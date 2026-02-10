Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Kolhapur ZP Election 2026: कोल्हापूरमधील 'मिनी मंत्रालय' महायुतीच्या ताब्यात, काँग्रेसच्या बंटी पाटलांची कडवी झुंज

पन्हाळा जिल्हा परिषद सदस्य पदासाठी निवडून आलेल्या सहा सदस्या पैकी केवळ एक सदस्य जनसुराज्य पक्षाचा तीन राष्ट्रवादी पक्षाचे व दोन सदस्य शिवसेना शिंदे गटाचे आल्याने जनसुराज्य पक्षाचा बालेकिल्ला ढासळला.

Updated On: Feb 10, 2026 | 10:06 AM
  • कोल्हापूर जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर महायुतीने वर्चस्व
  • ही निवडणूक केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांची न राहता राजकीय शक्तिपरीक्षाच ठरली होती
  • वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नियोजनपूर्वक उमेदवार उभे करत सर्वाधिक उमेदवार निवडून आणले
 

Kolhapur ZP Election 2026 कोल्हापूर जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर महायुतीने वर्चस्व स्थापन केल्यानंतर मिनी मंत्रालय महणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या निकालाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले होते. मात्र, भाजपाला शह देत महायुतीमधील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजितदादा पवार) पक्षाने २० जागा राखून घवघवीत यश मिळविले आहे. त्या खालोखाल काँग्रेसने १५ जागा आपल्या ताब्यात ठेवल्या आहेत. भाजपाला १२. तर शिंदे सेनेला ८ जागांवर समाधान मानावे लागले. एकंदरीत पक्षीय बलाबल पाहता कोल्हापूर जिल्हा परिषद महायुतीच्या ताब्यात राहणार हे निश्चित झाले आहे.

गतवेळचे बलाबल २०१७ भाजप १४, काँग्रेस १४, राष्ट्रवादी-११ शिवसेना १०, आधाडी, अपक्ष व इतर १९ अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागली. कोल्हापूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत जिल्ह्यातील जनतेने  उत्साहाने सहभाग नोंदवत तब्बल ७४.४५ टक्के मतदान केले. या निवडणुकीची मतमोजणी सोमवारी पार पडली. १२ तालुक्याच्या ठिकाणी सकाळी दहा वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरुवात झाली.

Maharashtra Politics: राज्यात राजकीय भुकंपाचे संकेत; मुख्यमंत्र्यांच्या गुप्त दिल्ली दौऱ्यानंतर सुनेत्रा पवार दिल्लीला रवाना

या निवडणुकीत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, आ. सतेज पाटील, खा. धनंजय महाडिक यांच्यासह आजी-माजी आमदार, खासदार, जिल्ह्यातील प्रस्थापित नेते आणि नवोदित उमेदवार अशा अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ता पणाला लागली होती. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांची न राहता राजकीय शक्तिपरीक्षाच ठरली होती. निकालांनी स्पष्ट केले की, जिल्ह्यातील मतदारांनी महायुतीच्या बाजूने स्पष्ट कौल दिला आहे. (Panchayat Samiti Election) 

मुश्रीफ यांनी सर्वाधिक उमेदवार निवडून आणले

महायुतीतील घटक पक्षांसह आघाडीचे सदस्य निवडून आले आहेत. त्यामुळे महायुती संघटित राहिली तर जिल्हा परिषदेत सतांतर होणार असून महायुती सत्तेवर येणार आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नियोजनपूर्वक उमेदवार उभे करत सर्वाधिक उमेदवार निवडून आणले आहेत, कधी नव्हे ते जनसुराज्यचे संस्थापक आ. विनय कोरे यांच्या पन्हाळा, शाहूवाडी मतदारसंघात उमेदवार उभे करत चौघांना निवडून आणले आहे.

तंबाखू खाऊन दातांमध्ये वाढलेल्या वेदना कमी करण्यासाठी स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थाचा करा वापर, दात होतील स्वच्छ

चंदगडमध्ये भाजपला पाठिंबा दिलेले आ. शिवाजीराव पाटील यांना राष्ट्र‌वादी काँग्रेसकडून चक्का बसला आहे. तर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांना त्याच्या मतदारसंघातील राधानगरी तालुक्यात काँग्रेसने धक्का दिला आहे. महापालिके पाठोपाठ जिल्हा परिषदेवर महायुतीचा झेंडा फडकला आहे, असे असले तरी काँग्रेस दोन नंबरचा पक्ष ठरला.

 

पन्हाळ्यात काय आहे परिस्थिती?

पन्हाळा जिल्हा परिषद सदस्य पदासाठी निवडून आलेल्या सहा सदस्या पैकी केवळ एक सदस्य जनसुराज्य पक्षाचा तीन राष्ट्रवादी पक्षाचे व दोन सदस्य शिवसेना शिंदे गटाचे आल्याने जनसुराज्य पक्षाचा बालेकिल्ला ढासळला. पन्हाळा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य पदासाठीची मत मोजणी सोमवारी सकाळी नगरपरिषदेच्या सांस्कृतिक सभागृहात निवडणूक निर्णय अधिकारी समीर शिंगटे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत संपन्न केली यात सातवे, कोडोली, पोलें तर्फ ठाणे, यवलुज, कळे, कोतोली हे जिल्हा परिषद मतदार संघ व त्यात येणारे बारा पंचायत समिती मतदार संघ यातील मतमोजणी पार पडली.

अत्यंत चुरशीची व अटीतटीची अशी मतमोजणी झाली यात राष्ट्रवादीच्या पोलें तर्फ ठाणे, यवलूज, सातवे मतदार संघातील सदस्य निवडून आले. तर शिवसेना शिंदे गटाचे सदस्य कोतोली, यवलूज येथे निवडुन आले तर कोडोली येथे अपक्ष अमरसिंह पाटील हे निवडून आले व एकमेव कळे जिल्हा परिषद मतदार संघात जनसुराज्य पक्षाचे उमेदवार निवडून आले. पंचायत समिती सदस्य पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाचे चार, राष्ट्रवादी पक्षाचे चार व जनसुराज्य पक्षाचे चार उमेदवार निवडून आले सभापती पद सर्वसाधारण असल्याने शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्याचे संकेत आमदार चंद्रदीप नरके यांनी दिल्याने जनसुराज्य पक्ष पन्हाळा पंचायत समिती मध्ये विरोधी बाकावर बसणार असल्याने सत्ता हातातून गेल्याने त्यांच्यात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

 

Feb 10, 2026 | 10:06 AM

