Latur Zilla Parishad: लातूर जिल्हा परिषदेवर महायुतीचा झेंडा फडकवणार; मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे प्रतिपादन

Latur Zilla Parishad: अहमदपूर आपण एकत्र निवडणुका लढवल्या असून आता जिल्हा परिषदेमध्येही महायुतीची एकत्रित सत्ता स्थापन करून लातूर जिल्हा परिषदेवर महायुतीचा झेंडा फडकवणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी अहमदपूर येथे केले. अहमदपूर येथील दीपवर्षा मंगल कार्यालयात अंधोरी जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या वतीने आयोजित ऋणनिर्देश सोहळ्यात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भारतभूषण क्षीरसागर होते. यावेळी व्यासपीठावर प्रदेश सरचिटणीस शिवानंद हेंगणे, बापूराव सारुळे, मुजीब पटेल जागीरदार, शिवाजीराव देशमुख, अय्याज शेख, अजहर बागवान, शिवाजीराव खांडेकर, रहीम पठाण, संग्राम चामे, हुसेन मनियार, सुंदरराव साखरे, मीनाक्षीताई शिंगडे, निवृत्ती कांबळे, प्रवीण रेड्डी, जावेद बागवान, तानाजी राजे, सादिक शेख, सय्यद युसूफ भाई, नागेश बेंबडे उपस्थित होते.
तसेच, सत्यभूषण क्षीरसागर, राजकुमार शिंदे, चंद्रप्रकाश हंगे, प्रदीप कांबळे, शेखर जाधव, अविनाश चाटे, अफरोज शेख, महेश हंबीर, मुजमिल सय्यद, आशिष तोगरे, बाळू केंद्रे, गजानन परांडे, खीजर जागीरदार, दीपक शिंगडे, युवराज पाटील, माधव सरवदे, बाळासाहेब बेडदे, किरण बारमाळे, अशोक कासले आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी नूतन जिल्हा परिषद सदस्य प्रफुल्लचंद गुंडरे (अंधोरी), उत्तमराव माने (शिरूर ताजबंद), अश्विन नागराळे (रोकडा सावरगाव), भागवत गुट्टे (किनगाव) तसेच अहमदपूर पंचायत समितीचे नवनिर्वाचित सदस्य देवेंद्र बोडके, कमल सरवदे, सुलोचना कासले यांचा सहकार मंत्री पाटील यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
पुढे बोलताना पाटील म्हणाले की, अंधोरी जिल्हा परिषद मतदारसंघात उमेदवारांचे सोशल इंजिनिअरिंग केल्यामुळे महायुतीला अधिकचा फायदा झाला. मागील काळात विरोधकांनी केलेल्या आरोपांबाबत संकुचित विचार न करता आपण सर्वांनी एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन करून विकासकामांना गती देण्यात येईल. नूतन जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांसाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येणार असून सर्व लोकप्रतिनिधींनी लोकहिताला प्राधान्य देत विकासकामे करावीत, असा संदेशही त्यांनी दिला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक शरद गुट्टे यांनी केले. अंधोरी जिल्हा परिषद मतदारसंघातील अनेक नागरिक कार्यक्रमास उपस्थित होते. यावेळी हगदळचे सरपंच बाळासाहेब मुंडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्यांचा पाटील यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
