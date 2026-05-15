शिलाई मशिन, योजनेतून रोख 15 हजार देतो म्हणाला अन् 64 महिलांना गंडा घातला; नाशिकमधील धक्कादायक प्रकार

संशयितांनी महिलांकडून एकूण अंदाजे २ लाख ५० हजार रुपये स्वीकारून संस्थेच्या नावाने पावत्या दिल्या. मात्र, ठरल्याप्रमाणे कोणतीही वस्तू न देता वेळोवेळी उडवाउडवीची उत्तरे देत फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 01:19 PM
योजनांच्या आमिषाने महिलांची लाखो रुपयांची फसवणूक

लासलगाव : विंचूर येथे दिव्यज्योत बहुउद्देशीय संस्थेमार्फत महिलांना मोफत शिवणकाम व ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण देण्याचे आमिष दाखवण्यात आले. तसेच सरकारच्या विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत शिलाई मशीन व १५ हजार रुपये रोख मिळवून देण्याचे सांगून ६४ महिलांकडून सुमारे अडीच लाख रुपये उकळल्याप्रकरणी तिघांविरोधात लासलगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा केला आहे.

याबाबत मनीषा कडलग (वय ३५) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून, संशयित संजय बोराळे (वय ४२), जयश्री बोराळे (वय ३५, दोघे रा. सोहम सिटी, लासलगाव) तसेच विशाल गरूड (वय ३३, रा. कोटमगाव) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादीनुसार, दि. ११ जून २०२५ ते १ मे २०२६ या कालावधीत संशयितांनी विंचूर येथील दिव्यज्योत बहुउद्देशीय संस्थेच्या कार्यालयात तसेच हनुमाननगर परिसरात महिलांना विविध योजनांचे आमिष दाखवले.

महिलांना मोफत प्रशिक्षण देऊन सरकारच्या विश्वकर्मा योजनेतून शिलाई मशीन, रोख रक्कम तसेच पिठ गिरणी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज आदी वस्तू फक्त २५ टक्के रक्कम भरून मिळतील, उर्वरित रक्कम संस्थेमार्फत व सरकारी अनुदानातून भरली जाईल, असे सांगून महिलांचा विश्वास संपादन करण्यात आला.

संशयितांनी हनुमाननगर येथील ३० महिलांचा बचत गट तयार करून काही महिलांना टेलरमार्फत प्रशिक्षणही दिले. तसेच १५ हजार रुपयांचे धनादेश देण्यात आले. त्यानंतर संस्थेचे सदस्य विशाल गरूड हे गावात येऊन पैसे घेऊन जातील, असे सांगण्यात आले. त्यानुसार फिर्यादी मनीषा कडलग यांनी विशाल गरूड याला फोन-पे अॅपद्वारे २० हजार रुपये दिले. तसेच ६४ महिलांनी प्रत्येकी ३ हजार ५०० ते १० हजार रुपयांपर्यंत रक्कम ऑनलाईन दिल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.

संस्थेच्या नावाने पावत्याही दिल्या मात्र नंतर…

संशयितांनी महिलांकडून एकूण अंदाजे २ लाख ५० हजार रुपये स्वीकारून संस्थेच्या नावाने पावत्या दिल्या. मात्र, ठरल्याप्रमाणे कोणतीही वस्तू न देता वेळोवेळी उडवाउडवीची उत्तरे देत फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच निफाड, सिन्नर, येवला व इतर तालुक्यांतील अनेक महिलांकडूनही अशाच प्रकारे पैसे गोळा केल्याचे समोर आले आहे.

Published On: May 15, 2026 | 01:19 PM

वाढत्या पेट्रोलचा भार सहन होईना! EV च्या मागणीत तुफान वाढ, भारतात वेगाने बदलत आहे Auto Sector

May 15, 2026 | 01:19 PM
शिलाई मशिन, योजनेतून रोख 15 हजार देतो म्हणाला अन् 64 महिलांना गंडा घातला; नाशिकमधील धक्कादायक प्रकार

May 15, 2026 | 01:19 PM

WhatsApp Update: यूजर्सची प्रायव्हसी होणार आणखी मजबूत! कंपनी घेऊन आली नवं फीचर, AI चॅट्स आता पूर्णपणे सुरक्षित

वयाच्या 18 व्या वर्षी 'एलआयसी' एजंट, आज 211 कोटी रुपयांच्या…; जाणून घ्या सूरज जगदाळे यांचा व्यवसायाचा प्रवास

Mahalakshmi Temple: श्रद्धा आणि वास्तुकलेचा सुंदर संगम; जाणून घ्या महालक्ष्मी मंदिराचा इतिहास

संतापजनक! बस डेपोत ST चालकाची अरेरावी; चौकशी करणाऱ्या प्रवाशाला लगावली कानशिलात, Video Viral

BRICS 2026: 'आता अमेरिका दादागिरी करत आहे…' भारत भूमीवर पोहोचताच इराणच्या संतापाचा स्फोट; अराघची यांनी व्यक्त केला रोष

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

