Maharashtra Monsoon Updates: पुराच्या पाण्यामुळे कल्याण-डोंबिवलीची जलवाहिनी फुटली; नागरिकांवर पावसाचे पाणी उकळून पिण्याची वेळ

मुसळधार पावसामुळे गेल्या पाच दिवसांपासून अनेक भागांमध्ये पाणी साचले आहे. यंदा २ जून रोजीच मॉन्सून केरळमध्ये दाखल झाला होता, परंतु त्यानंतर अनेक दिवस तो अरबी समुद्रातच रेंगाळल्याने जून महिना कोरडा गेला. अखेर जुलैच्या पहिल्याच आठवड्यात झालेल्या अतिमुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकल रेल्वे सेवेवरही याचा थेट परिणाम झाला होता.
ठाणे जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे उल्हास नदीला पूर आल्याने मोहने जलशुद्धीकरण केंद्रातील पंपांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला आहे. त्यातच नदीच्या तीव्र प्रवाहामुळे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेची (KDMC) मुख्य जलवाहिनी फुटल्याने शहराचा पाणीपुरवठा गेल्या ४८ तासांपासून पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. यामुळे कल्याण-डोंबिवलीच्या पूर्व व पश्चिम भागातील हजारो कुटुंबांना तीव्र पाणीटंचाईचा फटका बसला आहे. बेतुरकर पाडा परिसरातील महिला बादल्या, टब आणि ड्रममध्ये थेट पावसाचे पाणी साठवून आपली गरज भागवत आहेत, तर काही नागरिकांवर हे पावसाचे पाणी गाळून आणि उकळून पिण्याची वेळ आली आहे.
मुंबई आणि कोकण: मुंबईत रात्री पाऊस सुरू होता, मात्र सकाळी पावसाने काहीशी विश्रांती घेतली आहे. कोकणातही पावसाचा जोर ओसरला असून आज कोकण किनारपट्टीसाठी ‘येलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे.
पुणे आणि सातारा: भारतीय हवामान विभागाने (IMD) आज पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांच्या घाटमाथा परिसरात ‘अतिमुसळधार’ पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. गुजरात आणि केरळच्या किनाऱ्यालगत कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने मॉन्सून संपूर्ण देशात सक्रिय झाला आहे. आज मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, जळगाव, धुळे आणि नाशिकच्या घाटमाथा परिसरात पाऊस हजेरी लावेल. तसेच विदर्भ आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.