणून ओळख असलेल्या हरिपूर गावानेही विकासाचा आदर्श निर्माण केला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पुणे विभागीय अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष हरीष पाटणे यांच्या नेतृत्वाखाली गावाने विकासाचा नवा इतिहास घडवला. तब्बल ५६ वर्षांची बिनविरोध ग्रामपंचायत निवडणुकीची परंपरा जपणाऱ्या हरिपूरने या गावाने लोकसहभाग, ग्रामएकजूट आणि कल्पक उपक्रमांच्या जोरावर द्वितीय क्रमांक तर वाघोशी ग्रामपंचायतीनेही विकासकामांमध्ये सातत्य राखत तृतीय क्रमांक मिळवला. ग्रामस्थांच्या सहभागातून राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांमुळे वाघोशी गावाने तालुक्याच्या यशात मोलाचा वाटा उचलत तृतीय क्रमांक पटकावला आहे.
तालुक्यातील विंग, हरिपूर, वाघोशी ही तिन्ही गावे जिल्हास्तरीय तपासणीसाठी सज्ज झाली असून, त्यांच्या यशामुळे खंडाळा तालुक्याचा सातारा जिल्ह्यात डंका वाजला आहे.त्यामुळे तिन्ही गावातील पदाधिकारी, ग्रामस्थ यांचे सर्वस्तरातून कौतुक होत आहे.
