Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • To Reduce The Pain In The Teeth Caused By Eating Tobacco Use This Product In The Kitchen

तंबाखू खाऊन दातांमध्ये वाढलेल्या वेदना कमी करण्यासाठी स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थाचा करा वापर, दात होतील स्वच्छ

दातांमध्ये वाढलेली कीड नष्ट करण्यासाठी लवंग किंवा लसूणचा वापर करावा. यामुळे तोंडातील बॅक्टेरिअल इन्फेक्शन कमी होतात आणि दात स्वच्छ होण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

Updated On: Feb 10, 2026 | 08:36 AM
तंबाखू खाऊन दातांमध्ये वाढलेल्या वेदना कमी करण्यासाठी स्वयंपाक घरातील 'या' पदार्थाचा करा वापर, दात होतील स्वच्छ

तंबाखू खाऊन दातांमध्ये वाढलेल्या वेदना कमी करण्यासाठी स्वयंपाक घरातील 'या' पदार्थाचा करा वापर, दात होतील स्वच्छ

Follow Us:
Follow Us:

दात खराब होण्याची कारणे?
दातांमधील कीड नष्ट करण्यासाठी उपाय?
लवंगाचे दातांना होणारे फायदे?

प्रत्येकाला कायमच आपले दात स्वच्छ हवे असतात. पण सतत तिखट, तेलकट आणि कोणत्याही चिकट पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे दातांच्या समस्या खूप जास्त वाढतात. दातांवर वाढलेला पिवळा थर, कीड, दातांमधून रक्त येणे, हिरड्या दुखणे इत्यादी लक्षणे दिसू लागल्यानंतर महिलांसह पुरुषसुद्धा कायमच दुर्लक्ष करतात. पण वारंवार दातांच्या समस्या उद्भवू लागल्यास वेळीच लक्ष देऊन डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावेत. तोंडात बॅक्टेरिअल इन्फेक्शन, जास्त गोड पदार्थ खाणे, तंबाखू, मद्यपान इत्यादींमुळे दातांच्या समस्या वाढू लागल्या आहेत. दातांवर वाढलेल्या पिवळ्या थरामुळे चारचौघांमध्ये हसताना लाजिरवण्यासारखे वाटते. तसेच पिवळे दात स्वच्छ करण्यासाठी बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या टूथपेस्टचा वापर केला जातो. यामुळे फारसा फरक दिसून येत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला दातांमध्ये वाढलेल्या वेदना आणि इतर समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी स्वयंपाक घरातील कोणत्या पदार्थांचा वापर करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)

शरीरातील कोलेजन आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे! कोरडी फळे म्हणजे उत्तम पर्याय

लवंग:

स्वयंपाक घरात लवंग कायमच उपलब्ध असते. या मसाल्याचा वापर केल्यामुळे जेवणाची चव वाढते आणि शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात. लवंग मसाला चवीला अतिशय तिखट असतो. लहानशी लवंग किचनचे सौंदर्य वाढवण्यासाठीच नाहीतर आरोग्यासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. लवंगमध्ये अँटीबॅक्टेरिअल गुणधर्म आढळून येतात. यामुळे दातांच्या वेदना कमी होतात. दातांमध्ये वाढलेली कीड नष्ट करण्यासाठी लवंगचा वापर करावा. यामुळे कीड नष्ट होऊन जाते दात दुखत नाही.

दातांमध्ये वाढलेल्या वेदना आणि कीड नष्ट करण्यासाठी कापसाच्या गोळ्यावर लवंग तेल ओतून दातांमध्ये ठेवावे. ३० मिनिटं ठेवल्यानंतर कापूस काढून दात स्वच्छ करून घ्या. त्यानंतर कोमट पाण्याच्या गुळण्या करा. यामुळे कीड निघून जाईल आणि दात स्वच्छ होतील. लवंगात युजेनॉल नावाचे सक्रिय रसायन आढळून येते, ज्यामुळे भूल देण्याची प्रक्रिया सहज होते. लवंग किंवा लवंगाचे तेल हिरड्यांमध्ये काहीवेळ ठेवल्यास दातांच्या समस्या तात्काळ कमी होतील आणि दात स्वच्छ होतील.

लवंगमध्ये वाढलेले दातांमधील किड वाढवणाऱ्या बॅक्टेरियांना नष्ट करण्यास मदत होते. पण लवंग ठेवून सुद्धा दातांमधील वेदना कमी होत नसतील तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावेत. लवंगमध्ये अँटी इन्फ्लामेटरी गुणधर्म हिरड्यांना आलेली सूज कमी होतो. लवंगचा वापर तात्पुरता उपचार करण्यासाठी केला जातो. याशिवाय दातांमध्ये कीड लागू नये म्हणून सतत गोड पदार्थांचे सेवन करणे टाळावे.

पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर महिनाभरात होईल कमी! रोजच्या आहारात करा फायबर असलेल्या ‘या’ पदार्थांचा समावेश

लसूण:

जेवणात फोडणी देण्यासाठी लसुणचा वापर केला जातो. लसूणमध्ये असलेल्या घटकांमुळे पदार्थाची चव वाढते आणि शरीरसुद्धा अनेक फायदे होतात. लसूण केवळ फोडणी देण्यासाठी नाहीतर पदार्थाची चव आणि सुगंध वाढवण्यासाठी सुद्धा वापरली जाते. यामध्ये असलेले अँटीफंगल आणि अँटीबॅक्टेरिअल गुणधर्म आढळून येतात. त्यामुळे लसूणचा वापर केल्यास दातांमध्ये लागलेली कीड नष्ट होईल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: दात किती वेळा घासावेत?

    Ans: दिवसातून दोनदा (सकाळी आणि रात्री झोपण्यापूर्वी) फ्लोराईडयुक्त टूथपेस्टने दात घासणे उत्तम.

  • Que: दात मजबूत करण्यासाठी काय खावे?

    Ans: दूध, दही, पनीर यांसारखे कॅल्शियमयुक्त पदार्थ आणि सफरचंद, गाजर यांसारखी कडक फळे-भाज्या खाव्यात.

  • Que: दात खराब होण्यापासून कसे वाचवावे?

    Ans: गोड आणि चिकट पदार्थ खाणे टाळा, धूम्रपान किंवा तंबाखू सेवन करू नका.

Web Title: To reduce the pain in the teeth caused by eating tobacco use this product in the kitchen

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 08:36 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पांढरेशुभ्र दात पिवळे का पडतात? जाणून घ्या डाग पडण्यामागची खरी कारणे
1

पांढरेशुभ्र दात पिवळे का पडतात? जाणून घ्या डाग पडण्यामागची खरी कारणे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
तंबाखू खाऊन दातांमध्ये वाढलेल्या वेदना कमी करण्यासाठी स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थाचा करा वापर, दात होतील स्वच्छ

तंबाखू खाऊन दातांमध्ये वाढलेल्या वेदना कमी करण्यासाठी स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थाचा करा वापर, दात होतील स्वच्छ

Feb 10, 2026 | 08:36 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Feb 10, 2026 | 08:32 AM
कन्फर्म! T20 World Cup 2026 मध्ये IND vs PAK सामना होणार, ड्रामेबाजीनंतर पाकिस्तानचा निर्णय

कन्फर्म! T20 World Cup 2026 मध्ये IND vs PAK सामना होणार, ड्रामेबाजीनंतर पाकिस्तानचा निर्णय

Feb 10, 2026 | 08:31 AM
Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत तब्बल 15 हजारांनी वाढले चांदीचे दर, प्रति किलोसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत तब्बल 15 हजारांनी वाढले चांदीचे दर, प्रति किलोसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Feb 10, 2026 | 08:30 AM
रणवीर सिंगला मोठा झटका! फरहान अख्तरच्या Don 3 मधून माघार घेणे अभिनेत्याला पडले महागात, द्यावी लागली कोटींची भरपाई

रणवीर सिंगला मोठा झटका! फरहान अख्तरच्या Don 3 मधून माघार घेणे अभिनेत्याला पडले महागात, द्यावी लागली कोटींची भरपाई

Feb 10, 2026 | 08:30 AM
Lonavala News: टेकडीवर फिरायला गेला, पण परतलाच नाही! एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या तरुणाचा दरीत पडून मृत्यू

Lonavala News: टेकडीवर फिरायला गेला, पण परतलाच नाही! एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या तरुणाचा दरीत पडून मृत्यू

Feb 10, 2026 | 08:30 AM
सकाळी होईल आणखीनच मजेदार! १५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Hot Chocolate, नोट करा रेसिपी

सकाळी होईल आणखीनच मजेदार! १५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Hot Chocolate, नोट करा रेसिपी

Feb 10, 2026 | 08:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM