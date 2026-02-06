'लाडकी बहीण'चे पैसे मिळवण्यासाठी पुरुषांची धडपड; अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रे जोडली अन्...

मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना राज्यातील महिलांसाठी चांगलीच फायद्याची ठरताना दिसत आहे. राज्य सरकारची अत्यंत लोकप्रिय आणि महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सध्या मोठ्या गैरप्रकारामुळे चर्चेत आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा लाभ चक्क पुरुषांनी लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार नंदुरबार जिल्ह्यात उघडकीस आला आहे.
जिल्ह्यातील तब्बल ७१० पुरुषांनी या महिलांसाठीच्या योजनेत ऑनलाईन अर्ज केल्याचे समोर आले असून, जिल्हा प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे हा गंभीर गैरप्रकार वेळेत उघड झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्यात संबंधित यंत्रनेने लाभार्थ्यांची पुन्हा तपासणी करावी, असे आदेश महिला व बालविकास विभागाने दिले आहेत.
नंदुरबार जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागामार्फत सध्या योजनेअंतर्गत प्राप्त अर्जाची युद्धपातळीवर छाननी सुरू आहे. या प्रक्रियेदरम्यान आधार कार्ड, बँक खात्याचे तपशील आणि अर्जदाराचे लिंग यांची पडताळणी करताना काही अर्ज संशयास्पद असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर करण्यात आलेल्या सखोल तपासात महिलांसाठी असलेल्या या योजनेत ७१० पुरुषांनी अर्ज सादर केल्याचा धक्कादायक खुलासा झाला.
योजनेचा गैरवापर झाला
पुरुषांनी केवळ अर्ज भरले नाहीत, तर आवश्यक कागदपत्रे जोडून योजनेचा आर्थिक लाभ मिळवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी कारवाईसाठी अहवाल पाठवण्यात आला आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजनेचा गैरवापर झाल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली असून, अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी अर्ज प्रक्रियेत अधिक कडक तपासणी आणि नियंत्रण यंत्रणा लागू करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
योजना ठरतीये फायद्याची…
राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू केलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेने राज्यातील महिलांना थेट आर्थिक आधार दिला. या योजनेअंतर्गत १५०० रुपये मदत दिली जात असून, या योजनेचा थेट राजकीय फायदा महायुती सरकारला झाल्याचेही बोलले जात आहे.
