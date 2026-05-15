Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

वयाच्या 18 व्या वर्षी ‘एलआयसी’ एजंट, आज 211 कोटी रुपयांच्या…; जाणून घ्या सूरज जगदाळे यांचा व्यवसायाचा प्रवास

भारतातील बदलत्या आर्थिक सल्लागार क्षेत्रात, दीर्घकालीन यश हे शिस्त, विश्वास आणि योग्य संस्थात्मक प्लॅटफॉर्मच्या ताकदीवर उभे असते. सूरज जगदाळे यांचा प्रवास याच वास्तवाचे दर्शन घडवतो.

Updated On: May 15, 2026 | 12:57 PM
वयाच्या 18 व्या वर्षी ‘एलआयसी’ एजंट, आज 211 कोटी रुपयांच्या...; जाणून घ्या सूरज जगदाळे यांचा व्यवसायाचा प्रवास

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : भारतातील बदलत्या आर्थिक सल्लागार क्षेत्रात, दीर्घकालीन यश हे शिस्त, विश्वास आणि योग्य संस्थात्मक प्लॅटफॉर्मच्या ताकदीवर उभे असते. सूरज जगदाळे यांचा प्रवास याच वास्तवाचे दर्शन घडवतो. वयाच्या १८ व्या वर्षी ‘एलआयसी’ एजंट म्हणून सुरुवात करण्यापासून ते आज २११ कोटी रुपयांच्या म्युच्युअल फंड मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यापर्यंतचा त्यांचा २० वर्षांचा प्रवास चिकाटी, भागीदारी आणि पद्धतशीर पाठिंब्याची शक्ती दर्शवतो.

 

कोल्हापुरात प्रॉडक्शन टेक्नॉलॉजीमधील डिप्लोमा आणि त्यानंतर अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असतानाच सूरज यांनी आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. सेमिस्टरच्या सुट्ट्यांमध्येही ते ग्राहकांना भेटायचे आणि विमा पॉलिसींची विक्री करायचे. सन २०००-०१ मधील मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील मंदीमुळे जेव्हा पारंपरिक करिअरच्या वाटा कठीण झाल्या, तेव्हा त्यांनी पूर्णवेळ आर्थिक सेवा क्षेत्रात उतरण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. ज्या काळात या क्षेत्राकडे फारशा प्रतिष्ठेच्या नजरेने पाहिले जात नव्हते, त्या काळात त्यांनी दाखवलेल्या या ठाम विश्वासाने त्यांच्या भविष्यातील वाढीचा पाया रचला.

सन २००५ मध्ये त्यांनी छोट्या स्तरावर म्युच्युअल फंड वितरणाचे काम सुरू केले आणि सन २००६ मध्ये त्यांनी ‘एनजे वेल्थ’सोबत भागीदारी केली. ही साथ त्यांच्या व्यवसायासाठी एक महत्त्वाचे वळण ठरली. संशोधनावर आधारित फ्रेमवर्क, तंत्रज्ञानावर आधारित साधने आणि निरंतर प्रशिक्षणाच्या जोरावर त्यांनी आपली कार्यपद्धती अधिक भक्कम केली. सन २००८-०९ च्या मार्केट क्रॅशदरम्यान, मागे न हटता त्यांनी गरजेवर आधारित शिस्तबद्ध गुंतवणुकीच्या महत्त्वावर अधिक भर दिला.

हे सुद्धा वाचा : 24 कॅरेट सोन्याने पार केला 1.62 लाखांचा टप्पा, चांदीची किंमत 3 लाखांच्या उंबऱ्यावर

सन २०१०-११पर्यंत, ‘सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर’चे मूळ मॉड्यूल्स पूर्ण केल्यानंतर म्युच्युअल फंड हा त्यांचा मुख्य केंद्रबिंदू बनला. आज ते ७५० हून अधिक कुटुंबांमधील १,२००पेक्षा जास्त ग्राहकांना सेवा देत आहेत. त्यांना पत्नी श्वेता जगदाळे यांच्यासह आठ जणांच्या टीमची साथ लाभली असून, त्यांचा मासिक ‘एसआयपी’ बुक १.७१ कोटी रुपये आहे. गुंतवणूकदार शिक्षणावर विशेष भर देऊन सन २०३०पर्यंत १,००० कोटी रुपयांचे ‘एयूएम’ गाठण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. शिस्त आणि योग्य प्लॅटफॉर्म कशा प्रकारे शाश्वत यश मिळवून देऊ शकतात, याचे सूरज जगदाळे यांचा हा प्रवास एक उत्तम उदाहरण आहे.

हे सुद्धा वाचा : पेट्रोल डिझेल कडाडले! कोणत्या शहरात स्वस्त आणि कुठे बसणार खिशाला फटका घ्या जाणून

Web Title: Learn more about the business journey of businessman suraj jagdale

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 12:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?
1

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?

RTE admission : पुणे जिल्ह्यात ‘आरटीई’च्या ३ हजाराहून अधिक जागा रिक्त; प्रवेशासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत
2

RTE admission : पुणे जिल्ह्यात ‘आरटीई’च्या ३ हजाराहून अधिक जागा रिक्त; प्रवेशासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत

दिवे घाटात हातात कोयते अन् बुलेटस्वारांचा धुडगूस; पोलिसांनी केली ‘ही’ मोठी कारवाई
3

दिवे घाटात हातात कोयते अन् बुलेटस्वारांचा धुडगूस; पोलिसांनी केली ‘ही’ मोठी कारवाई

मुळा-मुठा नदीकाठची गावे दूषित पाण्याच्या विळख्यात; 70 ते 80 गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर
4

मुळा-मुठा नदीकाठची गावे दूषित पाण्याच्या विळख्यात; 70 ते 80 गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Satara News : ठेवीदारांनी ‘या’ तारखेपर्यंत सातारा आर्थिक गुन्हे शाखेशी संपर्क साधा, पोलीस निरीक्षक हेमंतकुमार शहा यांचं आवाहन

Satara News : ठेवीदारांनी ‘या’ तारखेपर्यंत सातारा आर्थिक गुन्हे शाखेशी संपर्क साधा, पोलीस निरीक्षक हेमंतकुमार शहा यांचं आवाहन

May 17, 2026 | 03:09 PM
CM Joseph Vijay यांच्या यशाचा Rajinikanth यांना धक्का? घेतली विशेष Press Conference, म्हणाले “मी त्याला अभिनंदनही…”

CM Joseph Vijay यांच्या यशाचा Rajinikanth यांना धक्का? घेतली विशेष Press Conference, म्हणाले “मी त्याला अभिनंदनही…”

May 17, 2026 | 03:02 PM
India Bangladesh Relations : काय आहे Farakka Treaty करार? ज्यावरुन बांगलादेश झाला आक्रमक; भारतासमोर ठेवली ‘ही’ अट

India Bangladesh Relations : काय आहे Farakka Treaty करार? ज्यावरुन बांगलादेश झाला आक्रमक; भारतासमोर ठेवली ‘ही’ अट

May 17, 2026 | 03:00 PM
Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार

Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार

May 17, 2026 | 03:00 PM
Indian History: जुन्या काळात राजे-महाराजे सोन्या-चांदीच्या भांड्यांमध्येच जेवण का करायचे? जाणून घ्या यामागचं रहस्य!

Indian History: जुन्या काळात राजे-महाराजे सोन्या-चांदीच्या भांड्यांमध्येच जेवण का करायचे? जाणून घ्या यामागचं रहस्य!

May 17, 2026 | 02:46 PM
राष्ट्रवादीत अंतर्गत कलह, पार्थ पवारांनी घेतली फडणवीसांची भेट

राष्ट्रवादीत अंतर्गत कलह, पार्थ पवारांनी घेतली फडणवीसांची भेट

May 17, 2026 | 02:41 PM
Adhik Maas: अधिक मासाला का दिले गेले “धोंड्याचा मास” हे नाव? जाणून घ्या अधिक मासाचे महत्त्व

Adhik Maas: अधिक मासाला का दिले गेले “धोंड्याचा मास” हे नाव? जाणून घ्या अधिक मासाचे महत्त्व

May 17, 2026 | 02:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM