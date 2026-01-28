Ajit Pawar Passes: महाराष्ट्राचे लाडके ‘दादा’, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामतीत विमान अपघातात निधन, PTI ची माहिती

Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, 3 others on board dead after aircraft crashes in Pune district: Official. PTI pic.twitter.com/AKfGSNimZi — Press Trust of India (@PTI_News) January 28, 2026
Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांचे प्लेन कसे झाले क्रॅश, कुठे घडली घडना? NCP नेत्याची हेल्थ अपडेट
पवार कुटुंब दिल्लीहून बारामतीला रवाना होत आहे
सुप्रिया सुळे, सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार हे दिल्लीहून बारामतीला रवाना होणार आहेत. निघण्यापूर्वी, हे तिन्ही नेते सध्या शरद पवार यांच्या निवासस्थानी एकत्र आहेत, जिथे ते संयुक्तपणे त्यांच्या प्रवास कार्यक्रमाचे नियोजन करत आहेत. एसपी ग्रामीण पुणे संदीप सिंह यांनी ही माहिती दिली. एसपी ग्रामीण पुणे संदीप सिंह यांच्या मते, अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला. माहिती मिळताच बचावकार्य सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
बारामतीला का जात होते अजित पवार
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचाराचा भाग म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार बुधवार, २८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती तालुक्यात विविध सभांना संबोधित करणार होते. त्यांचा कार्यक्रम सकाळी १० वाजता निरवागज येथे सुरू होणार होता, त्यानंतर दुपारी १२ वाजता पांढरे येथे सभा होणार होती. दुपारी ३ वाजता करंजेपुल येथे सभेला संबोधित केल्यानंतर, सायंकाळी ५:३० वाजता सुपा येथे त्यांची अंतिम सभा होणार होती.
Breaking: बारामतीत अजित पवारांच्या विमानाला मोठा अपघात, लँडिंगदरम्यान जमिनीवर कोसळले विमान