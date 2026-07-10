मुंढेंचा दणका ! दूध संकलनात तब्बल 20 लाख लिटरची घट; भेसळीविरोधातील कारवाईचा फटका

मुंबई : राज्यात सध्या दररोज सुमारे पावणेदोन कोटी लिटर दूध संकलित केले जाते. गतवर्षीच्या तुलनेत यात जवळपास २० लाख लिटरची घट झाली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने दूध भेसळीविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईमुळे ही घट झाल्याचा दावा उत्पादकांकडून केला जात आहे. गायीच्या दुधाच्या खरेदी दरात वाढ झाली असून, ते प्रतिलिटर ४० रुपयांपुढे गेले आहेत.
राज्यात दूध संकलन करणाऱ्या गुजरातमधील अमूलच्या संलग्न जिल्हा दूध संघांनी हे दर जाहीर केले आहेत. राज्यात गुजरातमधील सहकारी दूध संघांनी प्रमाणित गायीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर ४१ रुपये दर जाहीर केला आहे. यापूर्वी हा दर प्रतिलिटर ४० रुपये होता. मात्र, राज्यातील स्थानिक खासगी संस्था अद्याप गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर ३८ ते ३९ रुपये दर देत आहेत. म्हशीच्या दुधाच्या संकलनातही मोठी घट झाली आहे. गुजरातमधील सहकारी संस्थांनी गायीच्या दुधाच्या खरेदी दरात वाढ केली असली, तरी राज्यातील स्थानिक खासगी संस्था अद्याप कमी दराने दूध खरेदी करत आहेत.
राज्यातील दैनंदिन संकलन १.८० कोटी लिटर
महाराष्ट्रात सरासरी दररोज १.८० कोटी २ लिटर दूध संकलित होते. मे २०२६ मधील ताज्या आकडेवारीनुसार, दुग्ध आयुक्त कार्यालयाकडे १ कोटी ७९ लाख २२ हजार लिटर दूध संकलनाची नोंद आहे.
सोलापूरात एफडीएची धडाकेबाज कारवाई
दूध भेसळीविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुरू केलेल्या धडक मोहिमेचा फटका आता थेट सोलापूर जिल्ह्यालाही बसला आहे. पुणे जिल्ह्यातील मंचर येथे राज्यातील गाजलेल्या दूध भेसळीच्या रॅकेटचा पर्दाफाश केल्यानंतर अवघ्या आठवडाभरातच मुंढे यांनी माळशिरस तालुक्यातील अकलूजपर्यंत पोहोचलेल्या या साखळीवर दुसरा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करत आणखी एक मोठे रॅकेट उध्वस्त केले आहे.
1.35 कोटींचा साठा जप्त
अकलूज येथील गोदामावर टाकलेल्या छाप्यात तब्बल ९६ हजार ७८० किलो संशयित पावडर जप्त करण्यात आली. या साठ्याची किंमत १ कोटी ३५ लाख ४६ हजार ८१ रुपये इतकी आहे. याशिवाय सोनू घोरपडे यांच्या गोदामातून ५१ किलो मिल्क पावडर जप्त करण्यात आली असून तिची किंमत ७ हजार १७१ रुपये आहे.
दुध भेसळीच्या हॉटस्पॉटवर मुंढेंचा दुसरा सर्जिकल स्ट्राईक; १.३४ कोटींची संशयित पावडर जप्त, मंचरनंतर थेट अकलूजवर धाड