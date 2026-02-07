MahaVistar AI App ने शेती होणार हायटेक: नेमकं काय आहे तंत्रज्ञान?

मौजे मल्हारपेठ येथे ज्योतिर्लिंग शेतकरी स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या वतीने रब्बी ज्वारीचे प्रात्यक्षिक राबवण्यात आले आहे. या उपक्रमाची पाहणी करण्यासाठी मा. मास्तोळी साहेबांनी सायंकाळी ५ ते ७ या वेळेत प्रक्षेत्रास भेट दिली. यावेळी त्यांनी पिकाची सद्यस्थिती पाहून समाधान व्यक्त केले.
भेटीदरम्यान सहसंचालकांनी कामगंध सापळ्यामध्ये (Pheromone Traps) अडकलेल्या लष्करी अळीच्या पतंगाचे निरीक्षण केले व त्यावरील नियंत्रणाबाबत शेतकऱ्यांना तांत्रिक माहिती दिली. तसेच, शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी ‘महाविस्तार AI App’ (MahaVistar AI App) कसे वापरावे आणि त्याचे फायदे काय आहेत, याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. त्यांनी यावेळी शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक समस्या व अडीअडचणीही जाणून घेतल्या.
Sangli Election 2026: देवर्डे येथे EVM बिघाडामुळे अर्धा तास मतदान प्रक्रिया ठप्प, मतदान केंद्रावर गोंधळ, नागरिक
या प्रसंगी पाटणचे तालुका कृषी अधिकारी . विठ्ठल बांबळे साहेब, मंडळ कृषी अधिकारी श्रीराम शिंदे, उप कृषी अधिकारी सुभाष जाधव उपस्थित होते. तसेच सहायक कृषी अधिकारी सुरेश बागुल, वैभव पाटील,अक्षय पाटील, अजिंक्य जठार, भारत जटाळे, आकाश बागलाने, गणेश व्हनमाने, राजू गिऱ्हे यांनीही भेटीस साथ दिली. कार्यक्रमाचे नियोजन ज्योतिर्लिंग शेतकरी गटाचे सचिव संजय देसाई यांनी केले होते, तर यावेळी परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल क्रांतीचे पाऊल उचलले असून, ‘महाविस्तार-एआय’ (MahaVistar-AI) हे प्रगत मोबाइल ॲप्लिकेशन विकसित केले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम आणि माहितीपूर्ण बनवणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
रिअल-टाइम हवामान अंदाज: एआय तंत्रज्ञानाद्वारे अचूक हवामान अंदाज मिळवल्यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणी, कापणी आणि फवारणीचे नियोजन करणे सोपे होणार आहे.
Bangladesh Election: तारिक रहमान यांचे ‘ट्रम्प कार्ड’! भारतासोबतच्या संबंधांवर मोठी घोषणा; BNPच्या
बाजारभाव आणि माहिती: विविध बाजार समित्यांमधील शेतमालाचे चालू दर या ॲपवर उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य वेळी विक्रीचा निर्णय घेता येईल.
कीटक नियंत्रण आणि पीक सल्ला: पिकांवर पडणाऱ्या रोगांचे निदान आणि त्यावर करावयाचे प्रभावी उपाय यांबाबत तज्ज्ञांचा तांत्रिक सल्ला घरबसल्या मिळतो.
बहुभाषिक चॅटबॉट: पीक व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रश्नांसाठी मराठी आणि इंग्रजी भाषेत संवाद साधणारा ‘एआय चॅटबॉट’ उपलब्ध आहे.
सध्या हे ॲप राज्यातील ७३२ हून अधिक गावांमध्ये यशस्वीरित्या सक्रिय आहे. पारंपरिक शेतीला तंत्रज्ञानाची जोड देऊन ती अधिक फायदेशीर आणि सुलभ करण्यासाठी हे ॲप मैलाचा दगड ठरत आहे.