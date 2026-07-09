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National Dimples Day 2026: गालावरच्या गोड खळीचा खास दिवस! जाणून घ्या याचा इतिहास आणि याबाबत रंजक गोष्टी

Updated On: Jul 09, 2026 | 11:00 AM IST
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सारांश

National Dimples Day : राष्ट्रीय खळी दिन दरवर्षी ९ जुलै रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस गालावरच्या खळी असलेल्या सुंदर हास्याचा उत्सव साजरा करतो. खळीमुळे हास्य अधिक खुलते आणि अनेकदा ती व्यक्तीची ओळख बनते.

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National Dimples Day 2026: गालावरच्या गोड खळीचा खास दिवस! जाणून घ्या याचा इतिहास आणि याबाबत रंजक गोष्टी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • राष्ट्रीय खळी दिन (National Dimples Day) दरवर्षी ९ जुलै रोजी जगभरात अतिशय उत्साहाने साजरा केला जातो.
  • हा दिवस गालावर, हनुवटीवर किंवा पाठीवर असलेल्या नैसर्गिक खळीचे सौंदर्य आणि मनमोहक हास्याचा उत्सव साजरा करण्यासाठी समर्पित आहे.
  • सोशल मीडियावर फोटो आणि सेल्फी शेअर करत लोक आपले नैसर्गिक सौंदर्य स्वीकारण्याचा आणि बॉडी पॉझिटिव्हिटी पसरवण्याचा संदेश या दिवशी देतात.

National Dimples Day 2026 : गालावर पडणारी गोड खळी कोणाचेही मन जिंकण्यासाठी पुरेशी असते. हसताना गालावर पडणारे हे छोटेसे खड्डे चेहऱ्याचे सौंदर्य अनेक पटींनी वाढवतात. याच मनमोहक आणि खास हास्याचा उत्सव साजरा करण्यासाठी दरवर्षी ९ जुलै रोजी ‘राष्ट्रीय खळी दिन’ (National Dimples Day) साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ सुंदर हास्याचाच नाही, तर आपल्या नैसर्गिक सौंदर्याचा अभिमान बाळगण्याचा आणि स्वतःवर प्रेम करण्याचा संदेश देतो.

राष्ट्रीय खळी दिनाचा इतिहास (History of National Dimples Day)

या रंजक दिवसाची सुरुवात फार जुनी नाही. ‘नॅशनल डिम्पल्स डे’ची सुरुवात २०२२ मध्ये अमेरिकेतील अटलांटा येथील ग्रेसफुल ग्रेडी (Graceful Grady) यांनी केली होती. ग्रेडी यांना एका संशोधनादरम्यान जाणवले की, जगात अनेक विचित्र आणि मजेशीर दिवस साजरे केले जातात, पण लाखो लोकांची ओळख असलेल्या ‘खळी’साठी कोणताही विशेष दिवस नाही. त्यानंतर त्यांनी ९ जुलै हा दिवस ‘नॅशनल डिम्पल्स डे’ म्हणून घोषित केला. उन्हाळ्याच्या आणि पावसाच्या या दिवसांत लोक अधिक आनंदी असतात आणि मनमोकळेपणाने हसतात, म्हणूनच या महिन्याची निवड करण्यात आली.

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खळी का पडते? जाणून घ्या त्यामागचे विज्ञान

वैद्यकीय भाषेत सांगायचे तर, गालावर खळी पडणे हा एक प्रकारचा जनुकीय बदल किंवा किरकोळ स्नायू दोष (Genetic Variation) मानला जातो. चेहऱ्यावरील हावभाव नियंत्रित करणाऱ्या ‘झायगोमॅटिकस मेजर’ (Zygomaticus Major) नावाच्या स्नायूच्या विभाजनामुळे गालावर खळी तयार होते. जेव्हा एखादी व्यक्ती हसते, तेव्हा हा स्नायू त्वचेला आत खेचतो आणि तिथे एक सुंदर खड्डा म्हणजेच खळी दिसते. जगात केवळ २० ते ३० टक्के लोकांच्या चेहऱ्यावरच नैसर्गिक खळी असते.

खळीचे विविध प्रकार आणि संस्कृतीमधील महत्त्व

फक्त गालावरच नाही, तर खळीचे अनेक प्रकार असतात: १. गालावरची खळी (Cheek Dimples): सर्वात सामान्य आणि लोकप्रिय प्रकार. २. हनुवटीवरची खळी (Chin Dimples): याला अनेकदा ‘क्लेफ्ट चिन’ (Cleft Chin) देखील म्हटले जाते. ३. पाठीवरची खळी (Back Dimples): महिलांच्या पाठीवर असलेल्या खळीला ‘डिम्पल्स ऑफ व्हीनस’ (Dimples of Venus) आणि पुरुषांच्या पाठीवरील खळीला ‘डिम्पल्स ऑफ अपोलो’ (Dimples of Apollo) म्हटले जाते. अनेक संस्कृतींमध्ये खळी असणे हे नशीबवान आणि समृद्धीचे लक्षण मानले जाते. चिनी संस्कृतीनुसार, ज्या स्त्रीच्या गालावर खळी असते, ती कुटुंबासाठी सुख आणि भाग्य घेऊन येते.

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सेलिब्रिटींचे ‘डिंपल’ आणि सोशल मीडियावरील क्रेझ

बॉलीवूडमध्ये शाहरुख खान, प्रीती झिंटा, दीपिका पदुकोण, आलिया भट्ट आणि हॉलीवूडमध्ये ब्रॅड पिट, हॅरी स्टाईल्स यांसारख्या अनेक दिग्गज कलाकारांच्या गालावरची खळी त्यांच्या चाहत्यांना वेड लावते. आजच्या काळात अनेक लोक ‘डिंपलप्लास्टी’ (Dimpleplasty) या प्लास्टिक सर्जरीचा वापर करून कृत्रिम खळी देखील बनवून घेतात. ९ जुलै रोजी सोशल मीडियावर #NationalDimplesDay आणि #DimpleSmile हे हॅशटॅग प्रचंड ट्रेंड होतात. लोक आपले सुंदर डिंपल फ्लॉन्ट करत सेल्फी आणि व्हिडिओ शेअर करतात. जर तुमच्या किंवा तुमच्या जवळच्या व्यक्तीच्या गालावर खळी असेल, तर आजचा दिवस त्यांचे कौतुक करण्याचा आणि एका सुंदर स्माईलसह हा दिवस साजरा करण्याचा आहे!

Web Title: National dimples day 2026 history significance scientific reason marathi

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Published On: Jul 09, 2026 | 11:00 AM

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