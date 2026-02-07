Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

MahaVistar AI Appने शेती होणार हायटेक: नेमकं काय आहे तंत्रज्ञान?

महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल क्रांतीचे पाऊल उचलले असून, 'महाविस्तार-एआय' (MahaVistar-AI) हे प्रगत मोबाइल ॲप्लिकेशन विकसित केले आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 05:00 PM
MahaVistar AI Appने शेती होणार हायटेक: नेमकं काय आहे तंत्रज्ञान?

MahaVistar AI App ने शेती होणार हायटेक: नेमकं काय आहे तंत्रज्ञान?

Follow Us:
Follow Us:
  • रब्बी ज्वारीचे ‘परभणी सुपरमोती’ या नव्या वाणाचे प्रात्यक्षिक
  • शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी ‘महाविस्तार AI App’ (MahaVistar AI App) कसे वापरावे आणि त्याचे फायदे
  • एआय तंत्रज्ञानाद्वारे अचूक हवामान अंदाज मिळवल्यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणी, कापणी आणि फवारणीचे नियोजन
MahaVistar AI App:  मल्हारपेठ  राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा व पोषण अभियान योजनेअंतर्गत मल्हारपेठ येथे राबविण्यात आलेल्या रब्बी ज्वारीच्या ‘परभणी सुपरमोती’ या वाणाच्या प्रात्यक्षिक प्लॉटला कोल्हापूर विभागाचे कृषी सहसंचालक बसवराज मास्तोळी यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी पीक पाहणी करून उपस्थित शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ‘महाविस्तार AI’ ॲपविषयी मोलाचे मार्गदर्शन केले.

मौजे मल्हारपेठ येथे ज्योतिर्लिंग शेतकरी स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या वतीने रब्बी ज्वारीचे प्रात्यक्षिक राबवण्यात आले आहे. या उपक्रमाची पाहणी करण्यासाठी मा. मास्तोळी साहेबांनी सायंकाळी ५ ते ७ या वेळेत प्रक्षेत्रास भेट दिली. यावेळी त्यांनी पिकाची सद्यस्थिती पाहून समाधान व्यक्त केले.

भेटीदरम्यान  सहसंचालकांनी कामगंध सापळ्यामध्ये (Pheromone Traps) अडकलेल्या लष्करी अळीच्या पतंगाचे निरीक्षण केले व त्यावरील नियंत्रणाबाबत शेतकऱ्यांना तांत्रिक माहिती दिली. तसेच, शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी ‘महाविस्तार AI App’ (MahaVistar AI App) कसे वापरावे आणि त्याचे फायदे काय आहेत, याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. त्यांनी यावेळी शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक समस्या व अडीअडचणीही  जाणून घेतल्या.

Sangli Election 2026: देवर्डे येथे EVM बिघाडामुळे अर्धा तास मतदान प्रक्रिया ठप्प, मतदान केंद्रावर गोंधळ, नागरिक

या प्रसंगी पाटणचे तालुका कृषी अधिकारी . विठ्ठल बांबळे साहेब, मंडळ कृषी अधिकारी श्रीराम शिंदे, उप कृषी अधिकारी सुभाष जाधव उपस्थित होते. तसेच सहायक कृषी अधिकारी सुरेश बागुल, वैभव पाटील,अक्षय पाटील, अजिंक्य जठार, भारत जटाळे, आकाश बागलाने, गणेश व्हनमाने, राजू गिऱ्हे यांनीही भेटीस साथ दिली. कार्यक्रमाचे नियोजन ज्योतिर्लिंग शेतकरी गटाचे सचिव संजय देसाई यांनी केले होते, तर यावेळी परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

काय आहे ‘Mahavistar AI’ App?

महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल क्रांतीचे पाऊल उचलले असून, ‘महाविस्तार-एआय’ (MahaVistar-AI) हे प्रगत मोबाइल ॲप्लिकेशन विकसित केले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम आणि माहितीपूर्ण बनवणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

ॲपची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि फायदे:

रिअल-टाइम हवामान अंदाज: एआय तंत्रज्ञानाद्वारे अचूक हवामान अंदाज मिळवल्यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणी, कापणी आणि फवारणीचे नियोजन करणे सोपे होणार आहे.

Bangladesh Election: तारिक रहमान यांचे ‘ट्रम्प कार्ड’! भारतासोबतच्या संबंधांवर मोठी घोषणा; BNPच्या

बाजारभाव आणि माहिती: विविध बाजार समित्यांमधील शेतमालाचे चालू दर या ॲपवर उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य वेळी विक्रीचा निर्णय घेता येईल.

कीटक नियंत्रण आणि पीक सल्ला: पिकांवर पडणाऱ्या रोगांचे निदान आणि त्यावर करावयाचे प्रभावी उपाय यांबाबत तज्ज्ञांचा तांत्रिक सल्ला घरबसल्या मिळतो.

बहुभाषिक चॅटबॉट: पीक व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रश्नांसाठी मराठी आणि इंग्रजी भाषेत संवाद साधणारा ‘एआय चॅटबॉट’ उपलब्ध आहे.

विस्तार आणि व्याप्ती:

सध्या हे ॲप राज्यातील ७३२ हून अधिक गावांमध्ये यशस्वीरित्या सक्रिय आहे. पारंपरिक शेतीला तंत्रज्ञानाची जोड देऊन ती अधिक फायदेशीर आणि सुलभ करण्यासाठी हे ॲप मैलाचा दगड ठरत आहे.

 

Web Title: Mahavistar ai app will make farming high tech what exactly is this technology

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 05:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Satbara Utara News: ७/१२ आणि नकाशांचा होणार अचूक ताळमेळ; पोटहिस्सा मोजणीचा मोठा निर्णय
1

Satbara Utara News: ७/१२ आणि नकाशांचा होणार अचूक ताळमेळ; पोटहिस्सा मोजणीचा मोठा निर्णय

Kolhapur News : बाजारपेठेत गुळाला अच्छेदिन; राज्यासह परदेशातही होतेय मागणी
2

Kolhapur News : बाजारपेठेत गुळाला अच्छेदिन; राज्यासह परदेशातही होतेय मागणी

Farmers Budget 2026 Live: नारळाची शेती अन्…; बजेटमध्ये शेतीला ‘हे’ मिळालं, वाचा प्रमुख मुद्दे
3

Farmers Budget 2026 Live: नारळाची शेती अन्…; बजेटमध्ये शेतीला ‘हे’ मिळालं, वाचा प्रमुख मुद्दे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पैसे तयार ठेवा! SBI म्युच्युअल फंडचा मेगा-IPO सप्टेंबर २०२६ येण्याच्या तयारीत, 2200 कोटींचा नफा..

पैसे तयार ठेवा! SBI म्युच्युअल फंडचा मेगा-IPO सप्टेंबर २०२६ येण्याच्या तयारीत, 2200 कोटींचा नफा..

Feb 07, 2026 | 05:33 PM
IND vs USA, T20 World Cup 2026 : वानखेडेवरील खेळपट्टी कुणाला देईल भाव! गोलंदाज की फलंदाज? वाचा सविस्तर माहिती 

IND vs USA, T20 World Cup 2026 : वानखेडेवरील खेळपट्टी कुणाला देईल भाव! गोलंदाज की फलंदाज? वाचा सविस्तर माहिती 

Feb 07, 2026 | 05:28 PM
मावळ पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणूक; दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत 58.22 टक्के मतदानाची नोंद

मावळ पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणूक; दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत 58.22 टक्के मतदानाची नोंद

Feb 07, 2026 | 05:27 PM
Tata Punch EV Facelift ची लाँच डेट ठरली! ‘या’ दिवशी होणार एन्ट्री; ५०० किमी रेंजसह मिळणार हायटेक फीचर्स

Tata Punch EV Facelift ची लाँच डेट ठरली! ‘या’ दिवशी होणार एन्ट्री; ५०० किमी रेंजसह मिळणार हायटेक फीचर्स

Feb 07, 2026 | 05:18 PM
‘Rang de Basanti’ 20 वर्षांनंतरही जीवंत! राकेश ओमप्रकाश मेहरा टीमसाठी खास स्पेशल स्क्रीनिंग

‘Rang de Basanti’ 20 वर्षांनंतरही जीवंत! राकेश ओमप्रकाश मेहरा टीमसाठी खास स्पेशल स्क्रीनिंग

Feb 07, 2026 | 05:18 PM
CTET Question Paper 2026 : सीटीईटी पेपर-२ वरून गोंधळ, दोन केंद्रांवर परीक्षा रद्द, १५ दिवसांत पुन्हा परीक्षा

CTET Question Paper 2026 : सीटीईटी पेपर-२ वरून गोंधळ, दोन केंद्रांवर परीक्षा रद्द, १५ दिवसांत पुन्हा परीक्षा

Feb 07, 2026 | 05:17 PM
मुलांनो, चला तयारी सुरू करा! ‘ही’ Bank 5 हजार पदांची भरती करणार; प्रोसेस एकदम सोपी, वाचाच…

मुलांनो, चला तयारी सुरू करा! ‘ही’ Bank 5 हजार पदांची भरती करणार; प्रोसेस एकदम सोपी, वाचाच…

Feb 07, 2026 | 05:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM