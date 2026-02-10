Punjab Crime: धक्कादायक! शेतात शौचासाठी गेला अन् …, बाप-लेकाने केली तरुणाची क्रूर हत्या, आरोपी अद्याप फरार

काय नेमकं प्रकरण?
मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव गोरा सिंह (27) असे आहे. तो पंजाबमधील लहिरा सौंधा गावाचा रहिवासी होता आणि मजुरी करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होता. घटनेच्या दिवशी ४ फेब्रुवारी रोजी, गोरा सिंह आपल्या वडिलांसोबत पायी जात असताना वाटेत शौचासाठी शेताच्या कडेला थांबला होता. त्याच वेळी शेतमालक कुलदीप सिंह आणि त्याचा मुलगा तिथे पोहोचले. त्यांनी गोरा सिंहवर शेतातील ऊस उपटल्याचा खोटा आरोप केला. सुखदेव सिंह आणि त्यांच्या मुलाने आम्ही ऊस तोडला नसून केवळ शौचासाठी इथे आलो आहोत, असे वारंवार सांगितले. आरोपींनी त्यांचे काहीही ऐकले नाही. उलट आरोपींनी शिवीगाळ करत आक्रमक पवित्रा घेतला.
उपचारादरम्यान मृत्यू
या वादाचे रूपांतर हिंसक मारहाणीत झाले. बाप- लेकाने मिळून गोरा सिंहला लाठ्या-काठ्यांनी आणि लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण करण्यात आली. ही मारहाण एव्हडी भयंकर होती की तो गंभीर जखमी झाली आहे. मुलाला वाचवण्यासाठी गेलेल्या वडिलांनाही आरोपींनी धमकावले. या हल्ल्यानंतर कुटुंबीयांनी तातडीने वाहनाची व्यवस्था करुन गोरा सिंहला बठिंडा येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. मात्र, त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्याला पुढील उपचारासाठी एम्स (AIIMS) बठिंडा येथे हलवण्यात आले. दुर्दैवाने, उपचारादरम्यान बुधवारी उशिरा गोरा सिंहचा मृत्यू झाला.
पोलीस तपास सुरु
पोलिसांनी मृताचे वडील सुखदेव सिंह यांच्या फिर्यादीवरून कुलदीप आणि त्याच्या मुलावर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह याला अटक केली असून त्याचा मुलगा अद्याप फरार आहे. पोलीस त्याचा तपास करत आहे. दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही, असे आश्वासन पोलीस प्रशासनाने दिले आहे.
एकमेव व्यक्ती कमावता
गोरा सिंह हा आपल्या कुटुंबातील एकमेव कमावता व्यक्ती होता. त्याच्या निधनाने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या घटनेने संपूर्ण गावात शोककळा पसरली आहे.
Ans: पंजाबमधील लहिरा सौंधा गावाजवळ.
Ans: गोरा सिंह (वय २७).
Ans: मारहाणीतील गंभीर जखमांमुळे उपचारादरम्यान मृत्यू.