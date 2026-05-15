  • Due To Fuel Shortage Auto Sector Is Changing Electric Vehicle Demand Increased In India

वाढत्या पेट्रोलचा भार सहन होईना! EV च्या मागणीत तुफान वाढ, भारतात वेगाने बदलत आहे Auto Sector

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. ग्राहक आता मागील वर्षांच्या तुलनेत खूप जास्त वेगाने इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळत आहेत.

Updated On: May 15, 2026 | 01:19 PM
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीत भारतातमध्ये वाढ (फोटो सौजन्य - iStock)

भारतात, लोक केवळ वाहन खरेदी करण्यावरच नव्हे, तर त्याच्या दैनंदिन खर्चावरही अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या सतत वाढणाऱ्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांच्या बजेटवर ताण आला आहे. अशा परिस्थितीत, इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) लोकांसाठी एक स्मार्ट आणि किफायतशीर पर्याय म्हणून उदयास येत आहेत. तरुण, कार्यालयीन कर्मचारी आणि रोज प्रवास करणारे लोक अधिकाधिक प्रमाणात इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि कारकडे वळत आहेत.

कमी चार्जिंग खर्च, कमी देखभाल खर्च आणि सुधारित तंत्रज्ञानामुळे ईव्ही बाजारपेठ सातत्याने मजबूत होत आहे. पूर्वी लोक ईव्ही खरेदी करण्यास संकोच करत होते, पण आता त्याकडे भविष्यातील गरज म्हणून नव्हे, तर एक गरज म्हणून पाहिले जात आहे. सरकारी पाठिंबा आणि नवीन तंत्रज्ञानानेही या बदलाला गती दिली आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांवरील विश्वासातही वाढ 

कमी किमतीच्या वाहनांवरील लोकांचा विश्वास वाढत आहे. वाहनांबद्दल लोकांची धारणा बदलत आहे. पूर्वी, वाहन खरेदी करताना केवळ त्याचे स्वरूप आणि ब्रँड विचारात घेतला जात असे, पण आता ग्राहक मासिक खर्चाचाही विचार करत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे लोकांना त्यांच्या खिशावर कमी भार टाकणारे पर्याय शोधण्यास भाग पडले आहे. यामुळेच इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि ईव्ही कारची विक्री सातत्याने वाढत आहे.

शहरांमध्ये, दररोज ऑफिसला जाणारे प्रवासी आणि डिलिव्हरी करणारे कर्मचारी ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहने) स्वीकारण्याची सर्वाधिक शक्यता आहे. बाजार तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की भविष्यात ईव्हीची मागणी आणखी वेगाने वाढू शकते. वाहन कंपन्या देखील ग्राहकांच्या गरजा ओळखत आहेत आणि सुधारित बॅटरी व अधिक रेंज असलेली नवीन मॉडेल्स बाजारात आणत आहेत.

चार्जिंग नेटवर्क आणि नवीन तंत्रज्ञानामुळे आत्मविश्वास वाढला 

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत, लोकांना ईव्ही चालवणे अवघड वाटत होते, कारण चार्जिंग स्टेशन्स मर्यादित होती आणि बॅटरी लवकर संपत असे. पण आता, परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. प्रमुख शहरांमध्ये आणि महामार्गांवर चार्जिंग स्टेशन्स वाढत आहेत, ज्यामुळे लोकांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. नवीन बॅटरी तंत्रज्ञानामुळे, ईव्हीची रेंज आता जास्त झाली आहे आणि त्यात जलद चार्जिंगची क्षमता आहे.

अनेक कंपन्या स्मार्ट वैशिष्ट्यांसह इलेक्ट्रिक वाहने बाजारात आणत आहेत, जी तरुणांमध्ये अधिकाधिक लोकप्रिय होत आहेत. हरित गतिशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारही सातत्याने पाठिंबा देत आहे. यामुळेच भारतात ईव्ही आता केवळ एक ट्रेंड राहिलेला नाही, तर ती एक वेगाने वाढणारी गरज बनत आहे.

