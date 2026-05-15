USA-China: 'अमेरिका अधोगतीच्या मार्गावर,' जिनपिंग यांच्या वक्त्यव्यावर ट्रम्प यांची सहमती; जागतिक राजकारणात चर्चेला उधाण

Trump In China: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीन दौऱ्यादरम्यान एक महत्त्वपूर्ण विधान केले. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग म्हणाले की, अमेरिका अधोगतीकडे वाटचाल करत आहे. यावर ट्रम्प यांनी उत्तर दिले की, ते याच्याशी १००% सहमत आहेत.

Updated On: May 15, 2026 | 01:30 PM
ट्रम्प यांनी त्यांच्या शेजारी बसून म्हटले आणि ते या विधानाशी १०० टक्के सहमत असल्याचे सांगितले. त्याचे कारण येथे दिले आहे. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • ट्रम्प यांची खळबळजनक कबुली
  • तैवानवरून इशारा
  • ऐतिहासिक निमंत्रण

Xi Jinping America Decline Comment : जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्तांमध्ये सध्या कमालीची हलचाल पाहायला मिळत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) सध्या चीनच्या दौऱ्यावर असून, तिथे त्यांनी केलेले एक विधान संपूर्ण जगात चर्चेचा विषय ठरले आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी जेव्हा “अमेरिका अधोगतीकडे वाटचाल करत आहे” असे म्हटले, तेव्हा ट्रम्प यांनी केवळ त्याचे समर्थनच केले नाही, तर ते या विधानाशी १०० टक्के सहमत असल्याचेही सांगितले. मात्र, हे विधान करत असताना ट्रम्प यांनी अत्यंत मुत्सद्दीपणे या विनाशाचे खापर माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यावर फोडले आहे.

बायडेन यांच्या धोरणांमुळे अमेरिकेचे नुकसान: ट्रम्प यांचा दावा

ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वर एका पोस्टद्वारे स्पष्ट केले की, शी जिनपिंग यांनी अमेरिकेबद्दल केलेले भाष्य हे बायडेन प्रशासनाच्या चार वर्षांच्या काळातील नुकसानीचा संदर्भ देत होते. ट्रम्प यांच्या मते, “खुल्या सीमा, उच्च कर, ट्रान्सजेंडर धोरणे, महिलांच्या खेळांमध्ये पुरुषांचा सहभाग आणि चुकीचे व्यापार करार” यामुळे अमेरिकेचे मोठे नुकसान झाले. बायडेन यांच्या काळात अमेरिका खरोखरच पतनाच्या दिशेने जात होती, असे म्हणत त्यांनी जिनपिंग यांच्या मूल्यांकनाला ‘शंभर टक्के बरोबर’ ठरवले आहे.

१६ महिन्यांचा गौरवशाली काळ आणि अर्थव्यवस्थेचा पुनर्जन्म

तथापि, ट्रम्प यांनी हेदेखील ठामपणे सांगितले की, त्यांच्या प्रशासनाच्या पहिल्या १६ महिन्यांत अमेरिकेने अभूतपूर्व प्रगती केली आहे. विक्रमी शेअर बाजार, लष्करी यश आणि वेगाने वाढणारा रोजगार बाजार यांमुळे अमेरिका पुन्हा एकदा जगातील सर्वात शक्तिशाली राष्ट्र बनले आहे, असा दावा त्यांनी केला. व्हेनेझुएलातील लष्करी विजय आणि इराणचा “लष्करी विध्वंस” या गोष्टींचा उल्लेख करत ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या वाढत्या लष्करी ताकदीचे दर्शन घडवले. त्यांनी पुढे म्हटले की, आता अमेरिका पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत असून चीनसोबतचे संबंध सुधारण्यास ते उत्सुक आहेत.

तैवानच्या मुद्द्यावर जिनपिंग यांचा कडक इशारा

चर्चेच्या पहिल्या फेरीत केवळ अर्थव्यवस्थेवरच नव्हे, तर संवेदनशील विषयांवरही चर्चा झाली. शी जिनपिंग यांनी तैवानच्या मुद्द्यावर अमेरिकेला स्पष्ट इशारा दिला आहे. तैवानचा प्रश्न हा चीनसाठी अत्यंत संवेदनशील असून, तो चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्यास दोन्ही देशांमध्ये थेट संघर्ष आणि युद्ध होऊ शकते, असे जिनपिंग यांनी ठणकावून सांगितले. या गंभीर इशाऱ्या दरम्यानच, जागतिक ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ खुली ठेवणे आवश्यक आहे, यावर दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले.

व्हाईट हाऊसमध्ये जिनपिंग यांचे स्वागत होणार?

दोन तास चाललेल्या या चर्चेनंतर, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २४ सप्टेंबर रोजी शी जिनपिंग आणि त्यांच्या पत्नीला व्हाईट हाऊसमध्ये येण्याचे अधिकृत निमंत्रण दिले आहे. या दौऱ्यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव कमी होऊन व्यापार आणि ऊर्जा सुरक्षा या क्षेत्रात नवे करार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ट्रम्प यांनी प्रशासनाने सुरू केलेल्या विविधता आणि समावेश (DEI) कार्यक्रमांचेही कौतुक केले असून, जिनपिंग यांनी या यशाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केल्याचा दावाही ट्रम्प यांनी केला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांनी शी जिनपिंग यांच्या कोणत्या विधानाला पाठिंबा दिला?

    Ans: "अमेरिका अधोगतीकडे वाटचाल करत आहे" या जिनपिंग यांच्या विधानाशी ट्रम्प यांनी १००% सहमती दर्शवली.

  • Que: ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या अधोगतीसाठी कोणाला जबाबदार धरले?

    Ans: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी माजी अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या चार वर्षांच्या 'चुकीच्या' धोरणांना अमेरिकेच्या नुकसानीसाठी जबाबदार धरले.

  • Que: तैवानच्या मुद्द्यावर चीनने काय इशारा दिला?

    Ans: तैवानचा मुद्दा चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्यास अमेरिका आणि चीनमध्ये थेट लष्करी संघर्ष होऊ शकतो, असा इशारा शी जिनपिंग यांनी दिला.

Published On: May 15, 2026 | 01:30 PM

