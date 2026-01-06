Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

T20 World Cup 2026: बांगलादेश टीम वर्ल्डकप खेळायला भारतात येणार? ICC समोर मांडला नवा प्लॅन; नेमकं काय घडलं

बांगलादेशने आयसीसीला त्यांचे सामने श्रीलंकेत हलवण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणाबाबत आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. ज्यामुळे बांगलादेश संघ त्यांचे सर्व सामने भारतात खेळू शकतो.

Updated On: Jan 06, 2026 | 09:01 PM
बांगलादेश टीम वर्ल्डकप खेळायला भारतात येणार? ICC समोर मांडला नवा प्लॅन (Photo Credit - X)

बांगलादेश टीम वर्ल्डकप खेळायला भारतात येणार? ICC समोर मांडला नवा प्लॅन (Photo Credit - X)

  • बांगलादेश टीम वर्ल्डकप खेळायला भारतात येणार?
  • ICC समोर मांडला नवा प्लॅन
  • नेमकं काय घडलं
T20 World Cup 2026 News Marathi: बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड आता २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेसाठी भारतात आपले सामने खेळू इच्छित नाही. यामागील कारण म्हणजे मुस्तफिजुर रहमानला आयपीएल २०२६ मधून वगळण्यात आले आहे. बांगलादेशने आयसीसीला त्यांचे सामने श्रीलंकेत हलवण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणाबाबत आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे, ज्यामुळे बांगलादेश संघ त्यांचे सर्व सामने भारतात खेळू शकतो. बीसीसीआय, आयसीसी आणि बीसीबी यांच्यात एक बैठक झाली आहे.

बीसीबी आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करणार

मुस्तफिजुर रहमानला आयपीएलमधून वगळण्यात आल्यानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड संतापले आहे. बीसीसीआयवर नाराजी असल्याने ते त्यांचे सामने भारतात खेळू इच्छित नाहीत. त्यानंतर आयसीसीने बीसीसीआय आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डासोबत बैठक घेतली आहे. द टेलिग्राफच्या वृत्तानुसार, त्या बैठकीत आयसीसीने बीसीबीला आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले. आयसीसीला वेळापत्रकात कोणतेही मोठे बदल नको आहेत.

मुस्तफिजूर रहमान IPL वाद! कोणाच्या आदेशावरून बांगलादेशच्या गोलंदाजाला दाखवला बाहेरचा रस्ता 

तथापि, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने स्पष्ट केले आहे की ते या प्रकरणाचा विचार करतील आणि त्यांच्या सरकारशी सल्लामसलत करतील. बीसीबीने हे देखील स्पष्ट केले आहे की ते शेवटी बांगलादेश सरकारच्या निर्णयाचे पालन करतील. तथापि, बीसीबीने परिस्थिती सुधारण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

बीसीसीआयशी कोणीही गोंधळ घालू इच्छित नाही

आयसीसीच्या एका अधिकाऱ्याने बैठकीबद्दल सांगितले की, “आयसीसी बांगलादेशला भारतात खेळण्यासाठी राजी करण्याचा प्रयत्न करेल. हे फक्त दोन संघांबद्दल नाही; त्यात चाहते, प्रसारक आणि प्रवासी माध्यमांचाही समावेश आहे… सर्व बोर्डांना माहित आहे की केवळ भारताविरुद्धच्या सामन्यांमुळेच त्यांची तिजोरी भरली जाईल. म्हणून, बीसीसीआयशी चांगले संबंध राखणे चांगले.” तथापि, या अहवालानुसार, आयसीसीने प्लॅन बी वर काम सुरू केले आहे.

भारतात खेळवले जाणारे चार सामने

टी-२० विश्वचषक ७ फेब्रुवारी रोजी भारत आणि श्रीलंकेत सुरू होईल. बांगलादेश त्यांचे चार लीग सामने कोलकाता येथे आणि एक मुंबईत खेळेल. बांगलादेशचे लीग सामने वेस्ट इंडिज (७ फेब्रुवारी), इटली (९ फेब्रुवारी) आणि इंग्लंड (१४ फेब्रुवारी) विरुद्ध कोलकाता येथे आणि नेपाळ (१७ फेब्रुवारी) मुंबईत आहेत. इटली, नेपाळ, इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिजसह बांगलादेश गट क मध्ये आहे.

ICC च्या प्रतिसादानंतरच बांग्लादेश पुढील पाऊल उचलणार, 2026 च्या T20 विश्वचषकाबाबत सस्पेन्स कायम

बीसीबीने आयसीसीला लिहिले पत्र 

याआधी, रविवारी, बीसीबीने आयसीसीला पत्र लिहून बांगलादेशचे सामने भारताऐवजी श्रीलंकेत आयोजित करण्याची विनंती केली होती. खेळाडूंच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव, बीसीबीने स्थळ बदलण्याची विनंती केली होती. मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएलमधून वगळण्यात आल्यानंतर बीसीबी अस्वस्थ आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) आयपीएल फ्रँचायझी कोलकाता नाईट रायडर्स (केकेआर) ला बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला संघातून वगळण्यास सांगितल्यानंतर भारत आणि बांगलादेशमधील वाद वाढला. गेल्या महिन्यात झालेल्या मिनी-लिलावात केकेआरने मुस्तफिजूरला ₹९.२० कोटींना खरेदी केले होते. तथापि, बीसीसीआयच्या सूचनांनुसार केकेआरने बांगलादेशी गोलंदाजाला संघातून वगळले.

Published On: Jan 06, 2026 | 09:01 PM

