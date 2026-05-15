St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

St Bus News Marathi : एसटी महामंडळाच्या डिझेल खरेदी दरात प्रति लिटर सुमारे 3 रुपयांनी वाढ झाल्याने महामंडळावर वर्षाला तब्बल 124 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 11:53 AM
  • एसटीच्या डिझेल खरेदी दरात ३ रुपयांनी वाढ
  • वर्षाला १२४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त फटका!
  • राज्यस्थान प्रमाणे मूल्यवर्धित करात सूट द्यावी अन्यथा आर्थिक संकट
  • श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले शंका
मुंबई: एसटी महामंडळाच्या डिझेल खरेदी दरात ३.११ ने म्हणजेच सरासरी प्रति लिटरला ३ रुपये इतकी वाढ झाली आहे. परिणामी एसटीला वर्षाला अंदाजे १२४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त फटका बसणार असून राजस्थान सरकार प्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा एसटीला मूल्यवर्धित करात सूट दिली नाही तर एसटीला मोठ्या अर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागेल, यात तिळमात्र शंका नाही असा अंदाज महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केला आहे.

एसटीला दररोज सरासरी १० लाख ८७ हजार लिटर इतके डिझेल लागत आहे. इंधनावर वर्षाला सरासरी ३ हजार ४०० कोटी रुपये इतका खर्च होत आहे.मोठ्या प्रमाणात इंधनावर होणारा खर्च टाळण्यासाठी आणि महाराष्ट्रात मूल्यवर्धित कर २१ टक्के इतका असल्याने त्या तुलनेत गुजरात मध्ये मूल्यवर्धित कर १४. ९ टक्के इतका कमी असल्याने महामंडळाच्या फायद्याचा दृष्टीने गुजरात मधून डिझेल खरेदी करण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष व परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला होता. ती फाईल सरकारकडून मंजूर करण्यात आली असून त्यातून २५१ डिझेल पंपापैकी ९४ पंपावर लागणारे डिझेल कमी दरात मिळेल. पण तो दर सुद्धा देशभरात दर वाढल्याने वाढणारच आहे. फक्त तो महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी असेल.उरलेल्या १५७ डिझेल पंपातून वर्षाला २० कोटी लिटर इतके डिझेल लागणार असून सद्या एसटीला सरासरी ८८ रुपये प्रति लिटर दराने डिझेल खरेदी करावी लागत असून त्यात आता तीन रुपयांनी वाढ होणार आहे. तो दर आता प्रति लिटरला ९१ रुपये इतका होणार आहे.

एसटी ही सार्वजनिक वाहतूक असल्याने तिला मदत व्हावी यासाठी राज्यस्थान सरकारने तिथल्या एसटीच्या इंधन दर खरेदी मूल्यवर्धित करात सूट दिली आहे. सद्या राज्यस्थान मध्ये १८. ५ टक्के इतका मूल्यवर्धित कर असला तरी तिथल्या एसटीला त्यात सूट मिळाली असून तो १४ टक्के इतका आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा एसटीला मूल्यवर्धित करातून सूट दिली पाहिजे अन्यथा १२००० कोटी रुपयांचा संचित तोटा आणि ५००० कोटी रुपयांची वैधानिक देणी रक्कम थकीत असलेल्या एसटीसाठी ही धोक्याची घंटा ठरेल असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.

