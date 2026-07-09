GATE XH Exam: आर्ट्सच्या विद्यार्थ्यांना आयआयटीमध्ये शिकण्याची संधी? जाणून घ्या काय आहे ‘GATE XH’ परीक्षा!

gate xh exam details: जर तुम्हाला वाटत असेल की आयआयटी (IIT) मध्ये शिकण्याची संधी केवळ इंजिनिअरिंग किंवा सायन्सच्या विद्यार्थ्यांनाच मिळते, तर हा समज पूर्णपणे बरोबर नाही. आता आर्ट्स (कला शाखा), ह्युमॅनिटीज आणि सोशल सायन्स (सामाजिक शास्त्रे) चे विद्यार्थी देखील GATE XH परीक्षेच्या माध्यमातून देशातील प्रतिष्ठित IITs आणि इतर टॉप संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेऊ शकतात. नॉन-टेक्निकल बॅकग्राउंड असलेल्या विद्यार्थ्यांना इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IITs) सह इतर संस्थांमध्ये शिक्षण आणि संशोधनाची सुवर्णसंधी उपलब्ध करून दिली जाते.
GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) चा XH पेपर हा खास करून ह्युमॅनिटीज आणि सोशल सायन्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आला आहे. या परीक्षेच्या माध्यमातून विद्यार्थी IITs, IISc आणि इतर काही नामांकित संस्थांमध्ये M.A., M.Des., M.S., Ph.D. किंवा इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स (आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम) मध्ये प्रवेशासाठी अर्ज करू शकतात. अनेक संस्थांमध्ये GATE स्कोअरच्या आधारे रिसर्च फेलोशिप आणि टीचिंग असिस्टंटशिपचाही लाभ मिळतो.
ज्या उमेदवारांनी ह्युमॅनिटीज आणि सोशल सायन्स मधून पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे, त्यांच्यासाठी GATE XH परीक्षा आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अर्थशास्त्र, इंग्रजी, भाषाशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मानसशास्त्र आणि समाजशास्त्र या विषयांचे विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. याशिवाय, काही संस्था त्यांच्या नियमांनुसार इतर संबंधित विषयांच्या उमेदवारांनाही संधी देतात.
GATE XH चा पेपर पूर्णपणे कॉम्प्युटर आधारित (CBT) असतो. यामध्ये बहुपर्यायी (MCQs) आणि संख्यात्मक उत्तर असलेले प्रश्न विचारले जातात. हा पेपर दोन भागांत विभागलेला असतो:
General Aptitude (१५ गुण): हा भाग सर्व उमेदवारांसाठी अनिवार्य असतो.
Humanities and Social Sciences (८५ गुण): यामध्ये उमेदवार आपल्या निवडलेल्या मुख्य विषयाची परीक्षा देतो.
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जर उमेदवाराने GATE द्वारे पात्रता मिळवून अशा एखाद्या PG किंवा रिसर्च प्रोग्राममध्ये प्रवेश घेतला, जिथे AICTE किंवा संबंधित सरकारी एजन्सीचे आर्थिक सहाय्य लागू आहे, तर त्याला निश्चित नियमांनुसार मासिक फेलोशिप मिळू शकते. फेलोशिपची रक्कम आणि पात्रता वेळोवेळी सरकारी नियम आणि संस्थेच्या धोरणानुसार बदलू शकते.