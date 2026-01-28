Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अरिजीत सिंगच्या निवृत्तीदरम्यान, झाकीर खानचे नवीन विधान व्हायरल; स्टँड-अपमधून ब्रेक घेण्याचे खरे कारण उघड

अरिजीत सिंगच्या संगीत इंडस्ट्रीमधून निवृत्तीची घोषणा केल्या नंतर, आता स्टँड-अप कॉमेडियन झाकीर खानने त्याच्या ब्रेकचे कारण उघड केले आहे. झाकीरचे स्टँड-अपमधून ब्रेक घेण्यामागचे कारण काय जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 28, 2026 | 11:59 AM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • अरिजीत सिंगच्या निवृत्तीनंतर झाकीर खानचे नवीन विधान
  • स्टँड-अपमधून ब्रेक घेण्याचे खरे कारण उघड
  • आरोग्याकडे लक्ष न देता सतत काम करत आहे कॉमेडियन
 

अरिजीत सिंगने सोशल मीडियावर संगीत उद्योगातून निवृत्तीची घोषणा करण्याच्या फक्त एक आठवडा आधी, स्टँड-अप कॉमेडियन झाकीर खाननेही अचानक ब्रेक घेतल्याच्या बातमीने सर्वांना आश्चर्यचकित केले होते. पण आता झाकीरने स्वतः या निर्णयामागील खरे कारण उघड केले आहे. त्याने सांगितले की त्याने कोणत्याही अफवांमुळे नाही तर त्याच्या आरोग्य आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे ब्रेक घेतला आहे. आणि आता स्टँड-अप कॉमेडियनचे हे सत्य एकूण चाहते त्याला प्रतिसाद देत आहेत.

अभिनेता KRK ला गोळीबार प्रकरणात अटक; मुंबई न्यायालयाने जामीन नाकारला, वडिलांचा धक्कादायक दावा

स्टँड-अप कॉमेडियन झाकीर खानच्या ब्रेकच्या बातमीने चाहत्यांना आधीच अस्वस्थ केले होते. आता, अरिजीतच्या इंडस्ट्रीतून निघून जाण्याच्या बातमीनेही चाहत्यांना अस्वस्थ केले आहे. परंतु, झाकीरने स्वतः त्याच्या ब्रेकचे खरे कारण उघड केले आहे. अलिकडच्या एका मुलाखतीत त्याने म्हटले आहे की त्यामागे काहीतरी वेगळेच कारण आहे. अरिजीतच्या इंडस्ट्रीतून निघून जाण्याची बातमी सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्याचे चाहते आणि अनेक सेलिब्रिटी त्यावर प्रतिक्रिया देत आहेत. दरम्यान, झाकीर खानचे एक विधान देखील समोर आले आहे, जे सध्या व्हायरल होत आहे.

झाकीर खानने ब्रेकचे खरे कारण केले उघड

काही काळापूर्वी झाकीर खानने त्याच्या ब्रेकअपची घोषणा करून चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले होते, स्पष्ट केले होते की त्याला एक अनुवांशिक विकार आहे जो एका विशिष्ट वयानंतर प्रकट होऊ लागतो. पण आता तो त्याच समस्येचा सामना करत आहे. त्याने असेही म्हटले होते की तो बराच काळ या समस्येशी झुंजत आहे. झोपेचा अभाव, सतत प्रवास आणि ब्रेकशिवाय काम करणे हे त्याच्यासाठी एक दिनचर्या बनले आहे. अनेक वेळा तो फक्त २ तास झोपू घेतो असे देखील त्याने स्पष्ट केले आहे.

Box Office: ‘बॉर्डर २’ ला मोठा झटका! पाचव्या दिवशी चित्रपटाच्या कमाई ६५% पेक्षा जास्त घसरण; केला एवढाच गल्ला!

‘मला पुढच्या पिढीसाठी काहीतरी करायचे आहे’ – झाकीर खान

झाकीर खान याने पुढे सांगितले की, त्यांच्या कुटुंबातील भरभरून यश मिळवणारी ही पहिली पिढी आहे. त्यांना भावी पिढ्यांना काहीतरी सिद्ध करायचे आहे, त्यांच्यासाठी उपयुक्त असे काहीतरी करायचे आहे. पण यासाठी तो त्याच्या आरोग्याशी तडजोड करू शकत नाहीत. तसेच त्याने पुढे सांगितले की, तो जवळजवळ दहा वर्षांपासून त्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष न देता सतत काम करत आहेत. म्हणूनच त्याने हा ब्रेक घेतला आहे.’ असे सांगून त्याने चाहत्यांना आपले कारण स्पष्ट केले आहे. झाकीरने हे देखील सिद्ध केले आहे की त्याचा ब्रेक जास्त काळ टिकणार नाही. त्याला त्याचे काम खूप आवडते. त्याला ८० वर्षांचे होईपर्यंत स्टँड-अप परफॉर्म करायचे आहे. पण निरोगी राहणे देखील महत्त्वाचे आहे.

 

Published On: Jan 28, 2026 | 11:59 AM

