Jana Nayagan बद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाचा नवा आदेश; विजयच्या चित्रपटाला मिळणार प्रदर्शनाची नवी तारीख

सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाला प्रदर्शनापूर्वी U/A प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिल्याने थलापती विजय यांच्या “जन नायकन” चित्रपटाभोवतीचा वाद सुरू झाला. सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाला “रिवाइजिंग कमिटी”कडे पाठवण्याचा निर्णयही घेतला. त्यानंतर, चित्रपट निर्मात्यांनी सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आणि मद्रास उच्च न्यायालयात सेन्सॉर बोर्डाविरुद्ध याचिका दाखल केली, ज्यामुळे वाद आणखी वाढला आहे.
निर्मात्यांनी त्यांचा निर्णय फटकारला
उच्च न्यायालयाने निर्मात्यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि सेन्सॉर बोर्डाला बदलांसह चित्रपटाला U/A प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले. परंतु, सेन्सॉर बोर्डाने अद्याप प्रमाणपत्र दिले नाही, ज्यामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलली गेली आहे. आता, निर्मात्यांनी सेन्सॉर बोर्डाशी तडजोड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यूज18 च्या वृत्तानुसार, न्यायालयात सादर केलेल्या पत्रात, निर्मात्यांनी म्हटले आहे की ते पुन्हा सेन्सॉर बोर्डाच्या पुनरावलोकन समितीसमोर हजर राहण्यास तयार आहेत.
या प्रकरणाची होणार सुनावणी
मंगळवार, १० फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती पी.डी. आशा यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सादर केले जाणार आहे. याचिका मागे घेण्याची अधिकृत परवानगी तेथे मागितली जाणार असल्याचे वृत्त आहे. चित्रपटाला लवकरच मान्यता मिळेल असा निर्मात्यांना विश्वास आहे. चाहते चित्रपटाच्या नवीन प्रदर्शन तारखेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. थलापती विजयचे चाहते देखील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाट पाहत आहेत. परंतु, निर्मात्यांनी अद्याप अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही.