Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Mumbai Pcmc Municipal Election 2026 Despite Being In The Mahayuti Alliance Ajit Pawar Is Fighting Against The Bjp His Prestige Is At Stake In Pimpri

Explainer: महायुतीत असूनही अजित पवारांची भाजपविरोधी लढत; राजकारण आणि सत्तासमीकरणे

अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी शरद पवार गटाशी युती करून पिंपरी चिंचवड आणि पुणे महानगरपालिका निवडणुका लढवत आहे. पुण्यात पवारांची मजबूत पकड असल्याचे मानले जाते.

Updated On: Jan 05, 2026 | 04:57 PM
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, PCMC Election 2026,

Mumbai-PCMC Municipal Election 2026: महायुतीत असूनही अजित पवारांची भाजपविरोधी लढत; पिंपरीत प्रतिष्ठा पणाला

Follow Us:
Follow Us:
  • मुंबई आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये अजित पवारांची भाजपच्या विरोधात लढत
  • अजित पवारांची पिंपरीमध्ये प्रतिष्ठा पणाला
  • भाजप–राष्ट्रवादीमध्ये तणाव कसा वाढला?
Municipal Election 2026 Explainer : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचा भाग आहे. महायुतीतील घटक पक्ष असतानाही अजित पवारांची राष्ट्रवादी मुंबई आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपविरुद्ध निवडणूक लढवत आहे. नवाब मलिक यांचा मुंबईत भाजपला विरोध आणि राष्ट्रवादीचा पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजपला विरोध यामुळे ही आघाडी अपयशी ठरली. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत अजित पवारांचा पक्ष भाजपशी थेट स्पर्धेत नाही, परंतु पिंपरी चिंचवडमध्ये ४४ जागांवर राष्ट्रवादी आणि भाजप यांच्यात थेट लढत होणार आहे. निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होताच, अजित पवार भाजपला हरवू शकतील का याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. पिंपरी चिंचवड हे अजित पवारांचा बालेकिल्ला असल्याचे मानले जाते.

भाजपच्या हातून परळी निसटली? पंकजा मुंडेंच्या ‘या’ वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

अजित दादांची पिंपरीमध्ये प्रतिष्ठा

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत (PCMC) ३२ वॉर्ड आहेत. प्रत्येक वॉर्डमधून चार नगरसेवक निवडून येतील. परिणामी, एकूण नगरसेवकांची संख्या १२८ इतकी आहे. राजकीय पक्ष प्रत्येक प्रभागासाठी चार उमेदवारांचे पॅनेल उभे करतात. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) निवडणुकीत ४४ जागांसाठी भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांमध्ये थेट लढत होणार आहे. २०२६ च्या पिंपरी चिंचवड निवडणुकीसाठी एकूण ६९२ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. भाजपचे दोन उमेदवार, रवी लांडगे आणि सुप्रिया चांदगुडे हे बिनविरोध निवडून आले. पिंपरी चिंचवड निवडणूक देखील महत्त्वाची बनली आहे कारण अजित पवार यांनी या महापालिकेचा उल्लेख करून भाजपवर हल्ला केला होता, ज्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता.

भाजप–राष्ट्रवादीमध्ये तणाव कसा वाढला?

केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसवर गुन्हेगारांना उमेदवारी दिल्याचा आरोप केल्यानंतर भाजप आणि राष्ट्रवादीमधील तणाव वाढला. या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना अजित पवार यांनी अप्रत्यक्षपणे भाजपवर निशाणा साधत, ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचे आरोप करणारेच आज आमचे युतीतील भागीदार असल्याचे विधान केले. दोष सिद्ध होईपर्यंत कोणीही गुन्हेगार ठरत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

“शिक्षकांना शिकवू द्या, विद्यार्थ्यांना शिकू द्या”, ऑनलाइन कामांच्या जाचाविरोधात शिक्षकांचा एल्गार

पवारांचे हे वक्तव्य भाजपवर पलटवार म्हणून पाहिले गेले. यावर महाराष्ट्र भाजप अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत, हे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपसाठीच आहे का, असा सवाल उपस्थित केला. तसेच, “आम्ही बोलायला लागलो तर त्यांना खूप त्रास होईल,” असा इशाराही दिला. दरम्यान, अजित पवार यांनी पिंपरी-चिंचवडमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा करत, याचे पुरावे असल्याचे सांगितले. या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे भाजप आणि राष्ट्रवादीतील राजकीय संघर्ष अधिकच तीव्र झाला असून पिंपरी-चिंचवडची निवडणूक लढाई हाय-व्होल्टेज बनली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपली ताकद दाखवली, भाजपने मोठा दावा केला

अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी शरद पवार गटाशी युती करून पिंपरी चिंचवड आणि पुणे महानगरपालिका निवडणुका लढवत आहे. पुण्यात पवारांची मजबूत पकड असल्याचे मानले जाते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने पुण्यातील आपला बालेकिल्ला जपण्यावर आणि महानगरपालिकांमध्ये पुन्हा सत्तेत येण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, तर भाजप पिंपरी-चिंचवड युनिटचे अध्यक्ष शत्रुघ्न काटे म्हणाले की, “ही निवडणूक प्रामुख्याने भाजप आणि राष्ट्रवादी यांच्यात आहे हे खरे आहे. ही भाजप आणि राष्ट्रवादी यांच्यात थेट लढत असेल. परंतु आम्हाला राष्ट्रवादीला पराभूत करण्याचा विश्वास आहे. तर ” राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पिंपरी-चिंचवड नेते योगेश बहल म्हणाले, “ती थेट लढत असो किंवा बहुपक्षीय लढत असो, आम्हाला भाजप उमेदवारांना पराभूत करू,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

भाजपने राष्ट्रवादीकडून सत्ता हिसकावून घेतली

२०१७ ते २०२२ पर्यंत पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजप सत्तेत होता. २०१७ च्या निवडणुकीत पक्षाने १२८ सदस्यांच्या सभागृहात ७८ नगरसेवक जिंकून प्रचंड विजय मिळवला. यामुळे राष्ट्रवादीला सत्तेतून बाहेर काढण्यात आले. यापूर्वी, राष्ट्रवादीने २५ वर्षे नगरपालिका संस्थेवर राज्य केले होते. आता, राष्ट्रवादी भाजपला सत्तेतून बाहेर काढून पुन्हा सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करत आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये ४४ जागांवर भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये थेट लढत असताना, नवाब मलिक हे मुंबईत भाजपमधील तणाव वाढवत आहेत. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा किंगमेकर असल्याचा दावा केला आहे.

 

Web Title: Mumbai pcmc municipal election 2026 despite being in the mahayuti alliance ajit pawar is fighting against the bjp his prestige is at stake in pimpri

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 04:57 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM