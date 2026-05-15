शिलाई मशिन, योजनेतून रोख 15 हजार देतो म्हणाला अन् 64 महिलांना गंडा घातला; नाशिकमधील धक्कादायक प्रकार

लासलगाव : विंचूर येथे दिव्यज्योत बहुउद्देशीय संस्थेमार्फत महिलांना मोफत शिवणकाम व ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण देण्याचे आमिष दाखवण्यात आले. तसेच सरकारच्या विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत शिलाई मशीन व १५ हजार रुपये रोख मिळवून देण्याचे सांगून ६४ महिलांकडून सुमारे अडीच लाख रुपये उकळल्याप्रकरणी तिघांविरोधात लासलगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा केला आहे.
याबाबत मनीषा कडलग (वय ३५) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून, संशयित संजय बोराळे (वय ४२), जयश्री बोराळे (वय ३५, दोघे रा. सोहम सिटी, लासलगाव) तसेच विशाल गरूड (वय ३३, रा. कोटमगाव) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादीनुसार, दि. ११ जून २०२५ ते १ मे २०२६ या कालावधीत संशयितांनी विंचूर येथील दिव्यज्योत बहुउद्देशीय संस्थेच्या कार्यालयात तसेच हनुमाननगर परिसरात महिलांना विविध योजनांचे आमिष दाखवले.
महिलांना मोफत प्रशिक्षण देऊन सरकारच्या विश्वकर्मा योजनेतून शिलाई मशीन, रोख रक्कम तसेच पिठ गिरणी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज आदी वस्तू फक्त २५ टक्के रक्कम भरून मिळतील, उर्वरित रक्कम संस्थेमार्फत व सरकारी अनुदानातून भरली जाईल, असे सांगून महिलांचा विश्वास संपादन करण्यात आला.
संशयितांनी हनुमाननगर येथील ३० महिलांचा बचत गट तयार करून काही महिलांना टेलरमार्फत प्रशिक्षणही दिले. तसेच १५ हजार रुपयांचे धनादेश देण्यात आले. त्यानंतर संस्थेचे सदस्य विशाल गरूड हे गावात येऊन पैसे घेऊन जातील, असे सांगण्यात आले. त्यानुसार फिर्यादी मनीषा कडलग यांनी विशाल गरूड याला फोन-पे अॅपद्वारे २० हजार रुपये दिले. तसेच ६४ महिलांनी प्रत्येकी ३ हजार ५०० ते १० हजार रुपयांपर्यंत रक्कम ऑनलाईन दिल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
संस्थेच्या नावाने पावत्याही दिल्या मात्र नंतर…
संशयितांनी महिलांकडून एकूण अंदाजे २ लाख ५० हजार रुपये स्वीकारून संस्थेच्या नावाने पावत्या दिल्या. मात्र, ठरल्याप्रमाणे कोणतीही वस्तू न देता वेळोवेळी उडवाउडवीची उत्तरे देत फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच निफाड, सिन्नर, येवला व इतर तालुक्यांतील अनेक महिलांकडूनही अशाच प्रकारे पैसे गोळा केल्याचे समोर आले आहे.
धक्कादायक ! जीवे मारण्याची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; पीडितेच्याच घरी केलं कृत्य अन्…