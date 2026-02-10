T20 World Cup 2026 : बीसीसीआयने भारतीय खेळाडूंना त्यांच्या पत्नींसोबत राहण्यास केली मनाई, वाचा सविस्तर

भारतीय संघाने या विश्वचषकामध्ये यूएसएच्या संघाला पहिल्या सामन्यामध्ये पराभूत करुन विजयी सुरूवात केली आहे. भारताचा कर्णधार सुर्यकुमार यादव याने पहिल्या सामन्यात नाबाद खेळी खेळली. आता एक भारतीय क्रिकेट संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. बीसीसीआयने आपल्या धोरणावर ठाम राहून भारतीय खेळाडूंना टी२० विश्वचषकादरम्यान त्यांच्या पत्नी, मंगेतर किंवा कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यांसह येण्याचा अधिकार स्पष्टपणे नाकारला आहे.
इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्तानुसार, भारतीय संघ व्यवस्थापनाने खेळाडूंच्या कुटुंबियांना समाविष्ट करण्यासाठी बीसीसीआयकडे परवानगी मागितली होती, परंतु बोर्डाने ती स्पष्टपणे नाकारली. बीसीसीआय खेळाडूंना ४५ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीच्या दौऱ्यावर त्यांच्या कुटुंबियांसोबत जास्तीत जास्त १४ दिवस राहण्याची परवानगी देते. इंडियन एक्सप्रेसमधील एका वृत्तानुसार, बीसीसीआयच्या एका सूत्राने पुष्टी केली की भारतीय संघ व्यवस्थापनाने खेळाडूंच्या पत्नी आणि मंगेतर संघासोबत प्रवास करू शकतात का आणि त्यांच्यासोबत राहू शकतात का असे विचारले होते.
बोर्डाने उत्तर दिले की कुटुंबांना खेळाडूंसोबत राहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. तथापि, जर त्यांना इच्छा असेल तर ते स्वतंत्र व्यवस्था करू शकतात. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात, टीम इंडिया घरच्या मैदानावर तीन गट टप्प्यातील सामने खेळेल, तर एक कोलंबोमध्ये खेळला जाईल. मागील द्विपक्षीय मालिकांमध्ये, खेळाडूंच्या कुटुंबियांना संघासोबत राहण्याची परवानगी नव्हती. बीसीसीआयने २०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी हे धोरण कायम ठेवले आहे.
तथापि, हे काही नवीन नाही. २०२५ मध्ये भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर, बीसीसीआयने मार्गदर्शक तत्त्वांची एक लांबलचक यादी जारी केली. कोविड-१९ साथीच्या आजारानंतर, खेळाडूंना संपूर्ण दौऱ्यात त्यांचे कुटुंब त्यांच्यासोबत ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली. तथापि, काही खेळाडूंनी याचा गैरवापर करण्यास सुरुवात केली. संघ सदस्यांनी बीसीसीआयकडे खाजगीरित्या तक्रार केली की त्यांच्या पत्नींच्या उपस्थितीमुळे काही खेळाडूंना अनौपचारिक संघ बैठकींना उपस्थित राहता येत नाही. परिणामी, बोर्डाने त्यांच्या मागील धोरणाकडे परत जाण्याचा निर्णय घेतला.