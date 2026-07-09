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Amravati Crime: ‘वडिलांची इज्जत जाऊ नये…’; 17 वर्षीय मुलीचं टोकाचं पाऊल, प्रियकरासह चौघांवर गुन्हा

Updated On: Jul 09, 2026 | 11:04 AM IST
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सारांश

अमरावतीच्या वरुड तालुक्यात 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीने विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये तिने प्रियकरावर लग्नाचे आमिष दाखवून कथित लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला आहे. प्रियकरासह चौघांविरुद्ध पॉक्सो, बलात्कार आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीने विष प्राशन करून आयुष्य संपवल्याची घटना अमरावतीत घडली.
  • सुसाईड नोटमध्ये प्रियकरावर कथित लैंगिक अत्याचार आणि दोन मैत्रिणींनी साथ दिल्याचा आरोप.
  • प्रियकर, त्याचा मित्र आणि दोन मैत्रिणींविरुद्ध पॉक्सो, बलात्कार व आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल.
अमरावती: अमरावती येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीने वडिलांची इज्जत जाऊ नये यासाठी टोकाचे पाऊल उचलत आयुष्य संपवलं. या मुलीवर तिच्या प्रियकराने बलात्कार केला. यामुळे तिने विष प्रश्न करून आत्महत्या केली. या प्रकरणी पोलिसांनी आत्महत्या केलेल्या मुलीचा प्रियकर, त्याचा मित्र आणि तिच्या दोन मैत्रिणीविरोधात गुन्हा दाखल केला. पोलीस या घटनेचा तपास सुरु आहे.

काय घडलं नेमकं?

१० महिन्यांपासून पीडित मुलीचे एका मुलासोबत संबंध होते. त्याने लग्नाचे आश्वासन देऊन अनेकदा शारीरिक संबंध ठेवले. प्रियकराने बळजबरीने तिच्यावर बलात्कार केला होता याचा तिला मोठा मानसिक धक्का बसला होता. तसेच त्याच्या दोन मैत्रिणींनीही त्याला साथ दिल्याचा आरोप तिने केला आहे. समाजात बदनामी होईल आणि आपल्या वडिलांना अपमान सहन करावा लागेल, या भीतीने आपण हे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचेही तिने चिठ्ठीत नमूद केले आहे. तिने विषप्राशन केले. यांनतर तिने उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.

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सुसाईड नोट मध्ये काय?

आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या सुसाइड नोटमध्ये पीडितेने आपल्या आयुष्यातील घडामोडींचा उल्लेख केला आहे. १० महिन्यांपासून मुलीसोबत संबंध होते. त्याने लग्नाचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध ठेवले. तसेच त्याच्या दोन मैत्रिणींनीही त्याला साथ दिल्याचा आरोप तिने केला आहे. समाजात बदनामी होईल आणि आपल्या वडिलांना अपमान सहन करावा लागेल, मी माझ्या वडिलांवर कोणताही ताण आणू शकत नाही असे लिहित १७ वर्षीय मुलीने आत्महत्या केली.

गुन्हा दाखल?

मृत्यूपूर्वी मुलीने लिहिलेल्या सुसाइड नोटमध्ये ज्यांची नावं लिहिली होती त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील शेंदुरजनाघाट पोलिसांनी मुलीचा १७ वर्षीय प्रियकर, त्याच्या दोन मैत्रिणी आणि मित्र यांच्याविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. एका आरोपीला अटक करण्यात आली असून इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: वरुड तालुका, अमरावती.

  • Que: सुसाईड नोटमध्ये कोणावर आरोप करण्यात आला?

    Ans: प्रियकर व इतर तिघांवर.

  • Que: पोलिसांनी कोणत्या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला?

    Ans: पॉक्सो, बलात्कार आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी.

Web Title: Amravati crime to save her fathers honor 17 year old girl takes drastic step case registered against four including her boyfriend

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Published On: Jul 09, 2026 | 11:04 AM

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