Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांनी नगरसेवक म्हणून मिळणारे मानधन नाकारले; गरजू रुग्णांसाठी महापौर निधीला वर्ग

पुणे महानगरपालिकेच्या २०२६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्र. २५ (ब) मधून निवडून आलेले नवनिर्वाचित भाजपाचे नगरसेवक राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांनी एक आदर्श निर्णय जाहीर केला आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 11:48 AM
राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांनी नगरसेवक म्हणून मिळणारे मानधन नाकारले; गरजू रुग्णांसाठी महापौर निधीला वर्ग

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांचा एक आदर्श निर्णय
  • नगरसेवक म्हणून मिळणारे मानधन नाकारले
  • गरजू रुग्णांसाठी महापौर निधीला वर्ग
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या २०२६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्र. २५ (ब) मधून निवडून आलेले नवनिर्वाचित भाजपाचे नगरसेवक राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांनी एक आदर्श निर्णय जाहीर केला आहे. नगरसेवक म्हणून मिळणारे मासिक मानधन आणि इतर सर्व प्रकारचे भत्ते स्वीकारण्यास त्यांनी नम्रपणे नकार दिला असून, ही मानधनाची रक्कम ‘महापौर निधी’ला वर्ग करण्याबाबतचे पत्र देत, शहरातील गरजू रुग्णांच्या मदतीसाठी खर्च करण्याचे आवाहन प्रशासनाला केले आहे. त्यांच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.

 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम १९ (अ) १ अंतर्गत निर्वाचित सभासदांना मिळणारे मानधन आपण स्वीकारणार नसल्याचे त्यांनी या पत्रात स्पष्ट केले आहे. या मानधनाची रक्कम दरमहा ‘महापौर निधी’ मध्ये जमा करण्यात यावे आणि त्यातून शहरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या गरजू रुग्णांना वैद्यकीय उपचारांसाठी मदत मिळावी, अशी विनंती त्यांनी प्रशासनाला केली आहे.

या निर्णयाबद्दल बोलताना राघवेंद्र बाप्पु मानकर म्हणाले की, “राजकारण हे माझ्यासाठी समाजसेवेचे माध्यम आहे. नगरसेवक पद हे या सेवेसाठी ताकद देणारे पद आहे. प्रभागातील नागरिकांनी माझ्यावर जो विश्वास टाकला आहे, त्याचे मानधन घेणे मला पटत नाही. त्यांनी दिलेल्या या संधीच्या ऋणातून उतराई होण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न आहे. नागरिकांच्या कररूपी पैशातून येणारे मानधन हे त्यांच्या सेवेसाठी खर्च व्हावे या भावनेतून मी हा निर्णय घेतला. अनेकदा गरीब रुग्णांना औषधोपचारासाठी मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. माझ्या मानधनाचा विनियोग अशा रुग्णांच्या सेवेसाठी झाल्यास त्याचे मला अधिक समाधान मिळेल.”

हे सुद्धा वाचा : पाईट–आंबेठाण गटात राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला; सुनीता शरद बुट्टे पाटील यांचा दणदणीत विजय

मानकर महाराष्ट्रात सर्वाधिक मताधिक्याने विजयी

राज्यात सर्वाधिक मताधिक्य मिळवत पुणे महापालिकेतील प्रभाग क्रमांक २५-ब येथून भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार राघवेंद्र बाप्पू मानकर हे तब्बल २६ हजार ४९७ मतांच्या फरकाने विजयी ठरले आहेत. भाजपाच्या माध्यमातून त्यांनी ही निवडणूक लढवली होती. प्रभाग क्रमांक २५ मधील चारही जागांवर भाजपाचे राघवेंद्र बाप्पु मानकर, स्वरदा बापट, कुणाल टिळक, स्वप्नाली पंडित हे मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले आहेत. पुणे शहरासह संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वाधिक मतांनी निवडून येण्याची कामगिरी राघवेंद्र बाप्पू मानकर यांनी आपल्या पहिल्याच विजयात साध्य केली आहे. प्रभाग क्रमांक २५ मध्ये झालेल्या एकूण मतदानापैकी ३१ हजार ९८१ इतकी मते त्यांना मिळाली. तब्बल ७९.३४ टक्के मते राघवेंद्र बाप्पू मानकर यांना मिळाली आहेत.

Web Title: Newly elected bjp corporator raghavendra bappu mankar has announced an ideal decision

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 11:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ZP Election 2026: अटीतटीच्या आखाड्यात विक्रम खुटवड ठरले सिंघम; दुरंगी ऐवजी पंचरंगी…
1

ZP Election 2026: अटीतटीच्या आखाड्यात विक्रम खुटवड ठरले सिंघम; दुरंगी ऐवजी पंचरंगी…

Sharad Pawar Health: “… कोणीही पुण्यात येऊ नये”; रोहित पवारांचे कार्यकर्त्यांना आवाहन
2

Sharad Pawar Health: “… कोणीही पुण्यात येऊ नये”; रोहित पवारांचे कार्यकर्त्यांना आवाहन

स्थायी, इतर समित्यांच्या निवडणुका ‘या’ दिवशी होणार; गणेश बिडकर यांनी दिली माहिती
3

स्थायी, इतर समित्यांच्या निवडणुका ‘या’ दिवशी होणार; गणेश बिडकर यांनी दिली माहिती

महापौर, उपमहापौर पदांसाठी आज सभा; जितेंद्र डुडी यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती
4

महापौर, उपमहापौर पदांसाठी आज सभा; जितेंद्र डुडी यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs PAK : ICC ला मिळाला जॅकपॉट, PCB कंगाल होण्यापासून थोडक्यात बचावला! करावी लागली असती 1500 कोटींची भरपाई

IND vs PAK : ICC ला मिळाला जॅकपॉट, PCB कंगाल होण्यापासून थोडक्यात बचावला! करावी लागली असती 1500 कोटींची भरपाई

Feb 10, 2026 | 01:08 PM
Bigg Boss Marathi 6: घरात पार पडणार नॉमिनेशन कार्य, कोण सेफ? कोण नॉमिनेट? आजच्या भागात उघड होणार का सदस्यांचे खरं चेहरे

Bigg Boss Marathi 6: घरात पार पडणार नॉमिनेशन कार्य, कोण सेफ? कोण नॉमिनेट? आजच्या भागात उघड होणार का सदस्यांचे खरं चेहरे

Feb 10, 2026 | 01:07 PM
कलेक्टिव स्टुडिओज–मॅड मॅन फिल्म्सची नवी भागीदारी; निखिल भट्ट आणि साकेत चौधरी घेऊन येणार दोन चित्रपट

कलेक्टिव स्टुडिओज–मॅड मॅन फिल्म्सची नवी भागीदारी; निखिल भट्ट आणि साकेत चौधरी घेऊन येणार दोन चित्रपट

Feb 10, 2026 | 01:06 PM
वर्षानुवर्षे आयुर्वेदिक गुणधर्मांनी समृद्ध असलेले मध खराब का होत नाही? जाणून घ्या यामागील आश्चर्यकारक कारणे

वर्षानुवर्षे आयुर्वेदिक गुणधर्मांनी समृद्ध असलेले मध खराब का होत नाही? जाणून घ्या यामागील आश्चर्यकारक कारणे

Feb 10, 2026 | 12:56 PM
Nashik News: बाराशे नळधारकांना मनपा बजावणार ‘वॉरंट’, पहिल्या टप्यात दीडशे नळजोडणी खंडित

Nashik News: बाराशे नळधारकांना मनपा बजावणार ‘वॉरंट’, पहिल्या टप्यात दीडशे नळजोडणी खंडित

Feb 10, 2026 | 12:45 PM
ENG vs WI : उद्या होणार विश्वचषकाच्या डबल चॅम्पियन संघामध्ये लढत! इंग्लंडचा संघ नेपाळकडून ‘थोडक्यात’ बचावला

ENG vs WI : उद्या होणार विश्वचषकाच्या डबल चॅम्पियन संघामध्ये लढत! इंग्लंडचा संघ नेपाळकडून ‘थोडक्यात’ बचावला

Feb 10, 2026 | 12:40 PM
“दान नाही तर आदर आहे…” राजपाल यादव यांच्या मदतीसाठी धावून आला सोनू सूद; कोटींचं कर्ज फेडण्यास करणार मदत

“दान नाही तर आदर आहे…” राजपाल यादव यांच्या मदतीसाठी धावून आला सोनू सूद; कोटींचं कर्ज फेडण्यास करणार मदत

Feb 10, 2026 | 12:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM