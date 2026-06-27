लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांना मोठा दणका; सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई, पैशांची होणार वसुली

Ladki Bahin Yojna: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांविरोधात राज्य सरकारने आणखी कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.योजनेचा बेकायदेशीरपण लाभ घेणाऱ्या महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अपात्र लाभार्थ्यांकडून आतापर्यंत वितरित करण्यात आलेल्या अनुदानाचीही वसुली केली जाणार आहे. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधानसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
विधानसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, योजनेच्या नियमांनुसार वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेले कुटुंब तसेच सरकारी कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र नाहीत. तरीही काही महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे तपासात समोर आले आहे. अशा कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांच्याविरोधात कठोर विभागीय कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. अपात्र लाभार्थ्यांकडून वितरित करण्यात आलेली रक्कम परत मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
योजनेच्या फेततपासणी दरम्यान काही पुरुषांनी महिलांचे बनावट खाते तयारी करून बँक खात्यांशी संबंधित तांत्रिक त्रुटींचा गैरफायदा घेत योजनेचा लाभ घेतल्याचेही उघड झाले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये
याशिवाय लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांची पडताळणी आणि योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारने e-KYC प्रक्रिया बंधनकारक केली आहे. ज्या लाभार्थी महिलांनी अद्याप e-KYC पूर्ण केलेले नाही, त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पुढील हप्त्यांचे वितरण तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे.
प्रशासनाच्या माहितीनुसार, बँक खात्यांचा गैरवापर रोखणे आणि योजनेचा लाभ केवळ पात्र व गरजू महिलांपर्यंतच पोहोचावा, यासाठी ही कठोर पावले उचलण्यात येत आहेत.