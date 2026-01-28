Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Latest Marathi News Breaking Updated Political Crime World Maharashtra News Daily Update

मोठी बातमी! अजित पवारांचे निधन, बारामतीत झाला विमान अपघात

महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी करा नवराष्ट्रवर क्लिक. आजची धक्कादायक बातमी. अजित पवारांचा विमान अपघातात मृत्यू. काय घडतंय दिवसभरात घ्या जाणून

Updated On: Jan 28, 2026 | 11:47 AM
LIVE
महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घडामोडी

महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घडामोडी

Follow Us:
Follow Us:

  • 28 Jan 2026 11:47 AM (IST)

    28 Jan 2026 11:47 AM (IST)

    Ajit Pawar Plane Crash : सुप्रिया सुळे यांचे व्हाटसअप स्टेटस सांगतंय बरेच काही…

    अजित पवार यांच्या निधनानंतर सर्वांना मोठा धक्का बसला. यादरम्यान सुप्रिया सुळे यांनी उद्धवस्थ अशी व्हॉटसअपवर शेअर केली, यावरून सुप्रिया सुळे यांनी किती मोठे दु:ख कुटुंबावर कोसळले हे थेटपणे सांगितले आहे.

  • 28 Jan 2026 11:24 AM (IST)

    28 Jan 2026 11:24 AM (IST)

    Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवार यांचे निधन, धनंजय मुंडे लागले ढसाढसा रडायला..

    अजित पवार यांच्या निधनानंतर माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांचा रडतानाचा व्हिडीओ पुढे आला असून वडील गेल्यानंतर माझ्यासारख्याला वडील नसल्याची जाणीव कधी त्यांनी होऊ दिली नाही, असे म्हणतानाचा धनंजय मुंडे यांचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.

  • 28 Jan 2026 11:05 AM (IST)

    28 Jan 2026 11:05 AM (IST)

    Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवार यांचा विमान अपघात नेमका कसा? प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला धक्कादायक अनुभव…

    अजित पवार यांचा विमान अपघात नेमका कसा झाला हे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले असून त्यांनी म्हटले की, विमानाने एक घिरटी घेतली होती आणि दुसरी घिरटी घेताना विमान वर न जाता खाली पडले आणि मोठा अपघात झाला. अजित पवार यांना आम्ही सर्वात अगोदर बाहेर काढले असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले.

  • 28 Jan 2026 10:57 AM (IST)

    28 Jan 2026 10:57 AM (IST)

    Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवार यांचे निधन हे वैयक्तिक नुकसान आहे, अमित शाह यांनी श्रद्धांजली वाहिली

    गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांच्या शोकसंदेशात अजित पवार यांचे निधन हे वैयक्तिक नुकसान असल्याचे म्हटले आहे. श्रद्धांजली वाहताना त्यांनी लिहिले की, "महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि आमचे ज्येष्ठ एनडीए सहकारी अजित पवार यांचे आज एका दुःखद अपघातात निधन झाल्याच्या बातमीने मला खूप दुःख झाले आहे."

    अजित पवार यांनी गेल्या साडेतीन दशकांपासून महाराष्ट्राच्या प्रत्येक घटकाच्या कल्याणासाठी समर्पित केलेले समर्पण शब्दात व्यक्त करता येणार नाही. आम्ही जेव्हा जेव्हा भेटायचो तेव्हा ते महाराष्ट्राच्या जनतेच्या कल्याणाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर दीर्घ चर्चा करत असत. त्यांचे निधन हे माझे तसेच एनडीए कुटुंबाचे वैयक्तिक नुकसान आहे. मी पवार कुटुंबाप्रती माझ्या मनःपूर्वक संवेदना व्यक्त करतो. या दुःखाच्या वेळी, संपूर्ण एनडीए शोकाकुल पवार कुटुंबासोबत खंबीरपणे उभे आहे. देव दिवंगत आत्म्याला शांती देवो. ओम शांती शांती शांती

  • 28 Jan 2026 10:55 AM (IST)

    28 Jan 2026 10:55 AM (IST)

    Ajit Pawar Plane Crash : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली

    केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली

  • 28 Jan 2026 10:45 AM (IST)

    28 Jan 2026 10:45 AM (IST)

    Ajit Pawar Plane Crash : उपमुख्यमंत्र्यांच्या निधनाबद्दल काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद यांनी व्यक्त केला शोक

    महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या चार्टर विमान अपघातात झालेल्या निधनाबद्दल काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद म्हणाले, "ही अत्यंत दुःखद घटना आहे. ते म्हणाले, 'आज सकाळी ही बातमी ऐकून खूप अस्वस्थ झालो.' त्यांनी त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल तीव्र संवेदना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, "देवाने त्यांना त्यांच्या चरणी स्थान द्यावे अशी आम्ही प्रार्थना करतो."

  • 28 Jan 2026 10:44 AM (IST)

    28 Jan 2026 10:44 AM (IST)

    Ajit Pawar Plane Crash : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले

    संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. त्यांनी सांगितले की महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनाची बातमी ऐकून त्यांना खूप धक्का बसला आणि दुःख झाले. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या दीर्घ सार्वजनिक आयुष्यात ते महाराष्ट्राच्या विकास आणि समृद्धीसाठी समर्पित होते. संरक्षण मंत्र्यांनी पुढे म्हटले की ते लोकांप्रती असलेल्या करुणेसाठी आणि सार्वजनिक सेवेसाठी त्यांच्या अढळ समर्पणासाठी ओळखले जात होते. राजनाथ सिंह यांनी त्यांच्या कुटुंबियांना, हितचिंतकांना आणि चाहत्यांबद्दल शोक व्यक्त केला.

  • 28 Jan 2026 10:39 AM (IST)

    28 Jan 2026 10:39 AM (IST)

    Ajit Pawar Plane Crash : सुप्रिया सुळे आणि अजित पवारांच्या पत्नी बारामतीकडे रवाना

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बारामतीमध्ये विमान अपघात झाला आणि या अपघातामध्ये अजित पवार यांचा मृत्यू झाला. यानंतर सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार या बारामतीकडे रवाना झाल्या आहेत.

  • 28 Jan 2026 10:38 AM (IST)

    28 Jan 2026 10:38 AM (IST)

    Ajit Pawar Plane Crash : कार्यकर्त्यांना धक्का, अजित पवारांचे निधन…

    अजित दादाच्या निधनाची बातमी पाहून दादाच्या राष्ट्रवादीचे आमदार धायमोकुळून रडले. राष्ट्रवादीचे लोहा कंधार मतदारसंघाचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी अश्रूंना वाट करून दिली मोकळी. नांदेड जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे एकमेव आमदार आहेत प्रताप पाटील चिखलीकर, लोकसभेला भाजपाकडून पराभव झाल्यानंतर चिखलीकर यांनी राष्ट्रवादीत केला होता प्रवेश

  • 28 Jan 2026 10:31 AM (IST)

    28 Jan 2026 10:31 AM (IST)

    अजित पवारांच्या सर्व सभा रद्द, कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी

    Baramati: बारामती मेडिकल कॉलेजच्या बाहेर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी जमली आहे. आमदार रोहित पवार मेडिकल कॉलेज परिसरात दाखल झाले आहेत. यावेळी कार्यकर्त्यांकडून मोठा आक्रोश करण्यात येत आहे. सगळीकडे एकच हल्ला झालाय. अजित पवार यांचा मृत्यू ही अत्यंत धक्कादायक बातमी आहे

बारामतीः आज सकाळी बारामतीला जात असताना अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात झाला असून त्यांचे निधन झाले आहे. त्यांच्यासह ५ जणांचा यावेळी मृत्यू झालाय. बातमी मिळताच त्वरीत त्यांना रेस्क्यू करून रुग्णालयात नेण्यात आले मात्र त्याआधीच त्यांंचा मृत्यू झाला होता. विमान कोसळून त्यांची अत्यंत खराब अवस्था झाल्याचे दिसून येत आहे.

 

Web Title: Latest marathi news breaking updated political crime world maharashtra news daily update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 10:28 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ajit Pawar Passes: महाराष्ट्राचे लाडके ‘दादा’, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामतीत विमान अपघातात निधन, PTI ची माहिती
1

Ajit Pawar Passes: महाराष्ट्राचे लाडके ‘दादा’, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामतीत विमान अपघातात निधन, PTI ची माहिती

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांचे प्लेन कसे झाले क्रॅश, कुठे घडली घडना? NCP नेत्याची हेल्थ अपडेट
2

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांचे प्लेन कसे झाले क्रॅश, कुठे घडली घडना? NCP नेत्याची हेल्थ अपडेट

TET ने शिक्षकांचा पडणार तुटवडा? शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीने गुरुजींच्या मनात भीती
3

TET ने शिक्षकांचा पडणार तुटवडा? शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीने गुरुजींच्या मनात भीती

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी
4

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ajit Pawar Death: सात्विक घरगुती जेवण ते झणझणीत कोल्हापुरी मटण, परखड स्वभावाच्या अजित पवारांना आवडायचे ‘हे’ चमचमीत पदार्थ

Ajit Pawar Death: सात्विक घरगुती जेवण ते झणझणीत कोल्हापुरी मटण, परखड स्वभावाच्या अजित पवारांना आवडायचे ‘हे’ चमचमीत पदार्थ

Jan 28, 2026 | 12:06 PM
अरिजीत सिंगच्या निवृत्तीदरम्यान, झाकीर खानचे नवीन विधान व्हायरल; स्टँड-अपमधून ब्रेक घेण्याचे खरे कारण उघड

अरिजीत सिंगच्या निवृत्तीदरम्यान, झाकीर खानचे नवीन विधान व्हायरल; स्टँड-अपमधून ब्रेक घेण्याचे खरे कारण उघड

Jan 28, 2026 | 11:59 AM
Ajit Pawar Plane Crash: शरद पवारांकडून घेतले राजकारणाचे धडे: अजित पवार कसे झाले महाराष्ट्राचे ‘दादा’

Ajit Pawar Plane Crash: शरद पवारांकडून घेतले राजकारणाचे धडे: अजित पवार कसे झाले महाराष्ट्राचे ‘दादा’

Jan 28, 2026 | 11:55 AM
Ajit Pawar Passed Away : कर्तव्यदक्ष आणि रोखठोक नेतृत्व! अजित पवारांच्या मृत्यूवर मंत्रिमंडळातील नेते भावूक

Ajit Pawar Passed Away : कर्तव्यदक्ष आणि रोखठोक नेतृत्व! अजित पवारांच्या मृत्यूवर मंत्रिमंडळातील नेते भावूक

Jan 28, 2026 | 11:51 AM
Ajit Pawar Death: अजित पवारांनंतर राष्ट्रवादीची सूत्रं कोणाच्या हाती? पक्षाला नवा चेहरा मिळणार? तिढा सुटणार कसा?

Ajit Pawar Death: अजित पवारांनंतर राष्ट्रवादीची सूत्रं कोणाच्या हाती? पक्षाला नवा चेहरा मिळणार? तिढा सुटणार कसा?

Jan 28, 2026 | 11:48 AM
Ajit Pawar Plane Crash: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ‘बारामती’ कशी बनली विकासाचे मॉडेल

Ajit Pawar Plane Crash: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ‘बारामती’ कशी बनली विकासाचे मॉडेल

Jan 28, 2026 | 11:46 AM
‘विमानाने एक घिरटी घेतली अन्…’, अजित पवार यांचा विमान अपघात नेमका कसा? प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला धक्कादायक अनुभव…

‘विमानाने एक घिरटी घेतली अन्…’, अजित पवार यांचा विमान अपघात नेमका कसा? प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला धक्कादायक अनुभव…

Jan 28, 2026 | 11:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM
Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Jan 27, 2026 | 06:37 PM
Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Jan 27, 2026 | 06:30 PM
Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Jan 27, 2026 | 06:23 PM
Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Jan 27, 2026 | 06:17 PM
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM