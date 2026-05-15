धक्कादायक ! जीवे मारण्याची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; पीडितेच्याच घरी केलं कृत्य अन्...

नाशिक : शहरातील सातपूर आणि गंगापूर परिसरात अल्पवयीन मुलींना धमकावून त्यांच्यावर अत्याचार केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. यातील एका घटनेत पीडित मुलगी गर्भवती राहिली असून, दोन्ही प्रकरणांतील संशयितांविरुद्ध पोलिसांनी पोक्सो कायद्यान्वये कठोर कारवाई सुरू केली आहे.
सातपूर येथील कामगारनगर भागात राहणाऱ्या १२ वर्षीय मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी सौरभ दीपक निंबाळकर (वय २०, रा. गणेश चौक, सातपूर) याला पोलिसांनी अटक केली आहे. १२ मे २०२६ रोजी सायंकाळी ४:३० च्या सुमारास पीडिता घराबाहेर असताना सौरभने तिला ‘माझ्याकडे कोयता आहे’ असे म्हणून जिवे मारण्याची धमकी दिली. संशयिताने पीडितेला जबरीने आपल्या घरात ओढून नेले आणि तिचे तोंड दाबून तिच्याशी अश्लील वर्तन केले. याप्रकरणी सातपूर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता आणि पोक्सो कायद्याच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करून आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत.
दुसरी घटना, गंगापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील दत्तचौक परिसरात उघडकीस आली आहे. येथे राहणाऱ्या लहू संपत खंदारे (वय २०) याने एका अल्पवयीन मुलीच्या परिस्थितीचा फायदा घेत तिच्यावर वारंवार अत्याचार केले.
पीडितेच्याच घरी नराधमाने केला अत्याचार
पीडितेचे आई-वडील कामानिमित्त बाहेर असताना ऑक्टोबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या काळात संशयिताने तिला ‘द मॅक्स कॅफे’च्या पोटमाळ्यावर तसेच तिच्या घरी नेऊन अत्याचार केले. या अत्याचारामुळे पीडित मुलगी गर्भवती राहिली आहे. संशयिताने पीडितेला जिवे मारण्याची धमकी दिली होती. या प्रकरणी गंगापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, सध्या आरोपी फरार आहे. पोलीस पथके त्याचा शोध घेत आहेत.
