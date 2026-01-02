Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

BMC Election 2026: शिंदेंच्या शिवसेनेत बंडखोरी, विभागप्रमुखांसह सुमारे 200 पदाधिकाऱ्यांचे सामूहिक राजीनामे

राज्याच्या राजकारणातून मोठी बातमी समोर येते, सर्वाधिक बंडखोरी ही शिंदेंच्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. मुंबईत शिंदेंच्या शिवसेनेतून 35 ते 40 ठिकाणी बंडखोरी झाली आहे.

Updated On: Jan 02, 2026 | 01:34 PM
शिंदेंच्या शिवसेनेत बंडखोरी, विभागप्रमुखांसह सुमारे 200 पदाधिकाऱ्यांचे सामूहिक राजीनामे

शिंदेंच्या शिवसेनेत बंडखोरी, विभागप्रमुखांसह सुमारे 200 पदाधिकाऱ्यांचे सामूहिक राजीनामे

Follow Us:
Follow Us:
  • गोरेगाव-दिंडोशीमध्ये शिवसेनेला धक्का
  • अर्ज मार्ग घेण्याचा शेवटचा दिवस
  • सर्वाधिक बंडखोरी ही शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये
महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज मागे घेण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक असताना, महायुतीच्या नेत्यांची धाकधूक वाढल्याचं पाहायला मिळत आहे. यामध्ये सर्वाधिक बंडखोरी ही शिंदेंच्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. मुंबईत शिंदेंच्या शिवसेनेतून ३५ ते ४० ठिकाणी बंडखोरी झाली आहे आणि प्रत्येकालाच आपण निवडून येण्याची खात्री आहे. त्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांसमोर डोकेदुखी वाढली असून त्याच वेळी, गोरेगाव दिंडोशीमध्ये, विभागप्रमुखांसह २०० जणांनी राजीनामा दिल्याची मोठी बातमी समोर येत आहे.

 

अर्ज मार्ग घेण्याचा शेवटचा दिवस

महायुतीच्या अनेक उमेदवारांनी अद्याप उमेदवारी अर्ज मागे घेतला नाही. शिंदेंच्या अनेक शिवसेनेच्या नेत्यांनी अर्ज मागे घेतले नाहीत.दरम्यान, अनेक बंडखोरांनी आम्ही निवडून येणार असल्याचे सांगत अर्ज मागे घेणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याची माहिती मिळत आहे. या बंडखोरांना समजवण्यासाठी नेत्यांची एक फळीच कामाला लागली आहे. परिणामी शिंदेंच्य शिवसेनेसमोर बंडोबांचं मोठे आव्हान आहे.

गोरेगाव-दिंडोशीमध्ये शिवसेनेला धक्का

शिंदेंच्या शिवसेनेचे गोरेगाव आणि दिंडोशी विधानसभा प्रमुख गणेश शिंदे हे पक्षातील सर्व सदस्य राजीनामा देत आहेत. मुलगी श्रेया शिंदे हिने अपक्ष अर्ज भरला आहे आणि ती माघार घेणार नाही अशी गणेश शिंदे यांची भूमिका आहे. गोरेगाव हिंदूश्री विभागाच्या शाखा प्रमुख गणेश शिंदे यांच्यासह, गटात प्रमुख आणि अनेक प्रमुख अधिकारी राजीनामा देत असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे महानगरपालिका निवडणुकीच्या आधी गोरेगाव दिंडोशी भागात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मोठा धक्का बसल्याचं चित्र आहे.

गोरेगाव विधानसभेत शिवसेना शिंदे गटाला मोठा धक्का बसला असून पक्षात नव्याने पदावर येऊन उमेदवारी न दिल्याने जुने शिवसैनिक संतप्त आहेत. त्यामुळे विभागप्रमुखांसह सुमारे २०० अधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामा दिला आहे. गोरेगाव दिंडोशी भागात दोन्ही प्रभागात तयारी असताना एक जागा भाजप आणि एक जागा शिवसेनेच्या वाट्याला आली. त्यामुळे सेनेमध्ये पक्षांतर्गत नाराजी वाढल्याचं दिसून आलं.

प्रभाग ५४ शिंदे गटकाडे असतानाही विधानसभा मतदारसंघ भाजपच्या सोपवल्यामुळे असंतोष निर्माण झाला असल्याची माहिती आहे. विधानसभा विभाग प्रमुख गणेश शिंदे यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे महिला उपविभाग प्रमुख सोनल हडकर यांच्यासह शाखा समन्वयक आणि इतर अनेक अधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामे सादर केले.

Web Title: Bmc election eknath shinde shivsena rebel candidates vs mahayuti bjp mumbai

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 01:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस
1

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
2

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश
3

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
4

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM