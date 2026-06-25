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Robotic Knee Replacement: मुंबईत पहिल्यांदाच महापालिका रुग्णालयात मोफत रोबोटिक गुडघा प्रत्यारोपण; दोन शस्त्रक्रिया यशस्वी

Updated On: Jun 25, 2026 | 10:05 AM IST
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सारांश

Health News : मुंबईतील कांदिवली येथील बीडीबीए रुग्णालयाने प्रथमच दोन मोफत रोबोटिक गुडघा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे करून सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात नवा आदर्श निर्माण केला आहे.

Robotic Knee Replacement: मुंबईत पहिल्यांदाच महापालिका रुग्णालयात मोफत रोबोटिक गुडघा प्रत्यारोपण; दोन शस्त्रक्रिया यशस्वी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • खासगी रुग्णालयात सुमारे ४ लाख रुपये खर्चाची शस्त्रक्रिया महापालिका रुग्णालयात मोफत करण्यात आली.
  • गुडघेदुखीने त्रस्त दोन रुग्णांवर रोबोटिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने यशस्वी उपचार करण्यात आले.
  • अत्याधुनिक उपचार सर्वसामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांपर्यंत पोहोचवण्याचा महत्त्वाचा टप्पा.
खासगी रुग्णालयात सुमारे चार लाख रुपये खर्च येणारी अत्याधुनिक रोबोटिक गुडघा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया आता सर्वसामान्य रुग्णांसाठीही उपलब्ध होऊ लागली आहे. कांदिवली येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (बीडीबीए) रुग्णालयाने पहिल्यांदाच दोन यशस्वी रोव्हेटिक पूर्णतः गुडाघा, सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया मोफत करून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत नवा टप्पा गाठला आहे. गेली आठ वर्षे दोन्ही गुडघ्यांच्या तीव्र वेदनांनी त्रस्त असलेल्या ५२ वर्षीय नागम्मा हिराना यांना चालणेही कठीण झाले होते.

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उपचारांनंतर महिलांना मिळाली वेदनेपासून मुक्ती

गुडघ्यातील गंभीर विकृतीमुळे हिराना यांच्या पायांचा आकारही बदलला होता. आर्थिक अडचणीमुळे शस्त्रक्रिया करणे शक्य नसल्याने त्या वेदना सहन करत होत्या. बीडीबीए रुग्णालयात त्यांच्यावर रोबोटिक साहाय्याने यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात तंत्रज्ञानाच्या आली आणि विकृतीही पूर्णपणे दुरुस्त करण्यात आली. तसेच निर्मला कोळी या रुग्णालाही गेल्या पाच वर्षांपासून गुडघेदुखीचा त्रास होता. त्यांना दोन वर्षांपासून दैनंदिन कामे करणेही कठीण झाले होते. त्यांच्यावरही मोफत रोबोटिक गुडघा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करण्यात आली. ही कामगिरी अस्थिरोग विभागाचे प्रमुख डॉ. अमित धोंड आणि त्यांच्या शस्त्रक्रिया, भूलतज्ज्ञ, परिचारिका व सहाय्यक पथकाने यशस्वीपणे पार पाडली.

तंत्रज्ञानाची वैशिष्ट्ये

  • रोबोटिक तंत्रज्ञानामुळे शस्त्रक्रियेतील अचूकता वाढते, ऊतींचे नुकसान कमी होते, रुग्ण लवकर बरा होतो आणि उपचारांचे परिणाम अधिक चांगले मिळतात.
  • महागड्या आणि अत्याधुनिक उपचारांचा लाभआर्थिकदृष्ट्‌या दुर्बल रुग्णांनाही मिळू शकतो, हे बीडीबीए रुग्णालयाने सिद्ध करून दाखविले आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी हा एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड मानला जात आहे.
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वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अजय गुप्ता यांनी सांगितलं की, “८८ अत्याधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञान हे केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम रुग्णांपुरते मर्यादित राहू नये, हा आमचा प्रयत्न आहे. रोबोटिक गुडघा प्रत्यारोपणासारखी सुमारे चार लाख रुपये खर्चाची शस्त्रक्रिया महापालिका रुग्णालयात पूर्णपणे मोफत करून आम्ही सर्वसामान्य रुग्णांसाठी नवी आशा निर्माण केली आहे”.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Free robotic knee replacement surgeries successfully performed at bdba hospital mumbai

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Published On: Jun 25, 2026 | 10:00 AM

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