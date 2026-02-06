Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Free Fire Max: गेममध्ये झाली नव्या Ring ईव्हेंंटची एंट्री! स्पिन करताच प्लेअर्सना मिळणार एक्झक्लूसिव रिवॉर्ड्स…

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 6 February 2026: फ्री फायर मॅक्स प्लेअर्ससाठी आनंदाची बातमी आहे. गेममध्ये नवीन ईव्हेंट लाईव झाला असून ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना एक्झक्लूसिव रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 09:29 AM
Free Fire Max: गेममध्ये झाली नव्या Ring ईव्हेंंटची एंट्री! स्पिन करताच प्लेअर्सना मिळणार एक्झक्लूसिव रिवॉर्ड्स...

Free Fire Max: गेममध्ये झाली नव्या Ring ईव्हेंंटची एंट्री! स्पिन करताच प्लेअर्सना मिळणार एक्झक्लूसिव रिवॉर्ड्स...

  • फ्री फायर मॅक्समध्ये अँजेलिक रिंग इव्हेंट लाईव्ह
  • इव्हेंटमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्लेयर्सना मिळणार एक्सक्लूसिव आउटफिट्स
  • इव्हेंटमध्ये रिंग टोकन क्लेम करण्याची संधी
तुम्ही देखील फ्री फायर मॅक्स प्लेअर आहात का? तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. गेममध्ये नवीन अँजेलिक रिंग इव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या इव्हेंटमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्लेयर्सना एक्सक्लूसिव आउटफिट्स जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. एक्झक्लूसिव आउटफिट प्लेअर्स रिवॉर्ड्स म्हणून क्लेम करू शकणार आहेत. या एक्झक्लूसिव आउटफिटमुळे तुमच्या कॅरेक्टरला युनिक लूक मिळणार आहे. यामुळे तुम्हाला एक वेगळी ओळख बनवण्याची देखील संधी मिळणार आहे. तसेच प्लेअर्स या इव्हेंटमध्ये युनिव्हर्सल रिंग टोकन देखील क्लेम करू शकणार आहेत.

Valentine’s Day 2026: अ‍ॅपलची खास कॅशबॅक ऑफर! iPhone 17 सह या प्रोडक्ट्सवर उपलब्ध आहेत ढासू डिल्स…. जाणून घ्या सविस्तर

फ्री फायर मॅक्स अँजेलिक रिंग

फ्री फायर मॅक्समध्ये अँजेलिक रिंग इव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. हा इव्हेंट पुढील 15 दिवसांसाठी गेममध्ये लाईव्ह असणार आहे. या इव्हेंटमध्ये प्लेयर्स स्पिन करून रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकतात. या इव्हेंटमध्ये सहभागी झालेल्या प्लेयर्सना फ्लोरोसेंट अँजेलिक, ल्युमिसेंट अँजेलिक आणि अँजेलिकल जॉगर सारख्या पँट रिवॉर्ड्स म्हणून मिळणार आहे. तसेच या इव्हेंटमध्ये रिंग टोकन देखील क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

इव्हेंटमध्ये मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • पँट
  • फ्लोरोसेंट एंजेलिक
  • ल्युमिनेसेंट एंजेलिक
  • एंजेलिक जॉगर
  • प्रिझम विंग्ज बॉटम
  • एंजेलिक स्प्रिंटर
  • क्रिस्टल विंग्ज
  • युनिव्हर्सल रिंग टोकन

स्पिन करण्यासाठी किती डायमंड खर्च करावे लागणार आहेत?

अँजेलिक रिंग एक लक रॉयल इव्हेंट आहे. या मिळणारे रिवॉर्ड्स प्लेअर्सच्या नशिबावर अवलंबून असणार आहे. पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 20 डायमंड खर्च करावे लागणार आहे आणि 5 वेळा स्पिन करण्यासाठी 90 डायमंड खर्च करावे लागणार आहे.

टोकन द्वारे मिळणार हे रिवॉर्ड्स

फ्री फायर मॅक्समध्ये रिंग टोकन एक्सचेंज करून देखील रिवॉर्ड्स मिळणार आहेत. यासाठी प्लेयर्सना एक्सचेंज सेंटरमध्ये जावे लागेल. 250 टोकन एक्सचेंज करून प्रिझम आणि क्रिस्टल विंग्स पेंट मिळणार आहे. 200 टोकन एक्सचेंज करून एंजेलिकल स्प्रिंटर, ल्युमिसेंट एंजेलिक पेंट आणि जॉगर मिळणार आहे. 4 टोकन एक्सचेंज करून क्राउंड काँगकरर पासून द एक्सक्यूशनर वेपन लूट क्रेटपर्यंत विविध रिवॉर्ड्स मिळणार आहेत. याशिवाय, 1 टोकन एक्सचेंज करून टीम बूस्टर आणि एन्हॅन्स हॅमर सारखे रिवॉर्ड्स मिळणार आहेत.

Airtel Recharge Plan: 5G सोबत 4G देखील मिळणार Unlimited! नवीन प्लॅन युजर्ससाठी ठरणार गेमचेंजर, डेटा बेनिफिट्स वाचून खुश व्हाल

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • FQ9W2E1R7T5Y3U6I
  • FK3J9H5G1F7D2S4A
  • FM6N1B8V3C4X7Z9L
  • FL2K6J4H8G5F3D7S
  • Q8M4K7L2VR9J
  • A6QK1L9MRP5V
  • Z4QP8M6KNR2J
  • P7QH5K3LVJ9P
  • M2QP9L8KRV6K
  • R5QK4M7LVP1R
  • K9QP6K2MNL8V
  • V3QJ1M9KRP7V
  • D8MJ4Q6LVK2R
  • N7QK5L3MRP9J
  • J2QP8M1KVL6V
  • E9QH6K4LNP7V
  • S5PL7M2LRV8K
  • Y1QP9K6MVJ4R
  • O4QK2L8MRP7R
  • L6QP5M9KNV1L
  • X8QJ7K4MVP2V
  • R3MJ9Q1LRV6K
  • H5QP6L8MNP2R
  • B7QK4M9LVJ1R
  • J2QP8M1KVL6V
  • E9QH6K4LNP7V
  • S5PL7M2LRV8K
  • Y1QP9K6MVJ4R
  • O4QK2L8MRP7R
  • L6QP5M9KNV1L
  • X8QJ7K4MVP2V
  • R3MJ9Q1LRV6K
  • H5QP6L8MNP2R
  • B7QK4M9LVJ1R

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Published On: Feb 06, 2026 | 09:29 AM

