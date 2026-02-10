Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Jana Nayagan बद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाचा नवा आदेश; विजयच्या चित्रपटाला मिळणार प्रदर्शनाची नवी तारीख

सुपरस्टार थलापती विजयच्या "जन नायकन" या चित्रपटाच्या प्रदर्शन तारखेवरून वाद निर्माण झाला आहे. अलिकडेच, चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी तडजोड केली आहे आणि सेन्सॉर बोर्डाविरुद्ध दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे

Updated On: Feb 10, 2026 | 11:44 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • “जन नायकन” बद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाचा नवा आदेश
  • विजयच्या चित्रपटाला मिळणार प्रदर्शनाची नवी तारीख
  • निर्मात्यांनी त्यांचा निर्णय फटकारला
दक्षिणेतील सुपरस्टार थलापती विजय यांच्या “जन नायकन” या चित्रपटाच्या प्रदर्शन तारखेवरून सुरू असलेला कायदेशीर वाद सुरूच आहे. चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी आता एक नवीन रणनीती स्वीकारली आहे. त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात सेन्सॉर बोर्डाविरुद्ध दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. चित्रपट निर्मात्यांच्या वकिलाने अलीकडेच न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला एक पत्र सादर केले आहे ज्यामध्ये म्हटले आहे की ते आता हा वाद न्यायालयाबाहेर सोडवू इच्छितात. चित्रपटाभोवतीचा हा वाद बऱ्याच काळापासून सुरू आहे आणि आता निर्मात्यांच्या या निर्णयामुळे तो लवकरच सुटू शकेल असे दिसते.

१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! तिहार तुरुंगात जाण्यापूर्वी राजपाल यादव भावुक; म्हणाले ‘काय करू आता? माझ्याकडे पैसे नाहीत…’

हे प्रकरण कसे वाढले?

सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाला प्रदर्शनापूर्वी U/A प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिल्याने थलापती विजय यांच्या “जन नायकन” चित्रपटाभोवतीचा वाद सुरू झाला. सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाला “रिवाइजिंग कमिटी”कडे पाठवण्याचा निर्णयही घेतला. त्यानंतर, चित्रपट निर्मात्यांनी सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आणि मद्रास उच्च न्यायालयात सेन्सॉर बोर्डाविरुद्ध याचिका दाखल केली, ज्यामुळे वाद आणखी वाढला आहे.

निर्मात्यांनी त्यांचा निर्णय फटकारला

उच्च न्यायालयाने निर्मात्यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि सेन्सॉर बोर्डाला बदलांसह चित्रपटाला U/A प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले. परंतु, सेन्सॉर बोर्डाने अद्याप प्रमाणपत्र दिले नाही, ज्यामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलली गेली आहे. आता, निर्मात्यांनी सेन्सॉर बोर्डाशी तडजोड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यूज18 च्या वृत्तानुसार, न्यायालयात सादर केलेल्या पत्रात, निर्मात्यांनी म्हटले आहे की ते पुन्हा सेन्सॉर बोर्डाच्या पुनरावलोकन समितीसमोर हजर राहण्यास तयार आहेत.

‘मी माझ्या मुलांसाठी राजकारण सोडलं…’ वैयक्तिक आरोपांवर गोविंदाचा संताप; सगळे आरोप फेटाळून सुनावले खडेबोल

या प्रकरणाची होणार सुनावणी

मंगळवार, १० फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती पी.डी. आशा यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सादर केले जाणार आहे. याचिका मागे घेण्याची अधिकृत परवानगी तेथे मागितली जाणार असल्याचे वृत्त आहे. चित्रपटाला लवकरच मान्यता मिळेल असा निर्मात्यांना विश्वास आहे. चाहते चित्रपटाच्या नवीन प्रदर्शन तारखेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. थलापती विजयचे चाहते देखील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाट पाहत आहेत. परंतु, निर्मात्यांनी अद्याप अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही.

Web Title: Thalapathy vijay jana nayagan makers ready to withdraw petition filed against censor board

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 11:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘मी माझ्या मुलांसाठी राजकारण सोडलं…’ वैयक्तिक आरोपांवर गोविंदाचा संताप; सगळे आरोप फेटाळून सुनावले खडेबोल
1

‘मी माझ्या मुलांसाठी राजकारण सोडलं…’ वैयक्तिक आरोपांवर गोविंदाचा संताप; सगळे आरोप फेटाळून सुनावले खडेबोल

१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! तिहार तुरुंगात जाण्यापूर्वी राजपाल यादव भावुक; म्हणाले ‘काय करू आता? माझ्याकडे पैसे नाहीत…’
2

१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! तिहार तुरुंगात जाण्यापूर्वी राजपाल यादव भावुक; म्हणाले ‘काय करू आता? माझ्याकडे पैसे नाहीत…’

रणवीर सिंगला मोठा झटका! फरहान अख्तरच्या Don 3 मधून माघार घेणे अभिनेत्याला पडले महागात, द्यावी लागली कोटींची भरपाई
3

रणवीर सिंगला मोठा झटका! फरहान अख्तरच्या Don 3 मधून माघार घेणे अभिनेत्याला पडले महागात, द्यावी लागली कोटींची भरपाई

नात्यांची ऊब आणि आठवणींची ओल; मुक्ता बर्वेच्या ‘माया’ चित्रपटाचं शीर्षक गीत प्रेक्षकांच्या भेटीला
4

नात्यांची ऊब आणि आठवणींची ओल; मुक्ता बर्वेच्या ‘माया’ चित्रपटाचं शीर्षक गीत प्रेक्षकांच्या भेटीला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
म्हाळुंगे-नाणेकरवाडी गटात राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला; पै. गणेश बोत्रे व आश्वनि तरस यांचा दणदणीत विजय

म्हाळुंगे-नाणेकरवाडी गटात राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला; पै. गणेश बोत्रे व आश्वनि तरस यांचा दणदणीत विजय

Feb 10, 2026 | 11:45 AM
Jana Nayagan बद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाचा नवा आदेश; विजयच्या चित्रपटाला मिळणार प्रदर्शनाची नवी तारीख

Jana Nayagan बद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाचा नवा आदेश; विजयच्या चित्रपटाला मिळणार प्रदर्शनाची नवी तारीख

Feb 10, 2026 | 11:44 AM
“मराठी माणसाला डिवचत गुजराती भाषिकांना चोंबाळण्याचा प्रयत्न; राज ठाकरेंनी RSS मोहन भागवतांना सुनावले खडेबोल

“मराठी माणसाला डिवचत गुजराती भाषिकांना चोंबाळण्याचा प्रयत्न; राज ठाकरेंनी RSS मोहन भागवतांना सुनावले खडेबोल

Feb 10, 2026 | 11:43 AM
Gold Investment India: शेअर बाजार डळमळीत, पण सोने मजबूत; गुंतवणूकदारांची गोल्ड ETF ला पसंती 

Gold Investment India: शेअर बाजार डळमळीत, पण सोने मजबूत; गुंतवणूकदारांची गोल्ड ETF ला पसंती 

Feb 10, 2026 | 11:43 AM
औषधी गुणधर्मांनी परिपूर्ण असलेली निळी हळद, जाणून घ्या हळदीच्या दुर्मिळ प्रकाराबद्दल सविस्तर माहिती

औषधी गुणधर्मांनी परिपूर्ण असलेली निळी हळद, जाणून घ्या हळदीच्या दुर्मिळ प्रकाराबद्दल सविस्तर माहिती

Feb 10, 2026 | 11:40 AM
बोलतानाही धाप लागतेय? दुर्लक्ष करू नका, वाढू शकतो हृदय किंवा फुप्फुसांच्या आजाराचा धोका…

बोलतानाही धाप लागतेय? दुर्लक्ष करू नका, वाढू शकतो हृदय किंवा फुप्फुसांच्या आजाराचा धोका…

Feb 10, 2026 | 11:34 AM
Yavatmal Rabbi Crop Area: यवतमाळमध्ये अतिवृष्टी ठरली शेतकऱ्यांसाठी वरदान, रब्बी पिकांना मिळाले जीवनदान

Yavatmal Rabbi Crop Area: यवतमाळमध्ये अतिवृष्टी ठरली शेतकऱ्यांसाठी वरदान, रब्बी पिकांना मिळाले जीवनदान

Feb 10, 2026 | 11:28 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM