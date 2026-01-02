BMC Election 2026: शिंदेंच्या शिवसेनेत बंडखोरी, विभागप्रमुखांसह सुमारे 200 पदाधिकाऱ्यांचे सामूहिक राजीनामे

महायुतीच्या अनेक उमेदवारांनी अद्याप उमेदवारी अर्ज मागे घेतला नाही. शिंदेंच्या अनेक शिवसेनेच्या नेत्यांनी अर्ज मागे घेतले नाहीत.दरम्यान, अनेक बंडखोरांनी आम्ही निवडून येणार असल्याचे सांगत अर्ज मागे घेणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याची माहिती मिळत आहे. या बंडखोरांना समजवण्यासाठी नेत्यांची एक फळीच कामाला लागली आहे. परिणामी शिंदेंच्य शिवसेनेसमोर बंडोबांचं मोठे आव्हान आहे.
शिंदेंच्या शिवसेनेचे गोरेगाव आणि दिंडोशी विधानसभा प्रमुख गणेश शिंदे हे पक्षातील सर्व सदस्य राजीनामा देत आहेत. मुलगी श्रेया शिंदे हिने अपक्ष अर्ज भरला आहे आणि ती माघार घेणार नाही अशी गणेश शिंदे यांची भूमिका आहे. गोरेगाव हिंदूश्री विभागाच्या शाखा प्रमुख गणेश शिंदे यांच्यासह, गटात प्रमुख आणि अनेक प्रमुख अधिकारी राजीनामा देत असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे महानगरपालिका निवडणुकीच्या आधी गोरेगाव दिंडोशी भागात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मोठा धक्का बसल्याचं चित्र आहे.
गोरेगाव विधानसभेत शिवसेना शिंदे गटाला मोठा धक्का बसला असून पक्षात नव्याने पदावर येऊन उमेदवारी न दिल्याने जुने शिवसैनिक संतप्त आहेत. त्यामुळे विभागप्रमुखांसह सुमारे २०० अधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामा दिला आहे. गोरेगाव दिंडोशी भागात दोन्ही प्रभागात तयारी असताना एक जागा भाजप आणि एक जागा शिवसेनेच्या वाट्याला आली. त्यामुळे सेनेमध्ये पक्षांतर्गत नाराजी वाढल्याचं दिसून आलं.
प्रभाग ५४ शिंदे गटकाडे असतानाही विधानसभा मतदारसंघ भाजपच्या सोपवल्यामुळे असंतोष निर्माण झाला असल्याची माहिती आहे. विधानसभा विभाग प्रमुख गणेश शिंदे यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे महिला उपविभाग प्रमुख सोनल हडकर यांच्यासह शाखा समन्वयक आणि इतर अनेक अधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामे सादर केले.