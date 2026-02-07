Water Issue : कोल्हापुरकरांनो, पाणी जपून वापरा; 2 दिवस होणार अपुरा पाणीपुरवठा

पाणी जपून वापरण्याचे प्रशासनाचे आवाहन
कोल्हापूर शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी शिंगणापूर, बालिंगा आणि नागदेववाडी पंपींग स्टेशनमधून पाणी पुरवठा होणार आहे. शहरातील ए, बी, सी, डी आणि ई वॉर्ड त्यास संलग्नित उपनगरे, ग्रामीण भागातील नळ कनेक्शन धारकांना सोमवार व मंगळवारी अपुरा व कमी दाबाने पाणी पुरवठा होईल. बुधवारी दिनांक ११ रोजी पाणी पुरवठा सुरळीत होणार आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाणी साठा जपून वापरुन पालिकेस सहकार्य करावे, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
खंडीत पाणीपुरवठ्याचा असा आहे भाग
ए, बी, वॉर्ड त्यास संलग्नित उपनगरे, ग्रामीण भाग व शहरांतर्गत लक्षतीर्थ वसाहत, संपूर्ण फूलेवाडी रिंगरोड, सानेगुरूजी वसाहत, राजे संभाजी, क्रशर चौक, आपटेनगर टाकी, राजोपाध्येनगर, कणेरकरनगर, क्रांतीसिंह नाना पाटीलनगर तुळजाभवानी कॉलनी, देवकर पाणंद, टेंबे रोड, शिवाजी पेठ चंद्रेश्वर गल्ली, तटाकडील तालीम परिसर, साकोली कॉर्नर, उमा मारुती चौक, बिनखांबी गणेश मंदिर परिसर, महाव्दार रोड, मंगळवार पेठ काही भाग, संपूर्ण सी डी वॉर्ड अंतर्गत दुधाळी, गंगावेश, उत्तरेश्वरपेद, शुक्रवार पेद ब्रम्हपुरी, बुधवार पेठ तालीम परिसर, सिध्दार्थनगर, पापाची तिकटी, लक्ष्मीपुरी, शनिवार पेठ चौक, सोमवार पेठ, ट्रेझरी ऑफीस, बिंदूचौक, कॉमर्स कॉलेज परिसर, आझाद चौक, उमा टॉकीज, महालक्ष्मी मंदिर परिसर गुजरी, मिरजकर तिकटी, देवल क्लब परिसर या भागाचा समावेश आहे.
या भागाचा देखील पाणीपुरवठा खंडीत होणार
तसेच या परिसरात संलग्नित गं नामीण भाग व उपनगरे तसेच ई वॉर्ड अंतर्गत संपूर्ण कसबा बावडा, रमणमळा, ताराबाई पार्क, कदमवाडी, भोसलेवाडी, शिवाजी पार्क, रूईकर कॉलनी, बापट कॅम्प राजीव गांधी बसाहत, लोणार वसाहत, लिशा हॉटेल परिसर, महाडीक वसाहत टेंबलाईवाडी, माळी कॉलनी, साईक्स एक्टेंशन, राजारामपूरी १ ली ते १३ वी गल्ली परिसर, मातंग वसाहत परिसर यादवनगर, उद्यमनगर, शास्त्रीनगर राजारामपुरी एक्स्टेशन, टाकाळा, पांजरपोळ, सम्राटनगर, शास्त्रीनगर, प्रतिभानगर, दौलतनगर शाहूनगर, राजेंद्रनगर, इंगळे मळा, वैभव सोसायटी, शांतीनिकेतन, ग्रीन पार्क, शाहूपुरी १ ली ते ४ थी गल्ली, व्यापारपेठ आदी परिसराचा समावेश आहे.