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‘डिजिटल ॲरेस्ट’ची भीती दाखवून ज्येष्ठाची फसवणूक; तब्बल ‘इतक्या’ लाखांना घातला गंडा

Updated On: Jul 13, 2026 | 12:30 AM IST
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सारांश

बँक खात्याचा वापर काळ्या पैसे व्यवहारात झाला असून, या प्रकरणात अटकेची कारवाई करण्यात येणार असल्याची भीती दाखवून सायबर चोरट्यांनी ज्येष्ठ नागरिकाची २१ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

‘डिजिटल ॲरेस्ट’ची भीती दाखवून ज्येष्ठाची फसवणूक; तब्बल 'इतक्या' लाखांना घातला गंडा

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पुणे : बँक खात्याचा वापर काळ्या पैसे व्यवहारात झाला असून, या प्रकरणात अटकेची कारवाई करण्यात येणार असल्याची भीती दाखवून सायबर चोरट्यांनी ज्येष्ठ नागरिकाची २१ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत ७१ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाने कोरेगाव पार्क पोलिसांत तक्रार दिली आहे. त्यानुसार, चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार नागरिक हे बंडगार्डन रस्त्यावरील एका सोसायटीत राहायला आहेत. सायबर चोरट्यांनी त्यांना मोबाइलद्वारे संपर्क साधला. मुंबई पोलिसांच्या गु्न्हे शाखेतून बोलत असल्याची बतावणी चोरट्यांनी त्यांच्याकडे केली होती. ‘ज्येष्ठ नागरिकाच्या नावे बँकेत बनावट खाते उघडण्यात आले आहे. या खात्याचा वापर काळ्या पैशांच्या व्यवहारात झाला आहे. या प्रकरणात पोलिसांकडून अटकेची (डिजिटल ॲरेस्ट) कारवाई करण्यात येणार आहे. अटक टाळण्यासाठी तातडीने पैसे जमा करावे लागतील’, अशी भीती सायबर चोरट्यांनी त्यांना दाखविली होती.

बँक व्यवहाराची तपासणी करण्यासाठी एका खात्यात तातडीने २१ लाख रुपये जमा करावे लागतील, असेही सांगण्यात आले होते. ज्येष्ठ नागरिकाने चोरट्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी नुकतीच पोलिसांकडे तक्रार दिली. गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक साहेबा पोटे तपास करत आहेत.

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‘ऑनलाइन टास्क’च्या आमिषाने महिलेची फसवणूक

ऑनलाइन टास्कचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी महिलेची ४ लाख ३१ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी सायबर चोरट्यांविरुद्ध कोंढवा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत महिलेने तक्रार दिली आहे. तक्रारदार महिला कोंढव्यातील लुल्लानगर भागात राहायला आहेत. सायबर चोरट्यांनी महिलेच्या मोबाइलवर संपर्क साधला. ऑनलाइन पद्धतीने घरातून काम केल्यास चांगले पैसे मिळतात, असे आमिष दाखविले होते. महिलेला सुरुवातीला एक काम दिले. या कामाचे पैसे महिलेच्या खात्यात जमा करण्यात आले. परतावा मिळाल्यानंतर महिलेचा विश्वास बसला. नंतर चोरट्यांनी महिलेला आणखी रक्कम गुंतविण्यास सांगितले. महिलेने चार लाख ३१ हजार रुपये चोरट्यांच्या खात्यात जमा केल्यानंतर तिला परतावा देण्यात आला नाही. गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक प्रशांत मंडले तपास करत आहेत.

Web Title: Cyber fraudsters have duped a senior citizen by threatening them with digital arrest

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Published On: Jul 13, 2026 | 12:30 AM

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