Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

सिडको येथे झालेल्या प्लेसमेंट ड्राईव्हमध्ये १६ विद्यार्थ्यांची निवड! प्रक्रियेत ‘या’ गोष्टींचा समावेश

छत्रपती संभाजीनगर येथील Marathwada Institute of Technology (एमआयटी), सिडको येथे झालेल्या प्लेसमेंट ड्राईव्हमध्ये १६ विद्यार्थ्यांची निवड झाली.

Updated On: Feb 14, 2026 | 02:06 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी) Marathwada Institute of Technology (एमआयटी), सिडको येथे विविध नामांकित कंपन्यांच्या सहभागातून प्लेसमेंट ड्राईव्हचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमातून एकूण १६ विद्यार्थ्यांची निवड झाली असून त्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने ही एक मोठी आणि महत्त्वपूर्ण संधी ठरली आहे.

आत्मविश्वासाने परीक्षा द्या; गैरप्रकार केल्यास कठोर कारवाई! जितेंद्र पापळकर यांचा इशारा

महाविद्यालयाच्या प्रशिक्षण व प्लेसमेंट विभागाच्या पुढाकाराने आयोजित या ड्राईव्हमध्ये आयटी आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला. Inforedions Private Limited या आयटी क्षेत्रातील कंपनीत पाच विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. तसेच Sleshia Private Limited या कंपनीने बीएससी (आयटी), बीएससी (सीएस) आणि बीसीए शाखेतील सात विद्यार्थ्यांना रोजगाराची संधी दिली. याशिवाय Lakshmi Automobiles या कंपनीत बीएससी ऑटोमोबाईल शाखेतील चार विद्यार्थ्यांची निवड झाली.

या प्लेसमेंट प्रक्रियेत लेखी परीक्षा, तांत्रिक मुलाखत आणि वैयक्तिक मुलाखत अशा विविध टप्प्यांद्वारे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी आपल्या तांत्रिक ज्ञानासोबतच संवाद कौशल्य आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर कंपन्यांचे लक्ष वेधून घेतले. उद्योगांच्या गरजेनुसार राबविण्यात आलेल्या पूर्वतयारी प्रशिक्षण सत्रांचा विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा झाल्याचेही यावेळी स्पष्ट झाले.

हा उपक्रम प्राचार्य डॉ. महेंद्र कोडेरकर आणि आयक्यूएसी समन्वयक प्रा. रंजन काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडला. बीएससी (आयटी, सीएस) विभागप्रमुख प्रा. वाहिदुद्दीन काझी, बीसीए विभागप्रमुख प्रा. सोनल बच्छाव, बीएससी ऑटोमोबाईल विभागप्रमुख प्रा. ओंकार कळसकर आणि एमएससी विभागप्रमुख प्रा. शंतनु व्यवहारे यांनी विद्यार्थ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन केले.

“विज्ञान प्रेरणा अभियान” अंतर्गत १०० विद्यार्थ्यांना ISRO येथे शैक्षणिक सहलीची संधी! स्वप्नांना नवी दिशा देण्याचा उपक्रम 

या यशामागे ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट ऑफिसर प्रा. खान एम. एन. यांचे विशेष योगदान लाभले. उद्योगांच्या अपेक्षांनुसार विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रशिक्षण, कार्यशाळा आणि मुलाखत मार्गदर्शन सत्रांचे आयोजन केले. या यशस्वी प्लेसमेंट ड्राईव्हमुळे एमआयटी सिडकोच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची आणि उद्योगाभिमुख दृष्टिकोनाची पुन्हा एकदा प्रचिती आली आहे.

Web Title: 16 students selected in placement drive held at cidco

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 02:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 16 पैकी 11 जागांवर महिलांनी मारली बाजी; भाजपची ताकद वाढली
1

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 16 पैकी 11 जागांवर महिलांनी मारली बाजी; भाजपची ताकद वाढली

नवी मुंबईत Patel Engineering चा ऐतिहासिक पराक्रम! सिडकोच्या Water Tunnel प्रकल्पात राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित
2

नवी मुंबईत Patel Engineering चा ऐतिहासिक पराक्रम! सिडकोच्या Water Tunnel प्रकल्पात राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित

Navi Mumbai Municipal Politics: नवी मुंबईत शिवसेना-भाजप आमनेसामने! खा. म्हस्केंनी दाखवली घोटाळ्यांची फाईल
3

Navi Mumbai Municipal Politics: नवी मुंबईत शिवसेना-भाजप आमनेसामने! खा. म्हस्केंनी दाखवली घोटाळ्यांची फाईल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सिडको येथे झालेल्या प्लेसमेंट ड्राईव्हमध्ये १६ विद्यार्थ्यांची निवड! प्रक्रियेत ‘या’ गोष्टींचा समावेश

सिडको येथे झालेल्या प्लेसमेंट ड्राईव्हमध्ये १६ विद्यार्थ्यांची निवड! प्रक्रियेत ‘या’ गोष्टींचा समावेश

Feb 14, 2026 | 02:06 PM
IND vs PAK : टीम इंडिया पुन्हा पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळणार का? नजर टाका हेड टू हेड आकडेवारीवर

IND vs PAK : टीम इंडिया पुन्हा पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळणार का? नजर टाका हेड टू हेड आकडेवारीवर

Feb 14, 2026 | 01:56 PM
बांगलादेशात हसीना युगाचा अंत…! नवे पंतप्रधान होणार Tarique Rahman; ‘या’ दिवशी होणार शपविधी सोहळा

बांगलादेशात हसीना युगाचा अंत…! नवे पंतप्रधान होणार Tarique Rahman; ‘या’ दिवशी होणार शपविधी सोहळा

Feb 14, 2026 | 01:52 PM
Akshaya-Vishal Wedding : ७ वर्षांच्या नात्याला आले यश! सुखी संसाराला झाली सुरुवात; अक्षया-विशालने पोस्ट करत व्यक्त केल्या भावना

Akshaya-Vishal Wedding : ७ वर्षांच्या नात्याला आले यश! सुखी संसाराला झाली सुरुवात; अक्षया-विशालने पोस्ट करत व्यक्त केल्या भावना

Feb 14, 2026 | 01:26 PM
Purandar Airport : मोजणी अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी परत पाठवले; ड्रोनच्या माध्यमातून मोजणीचा प्रयत्न हाणून पाडला

Purandar Airport : मोजणी अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी परत पाठवले; ड्रोनच्या माध्यमातून मोजणीचा प्रयत्न हाणून पाडला

Feb 14, 2026 | 01:24 PM
नागरगावात कार-ट्रकचा भीषण अपघात; बाप-लेकींसह मामाचा जागीच मृत्यू

नागरगावात कार-ट्रकचा भीषण अपघात; बाप-लेकींसह मामाचा जागीच मृत्यू

Feb 14, 2026 | 01:18 PM
Sharad Pawar Health Update: ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज, काय म्हणाले डॉ परवेझ ग्रँट?

Sharad Pawar Health Update: ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज, काय म्हणाले डॉ परवेझ ग्रँट?

Feb 14, 2026 | 01:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM