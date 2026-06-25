Robotic Knee Replacement: मुंबईत पहिल्यांदाच महापालिका रुग्णालयात मोफत रोबोटिक गुडघा प्रत्यारोपण; दोन शस्त्रक्रिया यशस्वी

‘तुकाराम मुंढेंच्या बदलीसाठी 250 कोटींची सुपारी, पुढील आठवड्यात…’; जितेंद्र आव्हाडांनी नेमकं काय म्हटलं?
उपचारांनंतर महिलांना मिळाली वेदनेपासून मुक्ती
गुडघ्यातील गंभीर विकृतीमुळे हिराना यांच्या पायांचा आकारही बदलला होता. आर्थिक अडचणीमुळे शस्त्रक्रिया करणे शक्य नसल्याने त्या वेदना सहन करत होत्या. बीडीबीए रुग्णालयात त्यांच्यावर रोबोटिक साहाय्याने यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात तंत्रज्ञानाच्या आली आणि विकृतीही पूर्णपणे दुरुस्त करण्यात आली. तसेच निर्मला कोळी या रुग्णालाही गेल्या पाच वर्षांपासून गुडघेदुखीचा त्रास होता. त्यांना दोन वर्षांपासून दैनंदिन कामे करणेही कठीण झाले होते. त्यांच्यावरही मोफत रोबोटिक गुडघा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करण्यात आली. ही कामगिरी अस्थिरोग विभागाचे प्रमुख डॉ. अमित धोंड आणि त्यांच्या शस्त्रक्रिया, भूलतज्ज्ञ, परिचारिका व सहाय्यक पथकाने यशस्वीपणे पार पाडली.
तंत्रज्ञानाची वैशिष्ट्ये
वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अजय गुप्ता यांनी सांगितलं की, “८८ अत्याधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञान हे केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम रुग्णांपुरते मर्यादित राहू नये, हा आमचा प्रयत्न आहे. रोबोटिक गुडघा प्रत्यारोपणासारखी सुमारे चार लाख रुपये खर्चाची शस्त्रक्रिया महापालिका रुग्णालयात पूर्णपणे मोफत करून आम्ही सर्वसामान्य रुग्णांसाठी नवी आशा निर्माण केली आहे”.
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