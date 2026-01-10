Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Mumbai »
  • Gunratna Sadavarte On Raj And Uddhav Thackeray Raj Thackeray Is A Loudmouth Baba His Voice Is Like A Trumpet

“राज ठाकरे यांच्या कायदेशीर मुसक्या…, श्रीमुखातून माणसाची औलाद “, सदावर्तेंचा राज-उद्धव ठाकरेंवर जोरदार हल्लाबोल

Gunratna Sadavarte :  11 जानेवारी रोजी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची शिवतीर्थावर संयुक्त सभा होणार आहे. या सभेवर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी विरोध दर्शविला आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 04:25 PM
"राज ठाकरे यांच्या कायदेशीर मुसक्या..., श्रीमुखातून माणसाची औलाद ", सदावर्तेंचा राज-उद्धव ठाकरेंवर जोरदार हल्लाबोल

"राज ठाकरे यांच्या कायदेशीर मुसक्या..., श्रीमुखातून माणसाची औलाद ", सदावर्तेंचा राज-उद्धव ठाकरेंवर जोरदार हल्लाबोल

Follow Us:
Follow Us:

Gunratna Sadavarte on Raj and Uddhav Thackeray : राज्यात सध्या महानगरपालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असून 15 जानेवारील 29 महापालिकांसाठी मतदान होणार आहे तर 16 जानेवारीला या निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे. या निवडणुकीसाठी युती आणि आघाडी झाल्याचे समोर आले असून उद्या म्हणजेच 11 जानेवारीला शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची शिवतीर्थावर सभा होणार आहे. याचदरम्यान आता या सभेला वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी विरोध दर्शविला आहे.

मुंबईतील सभेवर मोठं संकट…

गुणरत्न सदावर्ते हे राज्यात नेहमीच चर्चेत असतात. त्यांनी याआधी मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे यांना देखील विरोध केला होता. त्यानंतर आता त्यांनी ठाकरेंच्या सभेलाही विरोध केला आहे. त्यामुळे आता नेमके काय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच या सभेवरून राज आणि उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल केला आहे. राज ठाकरेंना पर्यावरणाचा पुळका असल्याचे दिसतं आहे. एक बोट दुसरीकडे दाखवता मात्र ४ बोट आपल्याकडे असतात. उच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार तिथे राजकीय पक्षांना हक्काने सभा घेण्याचा अधिकार देण्यात आला नाही. सभे विरोधात आम्ही तक्रार केली असून ध्वनी प्रदूषण बाबत तक्रार आहे, ते कोर्टाचे अवमान करत आहेत,अशी टिका सदावर्ते यांनी यावेळी केली.

Malegaon Election : मतदान करा अन् खरेदीवर सूट मिळवा! मालेगावच्या कापड व्यापारी असोसिएशनतर्फे अनोखी जनजागृती मोहीम

राज ठाकरे यांच्या कायदेशीर मुसक्या…

राज ठाकरे यांच्या कायदेशीर मुसक्या आवळण गरजेच आहे. श्रीमुखातून माणसाची औलाद आहे असेच बोलावे लागेल. राज ठाकरे हा भोंगे बाबा आहे, यांचा कंठ भोंग्यासारखा भौ करतो. बाळासाहेबांच्या स्मृतिस्थळावर चौथरा विनापरवानगी केलं आहे. बाळ ठाकरेंच्या पुतळा कुलाबा येथे उभा केला आहे, याला डिफेन्सची परवानगी आहे का? उद्धव ठाकरे यांनी भाईजान मामूजाण केलं, टोल वाजवले जात आहे. राज ठाकरेंची काळेकुट्ट कारकिर्द, फक्त कोहिनूर पर्यंत चर्चा राहणार नाही सर्व चर्चा होईल, अशी टिका सदावर्ते यांनी राज ठाकरेंवर केली.

बिहारी उत्सव महाराष्ट्रात राज ठाकरेंचा विरोध

राज ठाकरे अपने गिरबन झाक कर देखो, हा संघ भारत आहे. जसे तुम्ही मुंबईत बसला आहे. अन्नमलाई साहेबांनी बरोबर सांगितलं आहे, मुंबई ही आर्थिक राजधानी आहे. दुनियाच मोठे सेंटर आहे, त्यामुळे तिला तुकड्यात पाहता येत नाही. ते कायदा सुव्यवस्था पाहतात. तसेच लवकरच धनंजय मुंडे मंत्री झाले पाहिजेत, ही सर्व बहुजन समाजाची इच्छा आहे.

Akola News: निवडणुकीची रंगत वाढली! प्रचारासाठी उरले फक्त ४ दिवस, काउंटडाऊन झाला सुरू

Web Title: Gunratna sadavarte on raj and uddhav thackeray raj thackeray is a loudmouth baba his voice is like a trumpet

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 04:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!
1

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!

राजकीय घडामोडींना वेग! KDMC शिंदे सेना अन् मनसेच्या युतीने ठाकरेसेना नाराज, संजय राऊत शिवतीर्थावर दाखल
2

राजकीय घडामोडींना वेग! KDMC शिंदे सेना अन् मनसेच्या युतीने ठाकरेसेना नाराज, संजय राऊत शिवतीर्थावर दाखल

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…
3

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील निर्णय लांबणीवर; ‘या’ दिवशी पुन्हा सुनावणी
4

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील निर्णय लांबणीवर; ‘या’ दिवशी पुन्हा सुनावणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM