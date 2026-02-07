Bangladesh Election: तारिक रहमान यांचे ‘ट्रम्प कार्ड’! भारतासोबतच्या संबंधांवर मोठी घोषणा; BNPच्या जाहीरनाम्यात आश्वासनांचा पूर

Bangladesh Election 2026 BNP Manifesto : शेजारील बांगलादेशात (Bangladesh Election 2026) राजकीय वातावरण तापले आहे. १२ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आता अवघे काही दिवस उरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’ने (BNP) शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी) आपला बहुप्रतिक्षित निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. पक्षाचे विद्यमान प्रमुख तारिक रहमान यांनी हा जाहीरनामा सादर करताना बांगलादेशच्या भविष्याचा रोडमॅप मांडला. विशेष म्हणजे, या जाहीरनाम्यात त्यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शैलीत “बांगलादेश फर्स्ट” (Bangladesh First) हे धोरण स्वीकारण्याची घोषणा केली आहे, ज्याने आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांचे लक्ष वेधले आहे.
तारिक रहमान यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवातच देशाच्या कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेवर बोट ठेवून केली. ते म्हणाले, “आज बांगलादेशातील मध्यमवर्ग जवळजवळ नाहीसा झाला आहे. महागाई आणि बेरोजगारीने लोकांचे कंबरडे मोडले आहे.” जर बीएनपी सत्तेत आली, तर त्यांचे पहिले पाऊल हे मध्यमवर्गासाठी सन्मानजनक नोकऱ्या निर्माण करणे असेल.
सध्या बांगलादेशची अर्थव्यवस्था परकीय कर्जावर अवलंबून आहे. रहमान यांनी आश्वासन दिले की, ते या ‘कर्ज-आधारित’ (Debt-based) मॉडेलचे रूपांतर ‘गुंतवणूक-केंद्रित’ (Investment-based) मॉडेलमध्ये करतील. “आम्ही देशातील ठराविक कुलीन वर्गाची मक्तेदारी मोडून काढू आणि सामान्य नागरिकांच्या उत्पादक क्षमतेवर आधारित विकास साधू,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. २०३४ पर्यंत बांगलादेशला ‘१ ट्रिलियन डॉलर’ (Middle-Income Country) ची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट त्यांनी जनतेसमोर ठेवले आहे.
या जाहीरनाम्यातील सर्वात चर्चेचा विषय म्हणजे बीएनपीचे परराष्ट्र धोरण. तारिक रहमान यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचा पक्ष सत्तेत आल्यास परराष्ट्र धोरणात “बांगलादेश प्रथम” या तत्त्वाचा अवलंब करेल. हे धोरण थेट अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या “अमेरिका फर्स्ट” धोरणाशी मिळतेजुळते आहे. याचा अर्थ असा की, कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय करारात किंवा संबंधात बांगलादेशच्या सार्वभौमत्वाला आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. “आम्ही कोणाचेही उपग्रह राज्य बनून राहणार नाही, तर जगात एक आदरणीय आणि जबाबदार राष्ट्र म्हणून उभे राहू,” असा संदेश त्यांनी दिला आहे.
भारतासाठी हा जाहीरनामा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण यामध्ये पाणीवाटपाचा मुद्दा ठळकपणे मांडण्यात आला आहे. बांगलादेश आणि भारत यांच्यात तिस्ता (Teesta) नदीसह अनेक नद्यांच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. तारिक रहमान म्हणाले, “आम्हाला भारतासोबत सतत संवाद साधून पाण्याचा प्रश्न सोडवायचा आहे. आमच्या शेतकऱ्यांना आणि देशवासीयांना या सामायिक नद्यांमधून त्यांचा ‘योग्य वाटा’ (Fair Share) मिळालाच पाहिजे.” विशेष म्हणजे, बीएनपीने भारतासोबत संघर्षाची भाषा न वापरता ‘संवाद आणि हक्क’ यावर भर दिला आहे. मात्र, ‘बांगलादेश फर्स्ट’ या धोरणामुळे भारतासोबतच्या व्यापारात आणि सीमा सुरक्षा धोरणात बीएनपी अधिक कडक भूमिका घेऊ शकते, असा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या निधनानंतर (किंवा त्या राजकारणातून बाजूला झाल्यानंतर) तारिक रहमान हेच आता पक्षाचा चेहरा आहेत. त्यांच्यावर अनेक वर्षांपासून भ्रष्टाचाराचे आरोप होते आणि ते लंडनमध्ये निर्वासित जीवन जगत होते. मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि मध्यमवर्गाला दिलेली साद, मतदारांना किती आकर्षित करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्यावरही जाहीरनाम्यात भर देण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांत बांगलादेशात झालेला हिंसाचार आणि राजकीय अस्थिरता पाहता, रहमान यांनी ‘रूल ऑफ लॉ’ (Rule of Law) पुन्हा स्थापित करण्याचे वचन दिले आहे. “प्रत्येक नागरिकाला, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो, त्याला सुरक्षित वाटले पाहिजे,” असे त्यांनी नमूद केले. १२ फेब्रुवारीची निवडणूक ही केवळ सत्तेसाठी नसून बांगलादेशच्या अस्तित्वाची लढाई असल्याचे बीएनपीचे म्हणणे आहे. आता जनता शेख हसीना यांच्या आवामी लीगला पसंती देते की तारिक रहमान यांच्या ‘बांगलादेश फर्स्ट’ ला कौल देते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
