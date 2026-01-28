मोठी बातमी! अजित पवारांचे निधन, बारामतीत झाला विमान अपघात

28 Jan 2026 11:47 AM (IST)
अजित पवार यांच्या निधनानंतर सर्वांना मोठा धक्का बसला. यादरम्यान सुप्रिया सुळे यांनी उद्धवस्थ अशी व्हॉटसअपवर शेअर केली, यावरून सुप्रिया सुळे यांनी किती मोठे दु:ख कुटुंबावर कोसळले हे थेटपणे सांगितले आहे.
28 Jan 2026 11:24 AM (IST)
अजित पवार यांच्या निधनानंतर माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांचा रडतानाचा व्हिडीओ पुढे आला असून वडील गेल्यानंतर माझ्यासारख्याला वडील नसल्याची जाणीव कधी त्यांनी होऊ दिली नाही, असे म्हणतानाचा धनंजय मुंडे यांचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.
28 Jan 2026 11:05 AM (IST)
अजित पवार यांचा विमान अपघात नेमका कसा झाला हे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले असून त्यांनी म्हटले की, विमानाने एक घिरटी घेतली होती आणि दुसरी घिरटी घेताना विमान वर न जाता खाली पडले आणि मोठा अपघात झाला. अजित पवार यांना आम्ही सर्वात अगोदर बाहेर काढले असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले.
28 Jan 2026 10:57 AM (IST)
गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांच्या शोकसंदेशात अजित पवार यांचे निधन हे वैयक्तिक नुकसान असल्याचे म्हटले आहे. श्रद्धांजली वाहताना त्यांनी लिहिले की, "महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि आमचे ज्येष्ठ एनडीए सहकारी अजित पवार यांचे आज एका दुःखद अपघातात निधन झाल्याच्या बातमीने मला खूप दुःख झाले आहे."
अजित पवार यांनी गेल्या साडेतीन दशकांपासून महाराष्ट्राच्या प्रत्येक घटकाच्या कल्याणासाठी समर्पित केलेले समर्पण शब्दात व्यक्त करता येणार नाही. आम्ही जेव्हा जेव्हा भेटायचो तेव्हा ते महाराष्ट्राच्या जनतेच्या कल्याणाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर दीर्घ चर्चा करत असत. त्यांचे निधन हे माझे तसेच एनडीए कुटुंबाचे वैयक्तिक नुकसान आहे. मी पवार कुटुंबाप्रती माझ्या मनःपूर्वक संवेदना व्यक्त करतो. या दुःखाच्या वेळी, संपूर्ण एनडीए शोकाकुल पवार कुटुंबासोबत खंबीरपणे उभे आहे. देव दिवंगत आत्म्याला शांती देवो. ओम शांती शांती शांती
28 Jan 2026 10:55 AM (IST)
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बारामती में हुए प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर कहा, "अजीत पवार का निधन बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है... वे एक कर्मठ और अच्छे प्रशासक थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है... ईश्वर उनके परिवार को… pic.twitter.com/itEzs0BMH7
28 Jan 2026 10:45 AM (IST)
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या चार्टर विमान अपघातात झालेल्या निधनाबद्दल काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद म्हणाले, "ही अत्यंत दुःखद घटना आहे. ते म्हणाले, 'आज सकाळी ही बातमी ऐकून खूप अस्वस्थ झालो.' त्यांनी त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल तीव्र संवेदना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, "देवाने त्यांना त्यांच्या चरणी स्थान द्यावे अशी आम्ही प्रार्थना करतो."
28 Jan 2026 10:44 AM (IST)
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. त्यांनी सांगितले की महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनाची बातमी ऐकून त्यांना खूप धक्का बसला आणि दुःख झाले. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या दीर्घ सार्वजनिक आयुष्यात ते महाराष्ट्राच्या विकास आणि समृद्धीसाठी समर्पित होते. संरक्षण मंत्र्यांनी पुढे म्हटले की ते लोकांप्रती असलेल्या करुणेसाठी आणि सार्वजनिक सेवेसाठी त्यांच्या अढळ समर्पणासाठी ओळखले जात होते. राजनाथ सिंह यांनी त्यांच्या कुटुंबियांना, हितचिंतकांना आणि चाहत्यांबद्दल शोक व्यक्त केला.
28 Jan 2026 10:39 AM (IST)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बारामतीमध्ये विमान अपघात झाला आणि या अपघातामध्ये अजित पवार यांचा मृत्यू झाला. यानंतर सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार या बारामतीकडे रवाना झाल्या आहेत.
28 Jan 2026 10:38 AM (IST)
अजित दादाच्या निधनाची बातमी पाहून दादाच्या राष्ट्रवादीचे आमदार धायमोकुळून रडले. राष्ट्रवादीचे लोहा कंधार मतदारसंघाचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी अश्रूंना वाट करून दिली मोकळी. नांदेड जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे एकमेव आमदार आहेत प्रताप पाटील चिखलीकर, लोकसभेला भाजपाकडून पराभव झाल्यानंतर चिखलीकर यांनी राष्ट्रवादीत केला होता प्रवेश
28 Jan 2026 10:31 AM (IST)
Baramati: बारामती मेडिकल कॉलेजच्या बाहेर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी जमली आहे. आमदार रोहित पवार मेडिकल कॉलेज परिसरात दाखल झाले आहेत. यावेळी कार्यकर्त्यांकडून मोठा आक्रोश करण्यात येत आहे. सगळीकडे एकच हल्ला झालाय. अजित पवार यांचा मृत्यू ही अत्यंत धक्कादायक बातमी आहे
बारामतीः आज सकाळी बारामतीला जात असताना अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात झाला असून त्यांचे निधन झाले आहे. त्यांच्यासह ५ जणांचा यावेळी मृत्यू झालाय. बातमी मिळताच त्वरीत त्यांना रेस्क्यू करून रुग्णालयात नेण्यात आले मात्र त्याआधीच त्यांंचा मृत्यू झाला होता. विमान कोसळून त्यांची अत्यंत खराब अवस्था झाल्याचे दिसून येत आहे.
PTI SHORTS | Aircraft carrying Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar crashes during landing in Baramati WATCH: https://t.co/5kpIcjUCFU Subscribe to PTI’s YouTube channel for in-depth reports, exclusive interviews, and special visual stories that take you beyond the headlines.… — Press Trust of India (@PTI_News) January 28, 2026