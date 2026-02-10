Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • T20 World Cup 2026 Bcci Bans Indian Players From Living With Their Wives Read More

T20 World Cup 2026 : बीसीसीआयने भारतीय खेळाडूंना त्यांच्या पत्नींसोबत राहण्यास केली मनाई, वाचा सविस्तर

भारतीय संघ व्यवस्थापनाने खेळाडूंच्या कुटुंबियांना समाविष्ट करण्यासाठी बीसीसीआयकडे परवानगी मागितली होती, परंतु बोर्डाने ती स्पष्टपणे नाकारली. दौऱ्यावर कुटुंबियांसोबत जास्तीत जास्त BCCI १४ दिवस राहण्याची परवानगी देते.

Updated On: Feb 10, 2026 | 11:51 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

भारतीय संघाने या विश्वचषकामध्ये यूएसएच्या संघाला पहिल्या सामन्यामध्ये पराभूत करुन विजयी सुरूवात केली आहे. भारताचा कर्णधार सुर्यकुमार यादव याने पहिल्या सामन्यात नाबाद खेळी खेळली. आता एक भारतीय क्रिकेट संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. बीसीसीआयने आपल्या धोरणावर ठाम राहून भारतीय खेळाडूंना टी२० विश्वचषकादरम्यान त्यांच्या पत्नी, मंगेतर किंवा कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यांसह येण्याचा अधिकार स्पष्टपणे नाकारला आहे. 

इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्तानुसार, भारतीय संघ व्यवस्थापनाने खेळाडूंच्या कुटुंबियांना समाविष्ट करण्यासाठी बीसीसीआयकडे परवानगी मागितली होती, परंतु बोर्डाने ती स्पष्टपणे नाकारली. बीसीसीआय खेळाडूंना ४५ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीच्या दौऱ्यावर त्यांच्या कुटुंबियांसोबत जास्तीत जास्त १४ दिवस राहण्याची परवानगी देते. इंडियन एक्सप्रेसमधील एका वृत्तानुसार, बीसीसीआयच्या एका सूत्राने पुष्टी केली की भारतीय संघ व्यवस्थापनाने खेळाडूंच्या पत्नी आणि मंगेतर संघासोबत प्रवास करू शकतात का आणि त्यांच्यासोबत राहू शकतात का असे विचारले होते. 

T20 World Cup 2026 : दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयाने गुणतालिकेचं गणित बदललं! झिम्बाब्वेनेही पाडली छाप, भारत कोणत्या स्थानावर?

बोर्डाने उत्तर दिले की कुटुंबांना खेळाडूंसोबत राहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. तथापि, जर त्यांना इच्छा असेल तर ते स्वतंत्र व्यवस्था करू शकतात. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात, टीम इंडिया घरच्या मैदानावर तीन गट टप्प्यातील सामने खेळेल, तर एक कोलंबोमध्ये खेळला जाईल. मागील द्विपक्षीय मालिकांमध्ये, खेळाडूंच्या कुटुंबियांना संघासोबत राहण्याची परवानगी नव्हती. बीसीसीआयने २०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी हे धोरण कायम ठेवले आहे.

तथापि, हे काही नवीन नाही. २०२५ मध्ये भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर, बीसीसीआयने मार्गदर्शक तत्त्वांची एक लांबलचक यादी जारी केली. कोविड-१९ साथीच्या आजारानंतर, खेळाडूंना संपूर्ण दौऱ्यात त्यांचे कुटुंब त्यांच्यासोबत ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली. तथापि, काही खेळाडूंनी याचा गैरवापर करण्यास सुरुवात केली. संघ सदस्यांनी बीसीसीआयकडे खाजगीरित्या तक्रार केली की त्यांच्या पत्नींच्या उपस्थितीमुळे काही खेळाडूंना अनौपचारिक संघ बैठकींना उपस्थित राहता येत नाही. परिणामी, बोर्डाने त्यांच्या मागील धोरणाकडे परत जाण्याचा निर्णय घेतला.

Web Title: T20 world cup 2026 bcci bans indian players from living with their wives read more

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 11:51 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026 : दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयाने गुणतालिकेचं गणित बदललं! झिम्बाब्वेनेही पाडली छाप, भारत कोणत्या स्थानावर?
1

T20 World Cup 2026 : दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयाने गुणतालिकेचं गणित बदललं! झिम्बाब्वेनेही पाडली छाप, भारत कोणत्या स्थानावर?

मोहम्मद शमीची लागणार लाॅटरी? या फोटोमधून मिळाला एक महत्वाचा संकेत, खेळाडूला मिळणार का आनंदाची बातमी…
2

मोहम्मद शमीची लागणार लाॅटरी? या फोटोमधून मिळाला एक महत्वाचा संकेत, खेळाडूला मिळणार का आनंदाची बातमी…

T20 World Cup 2026 : चौथ्या दिनी रंगणार विश्वचषकाचे तीन सामने! पाकिस्तानची आज खरी परीक्षा, वाचा सर्व सामन्यांचे संपूर्ण तपशील
3

T20 World Cup 2026 : चौथ्या दिनी रंगणार विश्वचषकाचे तीन सामने! पाकिस्तानची आज खरी परीक्षा, वाचा सर्व सामन्यांचे संपूर्ण तपशील

‘तुझ्या लक्षापर्यत पोहोच…’ Sachin Tendulkar ने अंडर-19 कर्णधार Ayush Mhatre दिली भेटवस्तू, पहा व्हिडिओ
4

‘तुझ्या लक्षापर्यत पोहोच…’ Sachin Tendulkar ने अंडर-19 कर्णधार Ayush Mhatre दिली भेटवस्तू, पहा व्हिडिओ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 : बीसीसीआयने भारतीय खेळाडूंना त्यांच्या पत्नींसोबत राहण्यास केली मनाई, वाचा सविस्तर

T20 World Cup 2026 : बीसीसीआयने भारतीय खेळाडूंना त्यांच्या पत्नींसोबत राहण्यास केली मनाई, वाचा सविस्तर

Feb 10, 2026 | 11:51 AM
राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांनी नगरसेवक म्हणून मिळणारे मानधन नाकारले; गरजू रुग्णांसाठी महापौर निधीला वर्ग

राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांनी नगरसेवक म्हणून मिळणारे मानधन नाकारले; गरजू रुग्णांसाठी महापौर निधीला वर्ग

Feb 10, 2026 | 11:48 AM
Punjab Crime: धक्कादायक! शेतात शौचासाठी गेला अन् …, बाप-लेकाने केली तरुणाची क्रूर हत्या, आरोपी अद्याप फरार

Punjab Crime: धक्कादायक! शेतात शौचासाठी गेला अन् …, बाप-लेकाने केली तरुणाची क्रूर हत्या, आरोपी अद्याप फरार

Feb 10, 2026 | 11:46 AM
Jio Recharge Plan: फ्री T20 वर्ल्ड कप स्ट्रीमिंगसह मिळवा अनलिमिटेड इंटरनेट…. रिचार्ज प्लॅनमध्ये मिळणार ‘हे’ बेनिफिट्स

Jio Recharge Plan: फ्री T20 वर्ल्ड कप स्ट्रीमिंगसह मिळवा अनलिमिटेड इंटरनेट…. रिचार्ज प्लॅनमध्ये मिळणार ‘हे’ बेनिफिट्स

Feb 10, 2026 | 11:46 AM
म्हाळुंगे-नाणेकरवाडी गटात राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला; पै. गणेश बोत्रे व आश्वनि तरस यांचा दणदणीत विजय

म्हाळुंगे-नाणेकरवाडी गटात राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला; पै. गणेश बोत्रे व आश्वनि तरस यांचा दणदणीत विजय

Feb 10, 2026 | 11:45 AM
Jana Nayagan बद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाचा नवा आदेश; विजयच्या चित्रपटाला मिळणार प्रदर्शनाची नवी तारीख

Jana Nayagan बद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाचा नवा आदेश; विजयच्या चित्रपटाला मिळणार प्रदर्शनाची नवी तारीख

Feb 10, 2026 | 11:44 AM
“मराठी माणसाला डिवचत गुजराती भाषिकांना चोंबाळण्याचा प्रयत्न; राज ठाकरेंनी RSS मोहन भागवतांना सुनावले खडेबोल

“मराठी माणसाला डिवचत गुजराती भाषिकांना चोंबाळण्याचा प्रयत्न; राज ठाकरेंनी RSS मोहन भागवतांना सुनावले खडेबोल

Feb 10, 2026 | 11:43 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM