Raj Thackeray : जेव्हा कानेटकरांच्या ‘सुख पाहता’ पुस्तकाचे मुखपृष्ठ रेखाटलं …; राज ठाकरेंनी जागवल्या खास आठवणी

मनसे नेते राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहिली. यामध्ये त्यांनी वसंत कानेटकर यांच्या सुख पाहता या पुस्तकाचा उल्लेख केला आहे. यासाठी त्यांनी मुखपृष्ठ केल्याचे सांगितले.

Updated On: Feb 23, 2026 | 11:08 AM
मनसे राज ठाकरे यांनी वसंत कानेटकर यांच्या सुख पाहता या पुस्तकासाठी मुखपृष्ठ रेखाटले (फोटो - एक्स)

  • राज ठाकरेंची सोशल मीडिया पोस्ट
  • पुस्तकांबाबत केल्या आठवणी ताज्या
  • वसंत कानेटकर यांच्या ‘सुख पाहता’ पुस्तकासाठी केलं मुखपृष्ठ
MNS Raj Thackeray : मुंबई : मनसे नेते राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांची ओळख फक्त एक राजकारणी नाही तर व्यंगचित्रकार, कलेची जाण आणि वाचन-लिखाण करण्याची आवड असलेला व्यक्ती म्हणून आहे. राज ठाकरे यांनी त्यांच्या एका पुस्तकाची माहिती देत जुन्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. सोशल मीडियावर याबाबत पोस्ट शेअर करुन मराठी रंगभूमीवर ‘हाऊसफुल’चा बोर्ड कायम झळकत राहू दे आणि नाट्यानुभवसोबतच नाटकाचं पुस्तक घेऊन ते पण झपाटून वाचण्याचा काळ पुन्हा येऊ दे अशी इच्छा प्रकट केली आहे. (Political News)

मनसे नेते राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहिली. यामध्ये त्यांनी वसंत कानेटकर यांच्या सुख पाहता या पुस्तकाचा उल्लेख केला आहे. याबाबत राज ठाकरेंनी लिहिले आहे की, काही दिवसांपूर्वी माझ्या लायब्ररीत एक पुस्तक शोधत असताना , अचानक ‘सुख पाहता’ या नाटकाचं एक जुनं पुस्तक सापडलं. वसंत कानेटकरांचं हे नाटक. आजच्या पिढीला कदाचित वसंत कानेटकर माहित नसतील, पण मराठीत ज्या लेखकांच्या नावावर नाटकांना हाऊसफुलचा बोर्ड लागायचा अशा लेखकांपैकी एक म्हणजे वसंत कानेटकर. तर हे पुसतक पाहताना पटकन मी भूतकाळात गेलो , कारण याचं मुखपृष्ठ मी केलं होतं !

हे देखील वाचा : भाजपाने पुण्याचा तालिबान केला; पुण्यात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा चढला पारा

पुढे त्यांनी लिहिलं की, घडलं असं की १९८९ साली, माझे सासरे, ज्येष्ठ नाट्यनिर्माते श्री. मोहन वाघ हे माझ्या घरी आले आणि म्हणाले की मी वसंत कानेटकरांचं ‘सुख पाहता’ नाटक करतोय. त्याचं पुस्तक काढावं अशी कानेटकरांची इच्छा आहे आणि त्यांची अजून एक इच्छा आहे की त्याचं मुखपृष्ठ तू करावं. मुळात मराठी रंगभूमीचा काय काळ होता की नाटक हा नाट्यानुभव पण त्याची पुस्तकं पण निघायची आणि लोकं ती आवडीने विकत घेऊन वाचायची. असो. मी तेव्हा सामना , मार्मिक, लोकसत्ता यांच्यासाठी व्यंगचित्रं करायचो.

पण नाटकाच्या पुस्तकाचं मुखपृष्ठ हे माझ्यासाठी नवीन होतं. मी मोहन वाघांना म्हणलं की मी नाटक बघतो, आणि सांगतो. माझ्यासाठी एक आनंदाची बाब होती ती म्हणजे यशवंत दत्त ज्यांचा मी खूप मोठा फॅन होतो त्यांना प्रत्यक्ष रंगमंचावर बघणार होतो. नाटक शिवाजी मंदिरला होतं. नाटकांत यशवंत दत्त यांनी सहा पात्र उभी केली होती ती पाहून थक्क झालो. घरी आलो आणि मोहन वाघांना कळवलं की मी करतो मुखपृष्ठ.

हे देखील वाचा : आता १० वर्षांच्या हवामानाचा अंदाज वर्तवणे शक्य; मान्सून संशोधनात मोठे यश

एका दिवसांत हे मुखपृष्ठ तयार झालं. ते मी मोहन वाघ आणि वसंत कानेटकरांना दाखवलं, ते दोघांना प्रचंड आवडलं. माझ्यासाठी हा तेंव्हा मिळालेला आशीर्वाद पण होता आणि मराठी नाट्यसृष्टीतील मानदंड मानल्या जाणाऱ्या व्यक्तींकडून मिळालेली एक पोचपावती पण होती. आज त्या इतिहासाला पुन्हा उजळणी मिळाली. म्हणलं तुम्हाला सगळ्यांना ही आठवण सांगावी आणि हे मुखपृष्ठ दाखवावं. मराठी रंगभूमीवर ‘हाऊसफुल’चा बोर्ड कायम झळकत राहू दे आणि नाट्यानुभवसोबतच नाटकाचं पुस्तक घेऊन ते पण झपाटून वाचण्याचा काळ पुन्हा येऊ दे हीच सदिच्छा…, अशा शब्दांत मनसे नेते राज ठाकरे यांनी ‘सुख पाहता’ या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठाच्या आठवणी सांगितल्या आहेत.

Published On: Feb 23, 2026 | 11:08 AM

Feb 23, 2026 | 11:08 AM
