Thane : मीटर गटारापलीकडे जाऊन नागरिकांना सुविधा दिल्या – मयूर पाटील

शिवसेना भाजप महायुतीचे प्रभाग क्रमांक ४ ब चे उमेदवार मयूर पाटील यांचा उंबराळी परिसरात डोअर टू डोअर प्रचार सुरू आहे. मीटर आणि गटारापलीकडे जाऊन नागरिकांना प्रत्यक्ष सुविधा दिल्याचा दावा मयूर पाटील यांनी यावेळी केला आहे.

Updated On: Jan 06, 2026 | 03:51 PM

Published On: Jan 06, 2026 | 03:51 PM

