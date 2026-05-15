वयाच्या 18 व्या वर्षी ‘एलआयसी’ एजंट, आज 211 कोटी रुपयांच्या...; जाणून घ्या सूरज जगदाळे यांचा व्यवसायाचा प्रवास

पुणे : भारतातील बदलत्या आर्थिक सल्लागार क्षेत्रात, दीर्घकालीन यश हे शिस्त, विश्वास आणि योग्य संस्थात्मक प्लॅटफॉर्मच्या ताकदीवर उभे असते. सूरज जगदाळे यांचा प्रवास याच वास्तवाचे दर्शन घडवतो. वयाच्या १८ व्या वर्षी ‘एलआयसी’ एजंट म्हणून सुरुवात करण्यापासून ते आज २११ कोटी रुपयांच्या म्युच्युअल फंड मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यापर्यंतचा त्यांचा २० वर्षांचा प्रवास चिकाटी, भागीदारी आणि पद्धतशीर पाठिंब्याची शक्ती दर्शवतो.
कोल्हापुरात प्रॉडक्शन टेक्नॉलॉजीमधील डिप्लोमा आणि त्यानंतर अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असतानाच सूरज यांनी आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. सेमिस्टरच्या सुट्ट्यांमध्येही ते ग्राहकांना भेटायचे आणि विमा पॉलिसींची विक्री करायचे. सन २०००-०१ मधील मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील मंदीमुळे जेव्हा पारंपरिक करिअरच्या वाटा कठीण झाल्या, तेव्हा त्यांनी पूर्णवेळ आर्थिक सेवा क्षेत्रात उतरण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. ज्या काळात या क्षेत्राकडे फारशा प्रतिष्ठेच्या नजरेने पाहिले जात नव्हते, त्या काळात त्यांनी दाखवलेल्या या ठाम विश्वासाने त्यांच्या भविष्यातील वाढीचा पाया रचला.
सन २००५ मध्ये त्यांनी छोट्या स्तरावर म्युच्युअल फंड वितरणाचे काम सुरू केले आणि सन २००६ मध्ये त्यांनी ‘एनजे वेल्थ’सोबत भागीदारी केली. ही साथ त्यांच्या व्यवसायासाठी एक महत्त्वाचे वळण ठरली. संशोधनावर आधारित फ्रेमवर्क, तंत्रज्ञानावर आधारित साधने आणि निरंतर प्रशिक्षणाच्या जोरावर त्यांनी आपली कार्यपद्धती अधिक भक्कम केली. सन २००८-०९ च्या मार्केट क्रॅशदरम्यान, मागे न हटता त्यांनी गरजेवर आधारित शिस्तबद्ध गुंतवणुकीच्या महत्त्वावर अधिक भर दिला.
सन २०१०-११पर्यंत, ‘सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर’चे मूळ मॉड्यूल्स पूर्ण केल्यानंतर म्युच्युअल फंड हा त्यांचा मुख्य केंद्रबिंदू बनला. आज ते ७५० हून अधिक कुटुंबांमधील १,२००पेक्षा जास्त ग्राहकांना सेवा देत आहेत. त्यांना पत्नी श्वेता जगदाळे यांच्यासह आठ जणांच्या टीमची साथ लाभली असून, त्यांचा मासिक ‘एसआयपी’ बुक १.७१ कोटी रुपये आहे. गुंतवणूकदार शिक्षणावर विशेष भर देऊन सन २०३०पर्यंत १,००० कोटी रुपयांचे ‘एयूएम’ गाठण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. शिस्त आणि योग्य प्लॅटफॉर्म कशा प्रकारे शाश्वत यश मिळवून देऊ शकतात, याचे सूरज जगदाळे यांचा हा प्रवास एक उत्तम उदाहरण आहे.
