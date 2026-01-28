Ajit Pawar Plane Crash: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ‘बारामती’ कशी बनली विकासाचे मॉडेल

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

आज सकाळी बारामती येथे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची सभा होती. त्या सभेसाठी जाताना अचानक त्यांच्या विमानाचा अपघात झाला. या दुर्दैवी अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे निधन झाले असून देश हळहळला आहे.

Jan 28, 2026 | 11:46 AM
Ajit Pawar Plane Crash: आज सकाळी बारामती येथे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची सभा होती. त्या सभेसाठी जाताना अचानक त्यांच्या विमानाचा अपघात (ajit pawar plane crash) झाला. या दुर्दैवी अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे निधन झाले असून राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. बारामतीची ओळख केवळ राज्यातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात ‘विकासाचा मॉडेल’ म्हणून आहे. या विकासाच्या केंद्रस्थानी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit pawar) यांचे नेतृत्व आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून त्यांनी बारामतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत आणि त्याचे उल्लेखनीय परिणाम आजही राज्यात स्पष्टपणे दिसत आहेत.

सर्वप्रथम, पायाभूत सुविधांचा विचार केल्यास, बारामतीमधील रस्ते, पूल आणि वाहतूक व्यवस्थेत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांमध्ये उच्च दर्जाच्या रस्त्यांचे जाळे निर्माण झाले आहे. त्यांनी बारामतीत उभारलेले ‘बारामती बसस्थानक’ जे राज्यातील सर्वात मोठे आणि विशेष सुविधा असलेले स्थानक होते. बारामती-फलटण, बारामती-इंदापूर आणि बारामती-दौंड यांसारख्या प्रमुख मार्गांच्या विकासामुळे कनेक्टिव्हिटी सुलभ झाली असून व्यापार आणि उद्योगाला चालना मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे आता, रेल्वे रुळाचे काम देखील सुरू असून बारामतीला अन्य शहरांना जोडण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करेल.

शिक्षण क्षेत्रातही बारामतीने मोठी प्रगती केली आहे. विद्या प्रतिष्ठान, कृषी महाविद्यालय आणि अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व व्यवस्थापन महाविद्यालयांसारख्या संस्थांमुळे बारामती शिक्षणाचे केंद्र बनले आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणासाठी शहराबाहेर जावे लागू नये, यासाठी अजित पवार यांनी विशेष लक्ष दिले आहे. आरोग्य सुविधांच्या बाबतीतही बारामती आता एक आदर्श बनली आहे. ससून उपकेंद्र, सरकारी रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण आणि खाजगी रुग्णालये व सुपर-स्पेशालिटी आरोग्य सेवांच्या उपलब्धतेमुळे स्थानिक नागरिकांसह आसपासच्या तालुक्यांतील रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कृषी आणि सिंचन हे बारामतीच्या विकासाचा कणा आहेत. नीरा-डावा कालवा, उजनी धरणाशी संबंधित सिंचन योजना, पाणलोट क्षेत्र विकास आणि सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पांमुळे शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढून त्यांना थेट फायदा झाला आहे. दुग्धव्यवसाय, साखर उद्योग आणि कृषी-प्रक्रिया उद्योगांनाही बळकटी मिळाली आहे. औद्योगिक विकासासाठी एमआयडीसी, लघुउद्योग, स्टार्टअप्स आणि रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे. यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या असून शहराच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळाली आहे.

सामाजिक विकासातही बारामती आघाडीवर आहे. महिला बचत गट, स्वच्छता मोहीम, पाणीपुरवठा योजना, गृहनिर्माण प्रकल्प आणि क्रीडा सुविधांमुळे जीवनमानाचा दर्जा सुधारला आहे. एकूणच, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली बारामतीने कृषी, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांसह सर्वच क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. म्हणूनच बारामतीची ओळख आज विकासाचा एक आदर्श नमुना म्हणून आहे.

Jan 28, 2026 | 11:46 AM

