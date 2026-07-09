Ranveer Singh–Arjun Kapoor Dance: अंशुला कपूरच्या रिसेप्शनमध्ये रणवीर-अर्जुनची जुगलबंदी; ‘तूने मारी एंट्रियां’वर केला भन्नाट डान्स

निर्माता बोनी कपूर यांची कन्या अंशुला कपूर आणि रोहन ठक्कर यांनी ६ जुलै २०२६ रोजी विवाहबंधनात अडकत नव्या आयुष्याची सुरुवात केली. लग्नानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य रिसेप्शन सोहळ्यात बॉलिवूडमधील अनेक सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली. मात्र, या पार्टीत सर्वाधिक चर्चा रंगली ती रणवीर सिंह आणि अर्जुन कपूर यांच्या धमाकेदार डान्सची.
रिसेप्शनमधील एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये रणवीर सिंह आणि अर्जुन कपूर ‘तूने मारी एंट्रियां’ या लोकप्रिय गाण्यावर उत्साहाने नाचताना दिसत आहेत. दोघांची भन्नाट एनर्जी, धमाल स्टेप्स आणि एकमेकांसोबतची मस्ती पाहून उपस्थित पाहुण्यांनीही जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट केला.
रणवीर आणि अर्जुन यांची मैत्री नवी नाही. २०१४ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘गुंडे’ चित्रपटात दोघांनी एकत्र काम केले होते. त्यानंतरही त्यांची ऑफस्क्रीन मैत्री कायम चर्चेत राहिली आहे. रिसेप्शनमधील आणखी एका व्हिडिओमध्ये रणवीर आणि अर्जुन एकमेकांना मिठी मारताना आणि हसत गप्पा मारताना दिसतात. या क्षणांनी चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत.
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दरम्यान, अंशुला कपूर आणि रोहन ठक्कर यांचा विवाह सोहळा अत्यंत खासगी पद्धतीने पार पडला. कुटुंबीय आणि जवळच्या मित्रांच्या उपस्थितीत झालेल्या या समारंभात अंशुलाने कोरल आणि सोनेरी रंगाचा सुंदर ब्रायडल लेहेंगा परिधान केला होता. त्यावर पाचू आणि कुंदनचे दागिने तिच्या सौंदर्यात भर घालत होते. तर रोहन ठक्कर आयव्हरी-गोल्ड शेरवानी आणि पगडीमध्ये आकर्षक दिसत होता.
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लग्नातील सर्वात भावनिक क्षण म्हणजे अंशुलाने आपल्या दिवंगत आई मोना शौरी कपूर यांचा फोटो सोहळ्यात विशेष स्थानावर ठेवला होता. या भावनिक क्षणाने उपस्थित अनेकांचे डोळे पाणावले.
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अंशुला कपूरच्या लग्नासोबतच रणवीर सिंह आणि अर्जुन कपूर यांच्या धमाल डान्सनेही सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा रंगवली असून, त्यांचा व्हिडिओ सध्या चाहत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेअर केला जात आहे.