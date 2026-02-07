Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • The Tigress Hirkani Was Released From Pench Tiger Reserve Into The Sahyadri Forests

Tiger News: सह्याद्रीच्या खोऱ्यात घुमणार ‘हिरकणी’ची डरकाळी; व्याघ्र संवर्धनाला नवे बळ

Tiger News: ‘हिरकणी’ ही वाघीण मूळची पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील नागलवाडी वनपरिक्षेत्रातील आहे. गुरुवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास तिला जेरबंद करण्यात आले.

Updated On: Feb 07, 2026 | 07:12 PM
Tiger News: सह्याद्रीच्या खोऱ्यात घुमणार 'हिरकणी'ची डरकाळी; व्याघ्र संवर्धनाला नवे बळ

‘हिरकणी’ची मुक्तता (फोटो- सोहाळ मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

सह्याद्रीच्या खोऱ्यात घुमणार हिरकणीची डरकाळी
हिरकणीला कोयना अभयारण्याच्या गाभा क्षेत्रात निसर्गमुक्त
वन्यजीव संवर्धनाला नवी चालना मिळणार

पुणे: सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील व्याघ्र संवर्धनाच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले असून पेंच व्याघ्र प्रकल्पातून आणलेल्या ‘एसटीआर ०६’ या वाघिणीला शनिवारी (ता. ७) पहाटे ६ वाजता कोयना अभयारण्याच्या गाभा क्षेत्रात निसर्गमुक्त करण्यात आले. वन्यजीव प्रेमींनी या वाघिणीचे ‘हिरकणी’ असे नामकरण केले आहे. ‘बाजी’ या नर वाघानंतर ‘हिरकणी’च्या आगमनामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील निसर्ग पर्यटन आणि वन्यजीव संवर्धनाला नवी चालना मिळणार आहे.

‘हिरकणी’ ही वाघीण मूळची पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील नागलवाडी वनपरिक्षेत्रातील आहे. गुरुवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास तिला जेरबंद करण्यात आले आणि त्यानंतर रस्तेमार्गे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाकडे हलविण्यात आले. शुक्रवारी रात्री बोटीने प्रवास करून तिला कोयना अभयारण्यात आणण्यात आले. आगमनानंतर वनविभागाच्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तिची सखोल आरोग्य तपासणी केली. देण्यात आलेले पाणी व खाद्य तिने स्वीकारल्याने अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.

कोयनेच्या जंगलात घुमतेय ‘बाजी’ची डरकाळी! चांदोली परिसरात सेनापती-सुभेदाराचा दबदबा

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात यापूर्वीच ‘एसटीआर ०३’ (बाजी) हा नर वाघ वास्तव्यास आहे. आता ‘एसटीआर ०६’ (हिरकणी)च्या आगमनामुळे कोयना परिसरात वाघांची वंशवृद्धी होण्याची शक्यता वाढली आहे. सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या तीन जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या सुमारे ११६५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ही घटना मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे मानले जात आहे. भविष्यात यामुळे व्याघ्र पर्यटनालाही मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

ही संपूर्ण कारवाई सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक तुषार चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. उपसंचालक किरण जगताप, सहाय्यक वनसंरक्षक बाबा हाक्के, परिक्षेत्र वनाधिकारी संग्राम गोडसे (फिरते पथक), अक्षय साळुंखे (कोयना), विजय बाटे (बामणोली), तुषार जानकर (पाटण), अक्षय करमळकर (कांदाट), मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे, सुनील भोईटे तसेच वनपाल आणि वनरक्षकांनी या मोहिमेत मोलाची भूमिका बजावली.

यहा के राजा हम है! सह्याद्रीमध्ये ‘सेनापती’ आणि ‘चंदा’चा एकत्र वावर; चांदोली वन्यजीव….

‘सेनापती’ आणि ‘चंदा’चा एकत्र वावर

सह्याद्री व्याघ्र राखीवमध्ये वाघांची नैसर्गिक संख्या पुन्हा स्थिर करण्याच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या ‘वाघ पुनर्स्थापना प्रकल्पा’ला मोठे यश मिळाले असून, ‘सेनापती’ हा नर वाघ आणि ताडोबा येथून स्थलांतरित करण्यात आलेली ‘चंदा’ ही वाघीण एकत्रितपणे वावरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. चांदोली वन्यजीव विभागातील आंबा वनपरिक्षेत्रात हा वावर कॅमेरा ट्रॅप आणि प्रत्यक्ष निरीक्षणातून नोंदविण्यात आला आहे.

Web Title: The tigress hirkani was released from pench tiger reserve into the sahyadri forests

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 07:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हट जा सामने से, मैं आया…! आंध्रप्रदेश या रस्त्यावर झाले वाघोबांचे दर्शन; पहा Viral Video
1

हट जा सामने से, मैं आया…! आंध्रप्रदेश या रस्त्यावर झाले वाघोबांचे दर्शन; पहा Viral Video

Sangli News : शिराळा तालुक्यातील बिऊरमधील नरभक्षक बिबट्या अखेर जेरबंद; वनविभाग व रेस्क्यू टीमच्या प्रयत्नांना यश
2

Sangli News : शिराळा तालुक्यातील बिऊरमधील नरभक्षक बिबट्या अखेर जेरबंद; वनविभाग व रेस्क्यू टीमच्या प्रयत्नांना यश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Abhishek Sharma Duck: अभिषेक शर्माच्या नावावर नकोसा विक्रम! वर्ल्ड कप पदार्पणातच ‘भोपळा’; ४ दिग्गज भारतीयांच्या पंक्तीत बसला

Abhishek Sharma Duck: अभिषेक शर्माच्या नावावर नकोसा विक्रम! वर्ल्ड कप पदार्पणातच ‘भोपळा’; ४ दिग्गज भारतीयांच्या पंक्तीत बसला

Feb 07, 2026 | 08:44 PM
‘पूर्ण मोफत उपचार’ निर्णयाबाबत Health Department चा यू-टर्न? वैद्यकीय सेवांसाठी पुन्हा शुल्क…

‘पूर्ण मोफत उपचार’ निर्णयाबाबत Health Department चा यू-टर्न? वैद्यकीय सेवांसाठी पुन्हा शुल्क…

Feb 07, 2026 | 08:38 PM
Creta ला टक्कर देणाऱ्या Tata Sierra वर तुटून पडले ग्राहक, 1 लाखापेक्षा अधिक बुकिंग; Production पण वाढले

Creta ला टक्कर देणाऱ्या Tata Sierra वर तुटून पडले ग्राहक, 1 लाखापेक्षा अधिक बुकिंग; Production पण वाढले

Feb 07, 2026 | 08:31 PM
३० लाख पाने, १८००० फोटो! Jeffrey Epstein च्या काळ्या दुनियेचा कच्चा चिट्ठा आता इंटरनेटवर उपलब्ध, दिग्गजांचे धाबे दणाणले

३० लाख पाने, १८००० फोटो! Jeffrey Epstein च्या काळ्या दुनियेचा कच्चा चिट्ठा आता इंटरनेटवर उपलब्ध, दिग्गजांचे धाबे दणाणले

Feb 07, 2026 | 08:30 PM
Cosmic Wonder: असं दृश्य पुन्हा दिसणार नाही! फेब्रुवारीत ‘या’ दुर्मिळ घटना ठरतील खगोलप्रेमींसाठी मेजवानी; पाहा भारतातून दिसेल का?

Cosmic Wonder: असं दृश्य पुन्हा दिसणार नाही! फेब्रुवारीत ‘या’ दुर्मिळ घटना ठरतील खगोलप्रेमींसाठी मेजवानी; पाहा भारतातून दिसेल का?

Feb 07, 2026 | 08:22 PM
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! ८ व्या वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाईट लाँच; आता थेट सरकारला नोंदवता येणार सूचना

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! ८ व्या वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाईट लाँच; आता थेट सरकारला नोंदवता येणार सूचना

Feb 07, 2026 | 08:17 PM
Holi 2026: होळीसाठी स्पेशल ट्रेनचा धमाका, 1400 अतिरिक्त गाड्या; कोणत्या क्षेत्रासाठी किती Trains धावणार?

Holi 2026: होळीसाठी स्पेशल ट्रेनचा धमाका, 1400 अतिरिक्त गाड्या; कोणत्या क्षेत्रासाठी किती Trains धावणार?

Feb 07, 2026 | 08:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM