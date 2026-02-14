सिडको येथे झालेल्या प्लेसमेंट ड्राईव्हमध्ये १६ विद्यार्थ्यांची निवड! प्रक्रियेत ‘या’ गोष्टींचा समावेश

छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी) Marathwada Institute of Technology (एमआयटी), सिडको येथे विविध नामांकित कंपन्यांच्या सहभागातून प्लेसमेंट ड्राईव्हचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमातून एकूण १६ विद्यार्थ्यांची निवड झाली असून त्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने ही एक मोठी आणि महत्त्वपूर्ण संधी ठरली आहे.
महाविद्यालयाच्या प्रशिक्षण व प्लेसमेंट विभागाच्या पुढाकाराने आयोजित या ड्राईव्हमध्ये आयटी आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला. Inforedions Private Limited या आयटी क्षेत्रातील कंपनीत पाच विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. तसेच Sleshia Private Limited या कंपनीने बीएससी (आयटी), बीएससी (सीएस) आणि बीसीए शाखेतील सात विद्यार्थ्यांना रोजगाराची संधी दिली. याशिवाय Lakshmi Automobiles या कंपनीत बीएससी ऑटोमोबाईल शाखेतील चार विद्यार्थ्यांची निवड झाली.
या प्लेसमेंट प्रक्रियेत लेखी परीक्षा, तांत्रिक मुलाखत आणि वैयक्तिक मुलाखत अशा विविध टप्प्यांद्वारे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी आपल्या तांत्रिक ज्ञानासोबतच संवाद कौशल्य आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर कंपन्यांचे लक्ष वेधून घेतले. उद्योगांच्या गरजेनुसार राबविण्यात आलेल्या पूर्वतयारी प्रशिक्षण सत्रांचा विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा झाल्याचेही यावेळी स्पष्ट झाले.
हा उपक्रम प्राचार्य डॉ. महेंद्र कोडेरकर आणि आयक्यूएसी समन्वयक प्रा. रंजन काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडला. बीएससी (आयटी, सीएस) विभागप्रमुख प्रा. वाहिदुद्दीन काझी, बीसीए विभागप्रमुख प्रा. सोनल बच्छाव, बीएससी ऑटोमोबाईल विभागप्रमुख प्रा. ओंकार कळसकर आणि एमएससी विभागप्रमुख प्रा. शंतनु व्यवहारे यांनी विद्यार्थ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन केले.
या यशामागे ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट ऑफिसर प्रा. खान एम. एन. यांचे विशेष योगदान लाभले. उद्योगांच्या अपेक्षांनुसार विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रशिक्षण, कार्यशाळा आणि मुलाखत मार्गदर्शन सत्रांचे आयोजन केले. या यशस्वी प्लेसमेंट ड्राईव्हमुळे एमआयटी सिडकोच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची आणि उद्योगाभिमुख दृष्टिकोनाची पुन्हा एकदा प्रचिती आली आहे.